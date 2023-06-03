«Динамо» может возглавить тренер клуба из Саудовской Аравии

1685770447

вчера, 08:34

«Динамо» находится в стадии переговоров с сербским тренером .

Специалист возглавляет саудовский клуб «Аль-Фейха». По информации источника, контракт 50-летнего наставника включает в себя различные опции, которые позволяют ему перейти в московскую команду.

В бытность игроком Рашович играл за «Крылья Советов» (2002-2003). В качестве тренера ранее он также работал в «Партизане», «Динамо» Минск, «Напредаке», «Аль-Фейсали», «Аль-Зафра» и «Аль-Вахда».

Отмечается, что Вук свободно владеет русским языком.