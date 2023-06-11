«Верона» обыграла «Специю» в дополнительном матче и осталась в Серии А

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вчера, 23:46

«Специя» проиграла «Вероне» в дополнительном матче за место в таблице в Серии А (1:3).

На 5-й минуте счёт открыл Давиде Фараони, выведя «жёлто-синих» вперёд. На 15-й Итан Ампаду восстановил равенство на табло. Сириль Нгонге на 26-й забил 2-й мяч «мастифов», а на 38-й оформил дубль. На 68-й пенальти не реализовал Мбала Н'Дзола, на той же минуте красную карточку получил Фараони.

Таким образом, «Верона» сохранила место в высшем дивизионе на следующий сезон. «Специя» вылетела в Серию B.