Фил Невилл будет работать в тренерском штабе сборной Канады

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вчера, 08:19

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» будет работать в тренерском штабе сборной Канады.

Ранее специалист находился на посту главного тренера клуба «Интер Майами». Вместе с Невиллом в национальной команде будет трудиться и Ричард Шоу, который до этого работал тренером в молодежных командах «Кристал Пэлас» и «Уотфорда».