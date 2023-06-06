«Балтика» проявляет интерес к чилийскому полузащитнику

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вчера, 17:19

«Балтика» интересуется полузащитником клуба «Унион Ла Калера» .

По информации источника, калининградцы предложили 22-летнему игроку зарплату в размере 180 тысяч евро в год, но футболист отказался. Отмечается, что если всё же сторонам удастся договориться, то «Балтика» возьмёт чилийца в аренду за 100 тысяч евро, а также получит право выкупа за 1,5 млн.

Аларкон в сезоне 2022/23 выступал на правах аренды за «Ибицу». За испанскую команду хавбек провёл 12 матчей в Сегунде, сделав 2 результативные передачи. Футболист имеет за плечами 2 игры за сборную Чили.