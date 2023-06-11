«Спартак» проявляет интерес к нападающему из Ла Лиги

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Спартаке».
Москвичи пока что не сделали официального предложения по трансферу игрока, они хотят узнать возможную цену вопроса. Испанский коллектив ранее купил Тео у «Гента» за 4 миллиона евро, расставаться с игроком «Кадис» не планирует, но сам футболист готов начать новую главу в своей карьере.
В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в 31 матче.
Отрицательное - а) перебираем всё что попадается под руку, б) была проблема с защитой, теперь добавилось и нападение.
Да ладно брюзжать, главное чтобы руководство КБ поставило правильную цель на следующий год - 1 место...
Старик Хоттабыч поможет...)
Отрицательное - а) перебираем всё что попадается под руку, б) была проблема с защитой, теперь добавилось и нападение.
Да ладно брюзжать, главное чтобы руководство КБ поставило правильную цель на следующий год - 1 место...
Старик Хоттабыч поможет...)