«Челси» подписал 16-летнего эквадорского полузащитника

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вчера, 18:09

«Челси» объявил о переходе полузащитника «Индепендьенте дель Валье» .

16-летний эквадорец присоединится к лондонцам, когда ему исполнится 18.

Футболист был назван лучшим талантом на престижном молодёжном турнире — Next Generation Trophy 2022, который прошёл в Австрии.

В текущем сезоне на счету игрока 6 матчей во всех турнирах и 1 гол. Кроме того, Паэс забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в Кубке Америки U17, а также провёл все 4 игры за национальную команду на молодёжном чемпионате мира U20, проходящем в Аргентине, где отличился голом и тремя ассистами.