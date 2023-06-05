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«Челси» подписал 16-летнего эквадорского полузащитника

вчера, 18:09

«Челси» объявил о переходе полузащитника «Индепендьенте дель Валье» Кендри Паэса.

16-летний эквадорец присоединится к лондонцам, когда ему исполнится 18.

Футболист был назван лучшим талантом на престижном молодёжном турнире — Next Generation Trophy 2022, который прошёл в Австрии.

В текущем сезоне на счету игрока 6 матчей во всех турнирах и 1 гол. Кроме того, Паэс забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в Кубке Америки U17, а также провёл все 4 игры за национальную команду на молодёжном чемпионате мира U20, проходящем в Аргентине, где отличился голом и тремя ассистами.

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Все комментарии
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 18:34
Увидим ли мы его в основном составе главной команды Челси вот в чём вопрос!
протон
протон
вчера в 18:30
Жаль только, что немногие, даже единицы их этих талантов пробиваются наверх и показывают себя... Брали и Кеннеди и Атсу, и Ван Гинкеля... Сейчас разве что Казалей, Сантос очень интересно выглядят и возможно будут потихоньку к основе рано или поздно подтягиваться, года через 2 уже пора будет... Ребята очень очень талантливые.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:11, ред.
Надо брать пример как работают селикционеры ТОП КЛУБОВ
Всегда подписывают молодёжь
Гость
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