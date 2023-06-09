Адамов, Колодин и Саенко примут участие в ретро-матче

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вчера, 15:55

15 июня на «Газпром Арене» состоится ретро-матч между сборной России и «Зенитом».

Встреча будет посвящена 15-летию победе «сине-бело-голубых» в Кубке и Суперкубке УЕФА , а также успеху национальной команды на Евро-2008, на котором подопечные Гуса Хиддинка выиграли бронзовые медали.

Подтверждено участие в игре , и . Также смогут сыграть Владимир Габулов, Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Юрий Жирков, Игорь Семшов, Владимир Быстров, Олег Иванов, Александр Павленко, Егор Титов, Роман Павлюченко, Роман Широков, Константин Зырянов и Андрей Аршавин.