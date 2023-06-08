Семак определит судьбу 10 игроков «Зенита». Бакаев и Кузяев могут покинуть состав чемпионов

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вчера, 21:27

В заявке фаворита будут изменения.

Зелимхан Бакаев, 26 лет

Нестарый атакующий хавбек сыграл всего 308 минут в РПЛ . Стал чемпионом, но вряд ли доволен своим положением. Рассказы, будто «Зенит» планирует перейти на игру с «десяткой», чтобы Бакаев нашел себе место в основе, оставьте наивным людям. Такие эксперименты увидим, только если Малком, Вендел и Клаудиньо рванут из РПЛ . Тогда у Семака прибавится головой боли, пойдут эксперименты. Но базовая схема не подразумевает ставку на Бакаева. Информация о «Локомотиве» логична, Зелимхану пора признать ошибку, если не хочет быть на правах ветерана Ерохина.

Александр Ерохин, 33 года

Понятно, почему возрастные игроки спокойно сидят на лавке в «Зените». Но зачем чемпионам платить Ерохину зарплату, если Семак в упор не видит его в основе? Логичнее наигрывать в атаке 18-19-летних воспитанников, ведь голы Ерохина «Пари НН» и «Факелу» не повлияли на ход сезона. Александр на контракте до 2024 года, но странно удерживать его на лавке, если Семаку этот игрок на поле не нужен.

Алексей Сутормин, 29 лет

У «Зенита» нет 73 матчей за сезон, как у «Реала». Нет смысла издеваться над игроками, которые в силу возраста могли бы чаще появляться в РПЛ в стартовом составе, чем пять раз за сезон. Сутормин один из немногих, кто был недоволен местом на скамейке. Алексея раньше ставили на правый фланг обороны, а теперь чаще выходит на замену. Также прощание с Алексеем поможет оценить класс Караваева. Кто сказал, что Вячеслав идеальный правый латераль для «Зенита»? У Сутормина контракт на два года, можно подумать минимум об аренде. И о подписании правого латераля уровня Сантоса.

Дмитрий Чистяков, 29 лет

Защитник с другим характером хлопнул бы дверью после того, что с ним сделали после поражения от «Ахмата». Несправедливое обвинение в сдаче матча привело к извинениям со стороны Медведева и Семака. Но осадок остался. Чистяков был рад игровой практике, когда все уже было в сезоне ясно, но вспомните кубковый матч с «Динамо». Дмитрий играл, «Зенит» вылетел. Ему в 29 лет пора перейти туда, где нужен в основе.

Даниил Круговой, 25 лет

Тяжело быть воспитанником «Зенита». Почти гарантировано тебе найдут бразильского конкурента. Сыграешь от силы пять матчей в старте за сезон РПЛ . Универсальность Дугласа позволяла Круговому время от времени напоминать о себе. Но зачем ему торчать в расцвете футбольных сил на скамейке? Сантос не уходит, железно основной слева. Значит, Круговому пора искать себе новый клуб.

Нуралы Алип, 23 года

Не тянет. Но не забывайте, какие зарплаты предлагает «Зенит» своим футболистам. Алип может сидеть на лавке, выигрывать трофеи, как и Бакаев. А вот если понадобится на поле, то скорее допустит ошибку. В сезонах, когда «Зенит» работает с запасом, это не страшно. Но странно держать в резерве не молодых россиян, а нестарого иностранца, если уровень его мастерства вызывал вопросы. С другой стороны, Семак настолько не сомневается в шестом «золоте» подряд, что может почти не менять состав…

Даниил Одоевский, 20 лет

«Зенит» вернул Гойло, в ушедшем сезоне РПЛ несколько раз выпустили на поле Васютина, который снова будет третьим голкипером. Если Гойло после сезона в «Пари НН» готов побороться за место в основе с Кержаковым, то Одоевскому пора принять действительность и искать клуб с игровой практикой. Голкипер талантливый, но Семак хочет вратаря с сильной игрой ногами и чуть большим опытом.

Арсен Адамов, 23 года

Центральный защитник потерялся. Провел всего один поединок в РПЛ основе, восемь раз выходил на замену. Сыграл меньше минут, чем Бакаев. Арсен точно недоволен своим положением, но зимой не ушел в аренду. Адамову стоит искать другой клуб. Ренан весной выступил неоднозначно, вряд ли его быстро заберут из «Зенита». Родригао – второй основной центральный защитник, места для Адамова нет.

Далер Кузяев, 30 лет

С первого июля будет свободным агентом. Повторяется история из прошлого? Тогда Кузяев пытался договориться с клубом из топ-5, но не получилось. Теперь вернулся, провел несколько крутых поединков, ведь это футболист высокого класса. И дальше что? Если Барриос, Вендел и Клаудиньо в порядке, то могут играть втроем в центре поля. Кузяеву много лет, чтобы сидеть на лавке. И недостаточно много, чтобы не изучить турецкие приглашения, как сделал Оздоев. В идеале найти клуб во Франции или Испании, но тут нужен сильный агент, а таких помощников у игроков РПЛ мало.

Матео Кассьерра, 26 лет

Знаем позицию нападающего. Его все в Санкт-Петербурге устраивает. Считает Семака лучшим тренером страны (и это после успешной работы с Федотовым в «Сочи»), поэтому хочет дальше получать огромные деньги. Но если оценивать решение сделать ставку на Кассьерру с точки зрения тренера, то надо подумать дважды. Колумбиец в первом сезоне не вписался в игру. И хотя у «Зенита» огромное преимущество, вряд ли Матео подходит по уровню к напарникам Венделу, Клаудиньо и Малкому. В идеале «Зениту» нужен иностранный форвард под основу, ведь Кассьерра среди разочарований сезона.

Понятно, что со всеми в десятке одновременно не попрощаются. Эти игроки уже прошли отбор в «Зенит», имеют определенный уровень мастерства. Но из десятки только у Кузяева и Кассьерры игровая практика, а Далер пока думает, не продлил контракт. Семак должен учесть, что не всегда Малком проведет 27 туров, а Барриос 28 поединков. Смогут ли эти резервисты полноценно подстраховать игроков основы?