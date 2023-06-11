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«Верона» обыграла «Специю» в дополнительном матче и осталась в Серии А

вчера, 23:46
СпецияЛоготип футбольный клуб Специя1 : 3Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Специя» проиграла «Вероне» в дополнительном матче за место в таблице в Серии А (1:3).

На 5-й минуте счёт открыл Давиде Фараони, выведя «жёлто-синих» вперёд. На 15-й Итан Ампаду восстановил равенство на табло. Сириль Нгонге на 26-й забил 2-й мяч «мастифов», а на 38-й оформил дубль. На 68-й пенальти не реализовал Мбала Н'Дзола, на той же минуте красную карточку получил Фараони.

Таким образом, «Верона» сохранила место в высшем дивизионе на следующий сезон. «Специя» вылетела в Серию B.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Вероны»
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 09:30
да и в Лужниках был не из лучших как всегда в РПЛ но главное на переднем плане как всегда судейство
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:56
Верона,уже во второй половине сезона ,всегда стремились,к победе,на то,что бы не вылететь,в серию В!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:18
Оказывается могут играть когда захотят.
nmfqwqd4eg59
nmfqwqd4eg59
сегодня в 04:50
Без этой Специи пицца сериаАл не особо потеряет в аппетитности
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:34
"Рубилово получилось знатное"! Со стороны Специи много суеты и брака. Верона была точнее и хладнокровнее и заслуженно осталась в Серии А !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04
С заслуженной Победой всех болельщиков Вероны !
Классный футбол получился.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:04
Верона раскатала Специю и осталась в Серии А.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 23:54
Какой потрясающий матч. Не то что вчера было в Стамбуле го...ще из го...щ.
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