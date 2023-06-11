«Спартак» проявляет интерес к нападающему из Ла Лиги

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вчера, 13:52

Нападающий «Кадиса» может продолжить карьеру в «Спартаке».

Москвичи пока что не сделали официального предложения по трансферу игрока, они хотят узнать возможную цену вопроса. Испанский коллектив ранее купил Тео у «Гента» за 4 миллиона евро, расставаться с игроком «Кадис» не планирует, но сам футболист готов начать новую главу в своей карьере.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в 31 матче.