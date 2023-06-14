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Президент «Сочи» считает провальным результат команды в сезоне 2022/23

вчера, 19:59

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг негативно оценил выступление команды в минувшем сезоне. Коллектив занял лишь 10-е место.

Я считаю, это провальная история. Здесь я могу сейчас раскрывать все карты, говорить о том, что было. Вы помните, как получилось так, что у нас ушел тренер (Владимир Федотов — прим.) прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА. Бог ему судья, это его решение.

Не было готового тренера, и мне предложили взять Вадима Гаранина, который работал в «Енисее». Очень перспективный тренер, который хорошо работает с молодежью, он сам понимает, что где-то он не смог объединить команду, потому что игра была очень хорошей. Он поставил игру, которую мы должны были в принципе держать и так же двигаться. И в тот момент, когда он начал проигрывать игры, где-то там команда не билась за него, где-то он не смог настроить, в команде все должны быть как единый кулак.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:46
Почему Йоканович играл в такой осторожный футбол? Да потому что перепробовав все варианты, он понял, что с таким центром защиты как у нас- рисковано с шашками наголо бежать в атаку!!! Славиша- чисто европейский тренер и неплохо знает свою работу!

После него, на три последних матча у руля поставили приемника шварца- продавца из магазина Алпатова, и он, тут же, в худших традициях своего учителя погнал команду вперед, невзирая на все проблемы в ЦЗ!!! И что вышло?! А вышло, то что в играх с Локо и Оренбургом, команда получила 7 мячей!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:30, ред.
Толя, ты не учитываешь одного, очень существенного момента. А именно: защита любой команды надежна только тогда, когда все линии команды взаимодействуют гармонично между собой. Почему мне не нравится Абаскаль? Потому что у него в игре существуют разрывы между линиями, что позволяет сопернику проводить резкие контрвыпады, это приблизительно тоже, что было у шварца в ДИНАМО, когда вся команда атаковала, прессинговала, но несогласованность между атакой, полузащитой и защитой- приводила к ошибкам всей команды, и в частности ЦЗ, хотя именно в ЦЗ- играли вполне надежные люди.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:13
Оборона, ведомая "великолепным " Джикия пропустила за сезон 38 голов, почти 2 гола в среднем за матч и это при наличии приличного вратаря. А оборона Сочи всего 34, да и вратари там косячили.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:08
Вот, Вы, постоянно жалуетесь, что у Спартака слабая защита, это при том, что она у вас- сыгранная и ведомая великолепным Джикия!!!
А теперь, посмотрите на нашу защиту, а конкретно на ЦЗ- Сазонов, Фернандес, Маричаль и Майсторович, у которого серьезная травма, и неизвестно, как он будет выглядеть после возвращения... Я думаю- этим всё сказано.

Вы, или не видите проблем ДИНАМО, или сознательно закрываете на это глаза...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:37
Моё мнение, что состав у Динамо довольно-таки сильный и квалифицированный. Нужна мощная рука, ну и голова, конечно.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 09:37
Полностью согласен!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:52
Да они все эти Ротены, не особо одаренные. Достаточно посмотреть,что творит в хоккейном СКА Роман Борисович. Это какой-то кошмар.
112910415
112910415
сегодня в 07:47
посмотрим, как дальше.
устойчивость любой системы характеризуется реакцией на ошибки !
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:28
Может быть, но там не так громко и походу довольствуются тем , что есть?)
drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:39
А почему только в Сочи? Пока всюду не густо!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:38
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Вот видите- Сочи, Вы сочувствуете, якобы они не усилились, поэтому и результата нет.
А ДИНАМО, потеряв половину состава в прошлом сезоне, Вы не сочувствовали...
🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨🤨
Сп62
Сп62
вчера в 21:37
Команда, которая совершенно не усилилась после ухода Федотова, никак не могла успешно выступать этом сезоне со старым багажом. Об этом Ротенберг не сказал ни слова, т.к. основная вина лежит на нём.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:02
А как там с развитием детского футбола в Сочи?
Capral
Capral
вчера в 20:51
Ротен никогда не был добротным футбольным управленцем. Достаточно вспомнить его работу в ДИНАМО. В прошлом сезоне, получилось благодаря таланту Федотова, деградации и бездарности шварцмана.
Уволить опытного умудренного опытом Бердыева, через пять туров после назначения- это конечно сильно... Даже не дав человеку поработать. Теперь, претензии- непонятно к кому. Конечно, слабый состав не для призов, но и то, что сам Ротен слабоват как футбольный функционер- факт неоспоримый. Пусть себя и винит...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:46
Этот год получился неудачным для Сочи,много потерь было.
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:15
Довольствуйтесь чем есть!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:02
Просто биться не за что, ЕК нет!
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