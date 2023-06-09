Сербский тренер Рашович подтвердил, что был диалог с «Динамо»

Главный тренер клуба «Аль-Фейха» рассказал об интересе со стороны московского «Динамо».

Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Был диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня.

В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом — этой функции не предусмотрено. Сейчас не может идти и речи о моём уходе из Саудовской Аравии в Россию.