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Кержаков может возглавить клуб из Сербии

вчера, 22:57

Экс-наставник «Томи», «Нижнего Новгорода» и «Кармиотиссы» из Кипра Александр Кержаков может продолжить тренерскую карьеру за границей.

По информации источника, на продвинутой стадии находятся переговоры 40-летнего специалиста с одним из клубов сербской Суперлиги.

Первым тренерским опытом Кержакова была юношеская сборная России, которую он возглавлял с 2018 по 2020 год.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:41
Пусть едет, но что то слабо верится в то, что он сможет ухватить удачу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:34
Вы плохо знаете ситуацию Кержакова, точнее её вообще не знаете, если задаётесь подобным вопросом.
Сашке страшно стало быть в России, вот он сломя голову и сбежал на Кипр, но там его не полюбили, таких вообще нигде особо не любят. Вот теперь Сербия, потом будут клубы Латвии, Литвы и Эстонии и так далее.
И тут правильнее задаться вопросом, а нужен ли такой теперь нам?! Причём не только как тренер, а вообще.
36bv7gw5vfxk
36bv7gw5vfxk
сегодня в 02:13
Партизан ждёт, символично!)
m2brasvt7fu7
m2brasvt7fu7
сегодня в 02:12
Неужто цревену возглавит?)
Parma1972
Parma1972
вчера в 23:45
Удачи Александру Анатольевичу на новом поприще, в новой стране, пусть все получится✊
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:06
Саня неплохо начал, но потом забуксовал, быстрая отставка из "Кармиотиссы" точно на пользу не пошла.

И вообще, я не очень понимаю, зачем ему сербский клуб. Что на Кипр он приехал, не зная языка, что в Сербию приедет (а там не так уж много иностранцев, значит, разговаривать по-сербски все в команде будут), не зная языка.

Зачем вообще кипрским и сербским клубам не особо зарекомендовавший себя тренер, не знающий языка? Странно только всё это.
c5gpnh8jjdx2
c5gpnh8jjdx2
вчера в 23:02
Хороший вариант для Сани, доказать что он чего то стоит
Гость
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