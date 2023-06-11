Стало известно, сколько придётся заплатить «Реалу» за переход Лаутаро

«Реал» хочет приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Стоимость предполагаемого трансфера оценивается в 80 миллионов евро. «Сливочные» видят в аргентинце замену Кариму Бензема, который решил продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
В 38 матчах прошедшего сезона Серии А Мартинес забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.
К тому же у бельгийца были свои моменты, один убойный, в котором тупо пробил в вратаря.
К тому же у бельгийца были свои моменты, один убойный, в котором тупо пробил в вратаря.