Стало известно, сколько придётся заплатить «Реалу» за переход Лаутаро

1686467843

вчера, 10:17

«Реал» хочет приобрести нападающего «Интера» .

Стоимость предполагаемого трансфера оценивается в 80 миллионов евро. «Сливочные» видят в аргентинце замену , который решил продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

В 38 матчах прошедшего сезона Серии А Мартинес забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.