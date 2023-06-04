Осинькин дал комментарий на тему своего будущего в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своем будущем в самарском коллективе.
Буду ли я здесь в следующем сезоне? Конечно! Я пока здесь. Вчера такого начитался, что даже не знаю. Давайте на земле стоять.
По итогам сезона РПЛ команда заняла 12-е место.
И команда была бы в пятёрке - 100%...
И команда была бы в пятёрке - 100%...
И команда отличная...и столичным есть где игроков брать...
В Сочи вон забрали тренера...и где теперь Сочи...после серебра...???
И команда отличная...и столичным есть где игроков брать...
В Сочи вон забрали тренера...и где теперь Сочи...после серебра...???
Нечего тогда и комментировать всякую ерунду
Нечего тогда и комментировать всякую ерунду
Удачи Крыльям!
Удачи Крыльям!