64 хавбека для «Ливерпуля». Клопп начал с трансфера чемпиона мира

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вчера, 19:27

Удалось взять дешевле, чем планировали.

Клубы оценивают сотни игроков

Когда читаете, что определенный клуб интересуется футболистом, то почти всегда это правда. Но важна ремарка, что речь о работе скаутов, а не о мешке денег, который выгружают у офиса продавца. Мончи из «Севильи» рассказывал, что обычно у него в телефоне досье на 110 человек, по десятке на позицию. И это уже финальный список, изначально игроков в нем намного больше.

Не удивляет, что в «Ливерпуль» сватали шесть десятков хавбеков. Безумие, но назовем многие фамилии, чтобы не осталось сомнений. А пока используем информацию Фабрицио Романо. Итальянец сообщил, что «Ливерпуль» завершает оформление трансфера Алексиса МакАллистера, чемпиона мира и хавбека успешного «Брайтона».

Подписывают добротного мастера

«Чайки» нашли Алексиса с помощью базы данных. Скаутам понравилась статистика футболиста, которого не видели. Теперь станет частью команды с Алиссоном, ван Дейком и Салахом. Судя по злой реакции Мохамеда на вылет из зоны Лиги чемпионов, а также на комментарий Клоппа, что египтянин не из тех, кто бежит с тонущего корабля, вингер останется. Но увидит ли Салах сильный «Ливерпуль»?

МакАллистер может оказаться переоцененным игроком. Не все герои из чемпионских составов на мундиалях играют стабильно в клубах. Но это трудолюбивый парень, сын бывшего футболиста, партнера Марадоны по «Бока Хуниорс» и сборной. Алексис пригодится в середине поля, так как Фабиньо для перезагрузки нужны новые напарники вместо Хендерсона.

Отказался идеальный полузащитник

Аргентинец не был фаворитом «Ливерпуля», ведь левее центра может играть Беллингем. Но Джуд явно заинтересовал «Реал», поэтому Клопп не стал ждать, пока другие перехватят МакАллистера. Скауты «Ливерпуля», кроме Алексиса, в АПЛ просматривали его напарника Кайседо. Еще Райса, Матеуса, Невеша, Палинью, Ромео Лавию из «Саутгемптона», Рэмзи из «Астон Виллы», 16-летнего Нванери из «Арсенала», Маунта, Тилеманса, Гимараеса, Бентанкура, Канте и даже Галлахера.

Отдельные кандидаты выпадали из списка сразу. С другими разговаривали, но понимали их намерения. Маунт засмеялся после вопроса про МЮ , но не отрицал факт переговоров. Из списка, кроме Алексиса, «Ливерпуль» может заинтересовать также Райс. Но в этой истории есть твист. Учтите, что творил Александер-Арнольд весной. Трент стал правым полузащитником, отлично получалось. Возможно, в тройке хавбеков будут Трент, Фабиньо и МакАллистер, а на правый фланг защиты найдут новичка.

Клопп продолжает забрасывать удочки

Скаутинг как рыбалка. И Клопп нашел себе напарника для этого занятия. «Ливерпуль» пригласил спортивным директором Йорга Шмадтке, немца из «Вольфсбурга». Очень важный трансфер. Теперь Йорг интересуется планами Тчуамени, Вальверде, Де Йонга и Льоренте. Не говоря о хавбеках середняков Ла Лиги, они тоже под прицелом. Но самые интересные цели не пойдут в «Ливерпуль» без Лиги чемпионов.

Выманить из «Реала» и «Барселоны» сложно, а вот злой Де Пауль реалистичный кандидат. «Ливерпуль» пережил физический спад после нагрузок прошлого сезона. Клоппу нельзя играть короткой обоймой. Когда говорили о парнях из Серии А, то вспоминали хавбеков «Наполи». И не забывали о ребятах из «Ювентуса», потому что они тоже мимо Лиги чемпионов. Возможно, Рабьо дозреет до переезда в АПЛ , выбрав «красных»? Барелла и Милинкович-Савич тоже интересные, но дорогие игроки.

Зовут игроков очень разного класса

Иногда в списки скаутов попадают люди, в переход которых не веришь. Например, связь Киммиха и «Ливерпуля» это не повторение истории с Алькантарой. Тьяго сам хотел после побед с «Баварией» работать на Клоппа. Йозуа скорее будет ждать, чем закончится трансферное лето Тухеля. У хавбека нет желания накануне домашнего для немцев Евро-2024 рисковать, перебираясь в АПЛ .

А вот ребята из чемпионатов Португалии, Аргентины, Нидерландов и Бразилии – другое дело. Вот только современный трансферный рынок так работает, что вряд ли Алан Варела из «Бока Хуниорс» окажется игроком, готовым с порога покорить Европу. Даже МакАллистера запустили через «Брайтон», чтобы проверить, поскольку гранды в нем сомневались. И сам футболист не хотел сидеть на скамейке.

У Клоппа и скаутов «Ливерпуля» были ошибки при выборе полузащитников. «Красные» попали с Вейналдумом, которого потеряли, не подписав новый контракт. Но Кейта не отработал вложенные в трансфер 60 млн евро. Окслейд-Чемберлен не вернул на поле 38 миллионов, которые отдали «Арсеналу». Алькантара не стал лидером полузащиты «Ливерпуля» на много лет.

На трансфере МакАллистера сэкономили

Романо говорит, что сумма сделки будет ниже заявленных в прессе 45-50 млн фунтов. Поэтому так спешат с медицинским осмотром. Боятся, что «Брайтону» предложат больше денег. Возможно, ради экономии «Ливерпуль» попробует пригласить не Райса за 80 млн евро, а Гравенберха в аренду из «Баварии». Молодой голландец не заиграл в Мюнхене. Но Клопп умеет раскрывать игроков.

Ван Дейк до «Ливерпуля» не был претендентом на «Золотой мяч». Салах неплохо бегал рядом с Тотти в «Роме», но тоже не считался настолько значимым, как сейчас. Мане, Алиссон, Робертсон и Фирмино подняли статус в мире футбола после работы на Юргена. Возможно, новые хавбеки с МакАллистером во главе тоже закрепятся среди суперзвезд. А сильные новички нужны.