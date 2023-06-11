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«Спартак» проявляет интерес к нападающему из Ла Лиги

вчера, 13:52

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Спартаке».

Москвичи пока что не сделали официального предложения по трансферу игрока, они хотят узнать возможную цену вопроса. Испанский коллектив ранее купил Тео у «Гента» за 4 миллиона евро, расставаться с игроком «Кадис» не планирует, но сам футболист готов начать новую главу в своей карьере.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в 31 матче.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:39
Агенты опять подсовывают неликвид.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:57
Ну и что ? Зато как целуется ! ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:47
Проявлять интерес надо было ещё пол года назад ,а сейчас уже покупать ! Ну и работнички ,мать вашу эшуортову !! )) Короче , летом покупок не будет !
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:57
в Спартаке поняли, что квинсе-будет сидеть в тюрьме!..саня-будет дисквалифицирован-за отсутствие воспитания, шамар-сам не хочет играть за такую команду, бальде-это не нападающий!...осталась одна надежда на Пашку!)))хМилешина)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
Положительное - в Спартаке поняли, что надёжного нападающего нет. Концовка чемпионата тому яркое подтверждение.
Отрицательное - а) перебираем всё что попадается под руку, б) была проблема с защитой, теперь добавилось и нападение.
Да ладно брюзжать, главное чтобы руководство КБ поставило правильную цель на следующий год - 1 место...
Старик Хоттабыч поможет...)
drug01
drug01 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:55
А он всё равно будет в запасе....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:19
Главное-негритёнок, и недорого. А сколько он забивал в своей команде, в Спартаке мало волнует...
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:09
4 гола в 31 матче - это конечно "впечатляющая" результативность!
И это как бы замена Промесу что-ли? М-да...
Селекция у Спартака очень странная, мягко говоря..
Вместо того чтоб купить качественного форварда,
опять всякий шлак собирают..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:06
Результативность для нападающего никакая. За что брать?
Гость
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