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Адамов, Колодин и Саенко примут участие в ретро-матче

вчера, 15:55

15 июня на «Газпром Арене» состоится ретро-матч между сборной России и «Зенитом».

Встреча будет посвящена 15-летию победе «сине-бело-голубых» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также успеху национальной команды на Евро-2008, на котором подопечные Гуса Хиддинка выиграли бронзовые медали.

Подтверждено участие в игре Ивана Саенко, Романа Адамова и Дениса Колодина. Также смогут сыграть Владимир Габулов, Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Юрий Жирков, Игорь Семшов, Владимир Быстров, Олег Иванов, Александр Павленко, Егор Титов, Роман Павлюченко, Роман Широков, Константин Зырянов и Андрей Аршавин.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:42
Почему-то вспомнил, как Колодин обстреливал ворота сб. Голландии на ЧЕ-2008 г.. Ничего и никого наши ребята в тот момент не боялись.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 17:48, ред.
А без них вообще смысл какой?
протон
протон
вчера в 16:36
Если пригласили, то нужно пригласить Гус Хиддинка для эпичности матча. Пас Адамова Гус Хиддинку чего стоит)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:26
почему Данни не пригласить он хотел бы сам говорил Тимощука почему нет Семака тоже Малафеев мог бы постоять в воротах
v8zfzcwxpd5s
v8zfzcwxpd5s
вчера в 15:56
Хороший тогда был состав у Зенита
Гость
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