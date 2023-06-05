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Начало нового сезона Российской Премьер-Лиги не перенесут

вчера, 12:17

Глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что начало нового сезона чемпионата России не будет перенесено из-за отмены летнего сбора национальной команды.

Нет, я не общался с представителями РФС по сбору команды России. Сбор — это полностью прерогатива Российского футбольного союза. Они высказались о причинах, по которым он был перенесен. На наших планах это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждем старта.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:50
Правильно! А то ещё чего доброго переработаются, устанут.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:23
Хоть раз что-то по уму будет сделано.
112910415
112910415
вчера в 13:17
долго в стойле держать - только портить !
bfqxze7d5r66
bfqxze7d5r66
вчера в 12:53
Более полутора месяцев каникул клубам вполне достаточно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:52
Ждём 1,5 месяца, кушаем утятину про переходы...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:46
Добрый день!

На будущее хочу уточнить...
Получил жёлтую карточку "За обсуждение..."
Я ведь не обсуждал законность вынесения ЖК (с наказанием согласен), а просто констатировал. Или и констатация вне модераторской ветки приравнивается к "обсуждению"?
Гость
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