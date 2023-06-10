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Фил Невилл будет работать в тренерском штабе сборной Канады

вчера, 08:19

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл будет работать в тренерском штабе сборной Канады.

Ранее специалист находился на посту главного тренера клуба «Интер Майами». Вместе с Невиллом в национальной команде будет трудиться и Ричард Шоу, который до этого работал тренером в молодежных командах «Кристал Пэлас» и «Уотфорда».

В заключительной стадии Лиги наций КОНКАКАФ канадская сборная 15 июня встретится с Панамой. В случае победы она выйдет в финал, где соперником станет либо США, либо Мексика.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 09:31
Пусть лучше хоккей у себя развивают, с мячом. Лед есть, мяч есть, только маленький, клюшки имеются. Играйте наздоровье.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:20
Понемногу поднимает свой уровень квалификации как тренер. Канада очень неплохой трамплин для дальнейшего роста. Если себя неплохо покажет тут то навернека будут ещё лучшие предложения. Все сейчас зависит от его дальнейшей деятельности и ее продуктивности.
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:38
Канада проходит Панаму и выходит на США.
3rvmzkr2jek9
3rvmzkr2jek9
вчера в 08:36
Не повезло явно канадцам
Гость
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