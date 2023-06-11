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Стало известно, сколько придётся заплатить «Реалу» за переход Лаутаро

вчера, 10:17

«Реал» хочет приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Стоимость предполагаемого трансфера оценивается в 80 миллионов евро. «Сливочные» видят в аргентинце замену Кариму Бензема, который решил продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

В 38 матчах прошедшего сезона Серии А Мартинес забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Эльчин Бабаханов (раскрыть)
вчера в 13:18
Да ладно тебе, там Лукаку в этом моменте двое накрывали, не факт, что он бы вообще коснулся мяча.
К тому же у бельгийца были свои моменты, один убойный, в котором тупо пробил в вратаря.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:20
Потенциально может быть хороший трансфер, есть чутье как у Бензема.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:19
Уже были вбросы про него, но он не нужен "Реалу", он не ЦН
Эльчин Бабаханов
Эльчин Бабаханов
вчера в 12:01, ред.
Нафига он нужен,вчера в финале было видно на что он годен!!!!Крыса выкати на пустые ворота Лукаку,и победа была была в руках!!!Такой же крыса как Игуаин!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:00
Реалу надо присмотреться к Соболеву во первых не дорого во вторых ничем не рискуют на крайняк отдадут в аренду
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:59
мне каатся он в своей команде не стоит ему сейчас переходить хотя кто его знает
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:29
Было бы конечно интересно посмотреть на него в Реале. Но что-то очень трудно верится в этот переход.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:15
Зачем он Реалу?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:50
Нормальная сумма,не завышенная.
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