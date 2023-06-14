Президент «Сочи» считает провальным результат команды в сезоне 2022/23

Президент футбольного клуба «Сочи» негативно оценил выступление команды в минувшем сезоне. Коллектив занял лишь 10-е место.

Я считаю, это провальная история. Здесь я могу сейчас раскрывать все карты, говорить о том, что было. Вы помните, как получилось так, что у нас ушел тренер (Владимир Федотов — прим.) прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА . Бог ему судья, это его решение.

Не было готового тренера, и мне предложили взять Вадима Гаранина, который работал в «Енисее». Очень перспективный тренер, который хорошо работает с молодежью, он сам понимает, что где-то он не смог объединить команду, потому что игра была очень хорошей. Он поставил игру, которую мы должны были в принципе держать и так же двигаться. И в тот момент, когда он начал проигрывать игры, где-то там команда не билась за него, где-то он не смог настроить, в команде все должны быть как единый кулак.