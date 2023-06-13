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Марцел Личка может возглавить «Динамо»

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:15
Теперь в случаи поражения Динамо,ожидайте подьем в 6 утра и на тренировку.🤣
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:14
И чтобы за спиной ГТ- не плелись подленькие интриги...
Capral
Capral
вчера в 19:51
Я не часто смотрел игры Оренбурга, но даже по тем матчам что видел, сложилось впечатление следущее: Личка- сторонник контратакующего футбола, в позиционную атаку, он не играет или не очень любит играть. Его футбол- быстрый, резкий, острый, но, несколько простоватый и предсказуемый. Я бы сказал, в его футболе нет аристократизма. Как для команды уровня Оренбурга (без обид для этого замечательного города), вероятно такой футбол подходит. А вот для ДИНАМО, подойдет ли -не знаю... Не хочу забегать вперед, делать изначально какие-то предположения, выводы, время покажет. Пока, надо дождаться окончательного назначения Лички на пост ГТ ДИНАМО. Там поглядим...

Если действительно назначение состоится, хотелось бы усиления- возможно, даже из состава Оренбурга- там, есть кого брать...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:38
Когда я прочёл где-то, что Слуцкий может возглавить Динамо, три дня ни спать, ни есть не мог. Только пил.(
Личка конечно снял это напряжение.) Но мне больше по душе российский тренер. Вот коням повезло!)
альсато
альсато
вчера в 16:37
чудны твои дела о ...федорычев)))))
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:25
Свои специалисты перевелись видимо. Не уже ли в России нет школы тренеров..
Храневец
Храневец
вчера в 14:39
Энтот крендель случайно не родственник Ярослава Гжебика ??? Может Гжебик по старой дружбе и сосватал его в Динамо ????????
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:23
Это вам плюс,потому что находите хороших тренеров и игроков, менеджмент ваш лучше бомжей
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:37
Бомжи с конями совсем не оставят так шанса другим. Все подминают под себя. Там ещё Серёга с Балтикой 9-ой пенится. Мечта поэта!).
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:27
ФЦП(федеральная целевая программа) "Прокорм безработных граждан стран "Райского Сада".
112910415
112910415
вчера в 13:13
как - то верится, что не утка
Futurista
Futurista
вчера в 12:55
Личка бегает из клуба в клуб за наличкой...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:39
Попрошу огласить весь список претендентов!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:29
Динамо не ищет дешевых вариантов. Только затратных.
makkie
makkie
вчера в 12:28
Отличный вариант для Динамо!
Ну если дадут Личке работать, а не будут навязывать ему схемы, игроков и менеджеров.
shlomo
shlomo
вчера в 12:09
Да уж... не надолго тренеры в Оренбурге задерживаются.... еще и игроков наверняка раздербанят...
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:55
Уже более ответственная работа
ОПС
ОПС
вчера в 11:54
Вот это поворот! как то неожиданно и интересно.
Сп62
Сп62
вчера в 11:39
Для Оренбурга замена явно не равноценная.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:38
Динамо хочет переехать всё таки Личку , чтобы в следующем сезоне не потерять своё Личико !)
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