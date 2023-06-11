Месси — лидер рейтинга Goal.com на завоевание «Золотого мяча»

Сайт Goal.com обновил рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона 2022/23. Лидером стал нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»,)
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Винисиус Жуниор («Реал»)
5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
6. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)
7. Виктор Осимхен («Наполи»)
8. Родри («Манчестер Сити»)
9. Роберт Левандовски («Барселона»)
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
Моя тройка претендентов: Месси, КДБ, Холанн. КДБ, по моему мнению, основной претендент на ЗМ.
Для тех, кто считает, что Холанна обделят, успокою. Эрлинг получит свои награды. А именно: ЗБ, The Best 2023, лучший нападающий 2023 года по версии ФИФА.
Моя тройка претендентов: Месси, КДБ, Холанн. КДБ, по моему мнению, основной претендент на ЗМ.
Для тех, кто считает, что Холанна обделят, успокою. Эрлинг получит свои награды. А именно: ЗБ, The Best 2023, лучший нападающий 2023 года по версии ФИФА.
Если кто и должен составлять конкуренцию, то это Кевин: вот кто тащил МС, просто выдающийся сезон у него в клубе - но его даже в тройке нет! Вот тут абсурд полнейший!
Как по мне, первое место за КДБ/Месси, а потом уже могут ставить кого хотят.
Если кто и должен составлять конкуренцию, то это Кевин: вот кто тащил МС, просто выдающийся сезон у него в клубе - но его даже в тройке нет! Вот тут абсурд полнейший!
Как по мне, первое место за КДБ/Месси, а потом уже могут ставить кого хотят.
Наверное, это будет правильно.
Наверное, это будет правильно.