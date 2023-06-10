Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл будет работать в тренерском штабе сборной Канады.
Ранее специалист находился на посту главного тренера клуба «Интер Майами». Вместе с Невиллом в национальной команде будет трудиться и Ричард Шоу, который до этого работал тренером в молодежных командах «Кристал Пэлас» и «Уотфорда».
В заключительной стадии Лиги наций КОНКАКАФ канадская сборная 15 июня встретится с Панамой. В случае победы она выйдет в финал, где соперником станет либо США, либо Мексика.