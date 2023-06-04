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Осинькин дал комментарий на тему своего будущего в «Крыльях Советов»

вчера, 09:46

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своем будущем в самарском коллективе.

Буду ли я здесь в следующем сезоне? Конечно! Я пока здесь. Вчера такого начитался, что даже не знаю. Давайте на земле стоять.

По итогам сезона РПЛ команда заняла 12-е место.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 13:07
Может где нибудь и с ккм нибудь, что то и получится. Дай Бог!.
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:18
а если бы еще Мэттью БУТ остался!)))..точно в ТРОЙКЕ!!!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:15, ред.
Я бы ещё добавил Соболева (в домосковский период).....Пруцева......
И команда была бы в пятёрке - 100%...
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:13
Анатолий, за всех ребят не скажу, скажу за Владика (Сорвели)-в Большом Камне-играть в футбол умеют!...самому приходилось!...мореманы выходят на футбольное поле-как на последний бой!))))
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:07
зато где ЦСКА!?))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mhf673ta7jy7 (раскрыть)
вчера в 11:05
А как ты думаешь, где были бы КС , если бы в составе остались Сергеев, Чернов, Зиньковский, Пиняев, Глушенков, Сарвели- те, кого Осинькин научил играть в футбол? Я думаю в первой восьмерке бы точно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:02
А может причина в том, что забрали лучшего бомбардира и лучшего ЦЗ? Кстати бомбардир то сдулся совсем, а почему?
альсато
альсато ответ mhf673ta7jy7 (раскрыть)
вчера в 10:58
не топ-тренер обыгрывает Спартак!!!)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:54
Пусть остаётся....
И команда отличная...и столичным есть где игроков брать...

В Сочи вон забрали тренера...и где теперь Сочи...после серебра...???
mhf673ta7jy7
mhf673ta7jy7
вчера в 10:27
Осинькин явно не топ-тренер...
Нечего тогда и комментировать всякую ерунду
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:20
Самаре срочно нужно усиливаться и даже не обсуждаемо оставлять у руля Игоря!
Vadik
Vadik
вчера в 10:18
Отличный тренер. По максимуму использует возможности игроков своей команды!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:50
Хороший тренер.
Удачи Крыльям!
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