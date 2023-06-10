Евсеев продолжит тренировать «Факел» после сохранения прописки в РПЛ.

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что главный тренер клуба Вадим Евсеев продолжит свою работу после сохранения прописки в РПЛ.
У Евсеева изначально был контракт, он дальше продолжает работу в «Факеле». Он решил задачу, сохранил прописку в РПЛ, оценим его работу положительно.
Незнаю если честно, правильное ли решение было приглашение Евсеева в Факел , время покажет . На мой субъективный взгляд, глядя как играл Факел при Василенко и который вывел команду в РПЛ, то складывается впечатление что команда потеряла свой шарм с разрывом контракта с этим специалистом . Теперь же Василенко поставил и ставит ту игру теперь с командой Алании , которая заняла третье итоговое место в ФНЛ и стала третий раз самой зрелищной командой в ФНЛ . А нынешний Факел с Евсеевым будет опять бороться за место в РПЛ , на мой субъективный взгляд . Ну как бы то небыло, буду симпатизировать этому клубу и пожелаю им Удачи !
Незнаю если честно, правильное ли решение было приглашение Евсеева в Факел , время покажет . На мой субъективный взгляд, глядя как играл Факел при Василенко и который вывел команду в РПЛ, то складывается впечатление что команда потеряла свой шарм с разрывом контракта с этим специалистом . Теперь же Василенко поставил и ставит ту игру теперь с командой Алании , которая заняла третье итоговое место в ФНЛ и стала третий раз самой зрелищной командой в ФНЛ . А нынешний Факел с Евсеевым будет опять бороться за место в РПЛ , на мой субъективный взгляд . Ну как бы то небыло, буду симпатизировать этому клубу и пожелаю им Удачи !