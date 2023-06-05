Начало нового сезона Российской Премьер-Лиги не перенесут

Глава РПЛ сообщил, что начало нового сезона чемпионата России не будет перенесено из-за отмены летнего сбора национальной команды.

Нет, я не общался с представителями РФС по сбору команды России. Сбор — это полностью прерогатива Российского футбольного союза. Они высказались о причинах, по которым он был перенесен. На наших планах это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждем старта.