Адамов, Колодин и Саенко примут участие в ретро-матче

15 июня на «Газпром Арене» состоится ретро-матч между сборной России и «Зенитом».
Встреча будет посвящена 15-летию победе «сине-бело-голубых» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также успеху национальной команды на Евро-2008, на котором подопечные Гуса Хиддинка выиграли бронзовые медали.
Подтверждено участие в игре Ивана Саенко, Романа Адамова и Дениса Колодина. Также смогут сыграть Владимир Габулов, Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Юрий Жирков, Игорь Семшов, Владимир Быстров, Олег Иванов, Александр Павленко, Егор Титов, Роман Павлюченко, Роман Широков, Константин Зырянов и Андрей Аршавин.