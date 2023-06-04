Осинькин дал комментарий на тему своего будущего в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» ответил на вопрос о своем будущем в самарском коллективе.

Буду ли я здесь в следующем сезоне? Конечно! Я пока здесь. Вчера такого начитался, что даже не знаю. Давайте на земле стоять.