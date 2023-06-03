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«Динамо» может возглавить тренер клуба из Саудовской Аравии

вчера, 08:34

«Динамо» находится в стадии переговоров с сербским тренером Вуком Рашовичем.

Специалист возглавляет саудовский клуб «Аль-Фейха». По информации источника, контракт 50-летнего наставника включает в себя различные опции, которые позволяют ему перейти в московскую команду.

В бытность игроком Рашович играл за «Крылья Советов» (2002-2003). В качестве тренера ранее он также работал в «Партизане», «Динамо» Минск, «Напредаке», «Аль-Фейсали», «Аль-Зафра» и «Аль-Вахда».

Отмечается, что Вук свободно владеет русским языком.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:50
Леха, тебе совет!: если хочешь чтобы было у тебя все хорошо-делай сам!..не надейся на "евро-ремотников")))))
Naherger
Naherger ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 07:51
Тоже заметил) действия Динамо все чаще вызывают смех
BDA8181
BDA8181
вчера в 11:25
Ну как то честно говоря не впечатляет, может Мойеса заберёте у нас)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:38
И стОит менять шило на мыло ? И давно уже понятно ,что наше "футбольное болото" могут расшевелить только экспансивные тренеры с Юга , итальянцы или испанцы .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 10:27
    drug01
    drug01 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    вчера в 10:15
    Видно они им не доверяют!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:51
    Навряд ли он сможет вытащить Динамо в лидирующую группу.
    Beriner
    Beriner
    вчера в 09:43
    Очередной распил средств.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:21
    Ну. не знаю. Хочется надеяться на лучшее. А вот как получится, посмотрим.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 09:13
    А российские тренеры закончились?
    альсато
    альсато
    вчера в 08:53
    Динамо (в последнее время) идет дорогой Спартака!))))
    Vadik
    Vadik
    вчера в 08:44
    Не факт, что получится в Динамо. У них в последнее время с балканцами не очень...
    z9qfrb6ztg2g
    z9qfrb6ztg2g
    вчера в 08:39
    С Таити лучше попробовать
    Гость
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