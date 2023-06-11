Кержаков может возглавить клуб из Сербии

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вчера, 22:57

Экс-наставник «Томи», «Нижнего Новгорода» и «Кармиотиссы» из Кипра может продолжить тренерскую карьеру за границей.

По информации источника, на продвинутой стадии находятся переговоры 40-летнего специалиста с одним из клубов сербской Суперлиги.

Первым тренерским опытом Кержакова была юношеская сборная России, которую он возглавлял с 2018 по 2020 год.