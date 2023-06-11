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Месси — лидер рейтинга Goal.com на завоевание «Золотого мяча»

вчера, 14:35

Сайт Goal.com обновил рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона 2022/23. Лидером стал нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»,)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

7. Виктор Осимхен («Наполи»)

8. Родри («Манчестер Сити»)

9. Роберт Левандовски («Барселона»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Dead Morose (раскрыть)
сегодня в 01:17
Если так, то 91 это не 52)
амурец
амурец
сегодня в 00:42
Очередной липовый ЗМ готовят для Месси
Dead Morose
Dead Morose ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:28
Еще раз повторюсь, я рассуждаю логически, если месси в 2012 году дали ЗМ за то что он забил 91 гол (при этом он не выиграл не ЛЧ, ни Кубок Амерки, ни Ла лигу, ) только кубок испании, и ему дали ЗМ,почему холанду не могут?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Dead Morose (раскрыть)
сегодня в 00:23
По каким статистическим данным? Забитые голы? Если да, то ЗМ должны получать только нападающие. КПД Кевина намного выше Холанда в этом сезоне. Да даже тот же Гюндоган в важных матчах смотрелся лучше норвежца. Так что если давать игроку МС награду, то точно не Эрлингу.
Dead Morose
Dead Morose ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
Я сделал такой вывод из твоего высказывания. ЗМ вручается за индивидуальные достяжения. По статистическим данным Лучшим игроком этого года является Холанд. Сколько можно давать золотые мячи месси и роналду, у них у обоих должно было быть максимум 3 ЗМ не более. Вечно их маркетинг побеждал. Критерии это все ерунда. че только с 2010 по 2015 год когда месси ны выигрывал ЧМ критерии были другие. Сколько испанцов получили ЗМ в 2010 году когда Выиграли ЧМ или в 2012 году когда выиграли ЧЕ? Почему этому клоуну дали ЗМ в 2021 году? Что такое кубок америки? Он точно не лучше чем Лига чемпионов. Я понимаю, что ЧМ длится месяц и нельзя сыграть много матчей. Но если хочешь ЗМ будь добр выкладывайся и вдругих турнирах в течении сезона. Раз ЧМ такой важный дайте ЗМ лучшим игрокам ЧМ начиная с 2010.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Dead Morose (раскрыть)
вчера в 23:57
А кто сказал, что я фан Месси?))) Я не всегда был согласен с мнением того, что ему заслуженно вручили ЗМ - Хави и Иньесте, как минимум один на двоих, должны были дать в те времена, но тогда был другой формат оценки. А вот слова "что давать игроку ЗМ за пару игр на ЧМ это идиотизм" неверны: ЧМ проходит раз в четыре года и длится всего месяц - как можно там отыграть много матчей? Никак. ЛЧ или тот же требл более значимая награда, чем мировой чемпионат? Да я уверен, что любой игрок отдаст все свои награды в обмен за кубок ЧМ.
Как я и сказал, Лео тащил на ЧМ, Кевин в чемпионате, кубке и ЛЧ, поэтому приз должен получить кто-то из них, но никак не Холанд или Мбаппе. Если его отдадут КДБ буду только рад, так как его вечно обделяют призами, которые он заслуживает.
Dead Morose
Dead Morose ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Печему Вы фаны Месси не понимаете, что давать игроку ЗМ за пару игр на ЧМ это идиотизм, так же как и за победу на кубке америки. И что что холанд набивал статистику, Ваша любимая отмазка того, что ЗМ в 2012 получил Месси, а не победитель ЧЕ, так это то что он забил 91 гол. Кому он забивал, неужаели все 91 гол были забиты мадритскому реалу?
Dead Morose
Dead Morose
вчера в 23:27
Давать игроку ЗМ за 3-4 хорошие игры на ЧМ мира, свехпредел тупости и предвзятости. Если брать в учет весь сезон, а не только ЧМ, многие игроки были лучше месси. Да даже на ЧМ он не был лучшим. 4 из 7 забитых голов с пенальти, когда у мбаппе 2 из 8 с пенальти. Если брать голевые передачи то у кейна за 5 матчей столько же ГП, как у месси за7 игр, гол-пасс, опять же у мбаппе столько же. Так объясните мне, почему Месси должен получить мяч? Хотя че тут говорить если ему за кубок ЮА дали ЗМ, что уж тут говорить про ЧМ.
Agamaga.........
Agamaga.........
вчера в 20:27
Месси возьмёт очередной заслуженный 8-й ЗМ на зависть всем хейтерам, включая главного хейтера Пирса Моргана, 😀 для которого треблы - это обычное дело, но почему-то в Мадриде об этом не знают, включая его спонсора Роналду.
Холанд скорее всего на втором месте из-за своей статистики, но как он сам признал его брали для ЛЧ, парни всё выигрывали и забивали без него много, а в полуфинале в двух матчах против Реала не отличился, и в финале не помог. Тут каждый понимает ценность полузащиты МС.
Остальных по списку и рассматривать нет смысла.
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:38
Лионель лишил Мбаппе титула действующего чемпиона, теперь его поединок против Холанда решит судьбу "Золотого мяча"!
KTS16
KTS16
вчера в 19:37
Месси лучший
Elliada
Elliada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:09
Всё немного не так. Наоборот, к Месси в эти месяцы будет повышенное внимание. Европа уходит в отпуск, а в Америке сезон в разгаре и будет продолжаться до октября. Вручение ЗМ состоится 30 октября.

