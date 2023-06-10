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Евсеев продолжит тренировать «Факел» после сохранения прописки в РПЛ

вчера, 21:47

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что главный тренер клуба Вадим Евсеев продолжит свою работу после сохранения прописки в РПЛ.

У Евсеева изначально был контракт, он дальше продолжает работу в «Факеле». Он решил задачу, сохранил прописку в РПЛ, оценим его работу положительно.

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Все комментарии
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вчера в 23:53
Евсеев тоже хороший тренер,надо дать ему время
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 22:59
Я так скажу, Алания сделала прекрасный выбор и забрала отличного тренера. Василенко и вывел Факел в РПЛ с составом и бюджетом даже по меркам ФНЛ - средним. В РПЛ он построил хороший футбол с тем и кем, что было и кто был. Евсеев же, в свою очередь, делает очевидные замены, которые не делал Василенко и Пятибратов почему-то и за счет этого добывает результат, в отличии от них. Вывод: Василенко - тот тренер, который способен вывести Аланию в РПЛ (только если Владикавказ этого захочет), а Евсеев - тот, кто способен сохранить Факел в РПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:02, ред.
Евсеев продолжит тренировать «Факел» после сохранения прописки в РПЛ.

Незнаю если честно, правильное ли решение было приглашение Евсеева в Факел , время покажет . На мой субъективный взгляд, глядя как играл Факел при Василенко и который вывел команду в РПЛ, то складывается впечатление что команда потеряла свой шарм с разрывом контракта с этим специалистом . Теперь же Василенко поставил и ставит ту игру теперь с командой Алании , которая заняла третье итоговое место в ФНЛ и стала третий раз самой зрелищной командой в ФНЛ . А нынешний Факел с Евсеевым будет опять бороться за место в РПЛ , на мой субъективный взгляд . Ну как бы то небыло, буду симпатизировать этому клубу и пожелаю им Удачи !
Гость
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