Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может возглавить «Динамо».
По данным источника, чешский специалист станет новым наставником московского клуба в ближайшие дни.
Отмечается, что «Оренбург», скорее всего, возглавит бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик.
Если действительно назначение состоится, хотелось бы усиления- возможно, даже из состава Оренбурга- там, есть кого брать...
Если действительно назначение состоится, хотелось бы усиления- возможно, даже из состава Оренбурга- там, есть кого брать...
Личка конечно снял это напряжение.) Но мне больше по душе российский тренер. Вот коням повезло!)
Личка конечно снял это напряжение.) Но мне больше по душе российский тренер. Вот коням повезло!)
Ну если дадут Личке работать, а не будут навязывать ему схемы, игроков и менеджеров.
Ну если дадут Личке работать, а не будут навязывать ему схемы, игроков и менеджеров.