Расклад уже никак не поменяется. Сезон закончился. Как помнишь, ЗМ вручают по итогам сезона. Месси получит 8-й ЗМ. Скорей всего, последний ЗМ. И да, это награда будет не только за сезон, а за карьеру в Европе. В свое время Ди Стефано получил Суперзолотой мяч.
Икарус
Икарус
вчера в 17:58
Еще один липовый ЗМ, уже а так награда обесценена донельзя. Аргов тащил по турниру далеко не Месси, В ЛЧ даже первое место в группе отдали не Сити, не Реалу, а Бенфике. А потом с треском вылетели. От Баварии.Которая потом так же отлетела от МС.
3ton
3ton ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:50
ЧМ раз в 4 года.
И Холланд не сильно выделялся , только в начале сезона до НГ.
Я бы с Сити выделил других игроков более важных в титулах , чем норвежец
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:47
До объявления победителя не один месяц. За оставшееся время Месси "выпадет" из поля зрения тех, кто голосует, появятся другие претенденты, блеснувшие на футбольных аренах, и я допускаю, что только по первой причине аргентинец не завоюет приз. Но... решающую роль в выборе может сыграть магия Лионеля, память о его блестящей игре не скоро выветрится из голов голосующих, поэтому ему может быть вручён "ЗМ", как напоминание о его заслугах ВООБЩЕ перед футболом.
Наверное, это будет правильно.
myst5
myst5 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 17:28
Всем и так понятно что золотой мяч так себе награда .
adrianes
adrianes
вчера в 17:19
надо признать,гном на чм блеснул,а в сезон проведения чм,лч к сожалению альтернативой не является,поскольку в лч сложно выделить одну яркую звезду даже у победителя
Elliada
Elliada ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:34
Уже финиш. ЗМ выдается по итогам сезона. Финал ЛЧ это конец сезона. Уже ничего не поменяется. Конечно, еще есть Лига Наций, но основные претенденты там не участвуют.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:33
Месси возьмет награду еще и потому, что МЛС в целом и клуб в частности смогут дополнительно заработать на наличии действующего обладателя ЗМ. Это будет подспорьем к раскрутке чемпионата мира.
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 16:09
Я тоже не понимаю. Это, как: "Гений и злодейство- две вещи несовместны"! Разумеется, не прямом смысле этого слова...
Кстати, а где лучший футболист Серии А?

По поводу Месси. Ну, если совсем откровенно, то он, продолжает фигурировать в списке- исключительно благодаря недавнему ЧМ. А если реально оценивать его нынешнее игровое состояние, то, ничем особенным он себя не проявляет...
Baggio R.
Baggio R. ответ Найманчик (раскрыть)
вчера в 16:00
Надо же быть настолько далёким от действительности.
альсато
альсато ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:00
))))..от 21-го века-прошло только 20% ..кто будет лучший в 2100 году- (по итогам) прошедшего столетия....надеюсь ..мы с тобой и рядом с нами-узнают воочию))))..сдается мне..в том списке-не будет..ни барселоны. ни сити, ни клубов северной америки))))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:59
Думаю что на финише порядок останется таким же.
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:49
Этот Сити нужно сравнивать с машиной Баварии. Там такая же доминация, холодный расчет с немногой гениальностью Роббери или Мюллера с Левой. А ту Барсу можно пересматривать в всплывающих нарезках - там концентрация мастерства зашкаливает. Можно смело сопоставлять моменты - те же скорости, тот же прессинг. Да эти же исполнители (Месси с Неймаром) показывают футбол молодым Мбаппе, Винисиусам, Мартинелли, Лаутаро и т.д.
Найманчик
Найманчик
вчера в 15:44
Так золотой матч выдаётся за игру на ЧМ или за весь сезон? Если за ЧМ то мбаппе, ди мария, перез, де пауль не хуже сыграли того же Месси! Они вместо тащили Аргов ну еще судья с кучей левых пеналей в пользу Аргов. Но Если за сезон то однозначно Холанд выйграл все и установил кучу рекордов!
За что должен получить месси? На чм был среди лучших не лучим, сезон провалил ничего не выйграл!
Elliada
Elliada ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
Насчет других не знаю, но тройку Месси - Хави - Иньеста и в целом Барселону Гвардиолы сегодня уже сравнивают с Сити Гвардиолы. Уже идет спор, кто лучшая команда 21 века. На мой взгляд, пока выигрывает Барселона Пепа, но Сити сделал первый шаг - выиграл ЛЧ. Последующие годы покажут кто из них.
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:30, ред.
Ну Барсы, Реала, Баварии и сб. Франции, не?)
Переплюнуть топ3 МСН, Месси-Хави-Иньесту всё равно не получится
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:28
Будем слушать аргументы про эту роль "отвлекающего")) а чем тогда другие нападающие и сокомандники занимаются?) Тот же Джеко не меньше выматывает защитников, только его напарники не могут забить с убойных позиций.
Elliada
Elliada
вчера в 15:27
5 из 10 главных претендентов на ЗМ игроки Сити. Вот это реальный класс! Когда еще столько игроков одной команды были в десятке?
альсато
альсато
вчера в 15:26
Это тот случай, когда поднимут ногу человеку-который не бил по мячу!)))))
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