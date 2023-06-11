Кержаков может возглавить клуб из Сербии

Экс-наставник «Томи», «Нижнего Новгорода» и «Кармиотиссы» из Кипра Александр Кержаков может продолжить тренерскую карьеру за границей.
По информации источника, на продвинутой стадии находятся переговоры 40-летнего специалиста с одним из клубов сербской Суперлиги.
Первым тренерским опытом Кержакова была юношеская сборная России, которую он возглавлял с 2018 по 2020 год.
И вообще, я не очень понимаю, зачем ему сербский клуб. Что на Кипр он приехал, не зная языка, что в Сербию приедет (а там не так уж много иностранцев, значит, разговаривать по-сербски все в команде будут), не зная языка.
Зачем вообще кипрским и сербским клубам не особо зарекомендовавший себя тренер, не знающий языка? Странно только всё это.
И вообще, я не очень понимаю, зачем ему сербский клуб. Что на Кипр он приехал, не зная языка, что в Сербию приедет (а там не так уж много иностранцев, значит, разговаривать по-сербски все в команде будут), не зная языка.
Зачем вообще кипрским и сербским клубам не особо зарекомендовавший себя тренер, не знающий языка? Странно только всё это.
Сашке страшно стало быть в России, вот он сломя голову и сбежал на Кипр, но там его не полюбили, таких вообще нигде особо не любят. Вот теперь Сербия, потом будут клубы Латвии, Литвы и Эстонии и так далее.
И тут правильнее задаться вопросом, а нужен ли такой теперь нам?! Причём не только как тренер, а вообще.
Сашке страшно стало быть в России, вот он сломя голову и сбежал на Кипр, но там его не полюбили, таких вообще нигде особо не любят. Вот теперь Сербия, потом будут клубы Латвии, Литвы и Эстонии и так далее.
И тут правильнее задаться вопросом, а нужен ли такой теперь нам?! Причём не только как тренер, а вообще.