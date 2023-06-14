Загадочный директор или босс «Крыльев Советов». «Спартак» выбирает президента

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вчера, 19:27

Клубу нужна четкая вертикаль власти.

Федун ушел, нужен другой король

«Спартак» много раз тонул, его много раз доставали из воды. Федун не создал структуру управления, которой можно гордиться. Клуб не за каменной стеной из сильных менеджеров, хотя был совет директоров. Раньше его, такое ощущение, держали ради отвода глаз от Леонида Арнольдовича. Справлялся этот совет со своей функцией слабо, поскольку все стрелы летели в Федуна.

Дальше появилась Зарема Салихова, которая нервирует Овчинникова и тысячи других мужчин в российском футболе. «Домохозяйка» повлияла на принятие ряда полезных решений, в чем парадокс. А мужчины, которые управляли «Спартаком», ему чаще всего вредили. Сколько чемпионских титулов у клуба нефтяной корпорации? Один за двадцать лет. И кубков меньше, чем у Акинфеева.

Попытка найти человека, который наведет порядок, не кажется безумной. Перестановки были неизбежны. И фаворитом на замену Мележикову называют Малышева. Его и Юсуфа Алекперова (сын бывшего совладельца) представляли «независимыми директорами». Было понятно, что председатель совета Александр Матыцын вряд ли долго будет держать генеральным директором Мележикова.

В «Спартаке» боятся слова «президент», могут обозначить новую должность иначе. Возможно, одного директора сменит другой. Но очевидно, что во имя прогресса кандидат должен быть профессионалом. Вот только фаворитом называют человека, у которого мало опыта управления большим клубом.

Малышев новый человек в футболе

Учитывая, что Мележиков долго был главой службы безопасности, а среди предыдущих менеджеров эпохи Федуна хватало случайных людей, от водителей до переводчиков, вряд ли биография Малышева имеет больший вес, чем его профессионализм. Кандидата в президенты связывали с «City Football Group». Вспомните, как владельцы «Манчестер Сити» хотели выкупить акции «Спартака».

Малышев мог быть посредником в той истории? Но сейчас победители Лиги чемпионов не зайдут в РПЛ . Давние дела значения не имеют. Немного странно, что про Малышева мало информации. Говорят, что он партнер в фирме «Технология доверия». Очень странное название. Объясняется просто: всемирно известная аудиторская контора PwC так переименовала свой российский офис год назад.

Видать, Малышев оказывал аудиторские и консалтинговые услуги. Вяжется с информацией о «Манчестер Сити», ведь корпорация могла искать в Москве переговорщиков через большие корпорации. Удивляет, что Малышев, который не является представителем «Лукойла» — в совете директоров от компании Хавкин, Жданов и Масляев, вдруг появился среди главных руководителей и может стать шефом.

Кстати, Малышева точно не нужно знакомить с Наилем Измайловым. Они пересекались на курсах для спортивных менеджеров, где кандидат в президенты был преподавателем. Честно говоря, не лучшая компания. Но в российском футболе мало менеджеров. Тот же Наиль Измайлов сейчас управляет ФНЛ .

Андреев добился успеха в Самаре

Второй кандидат – Вадим Андреев. Его отец тренировал сборную Латвии. Профессия отца привела сына в футбол. А деньги папы позволили 35-летнему Вадиму Юрьевичу получить хорошее образование. Карьера игрока не задалась, зато закончил в Англии университет по специальности «Футбольный бизнес и управление стадионами». Дальше пробовал себя как скаут в школе «Спартака».

Работал мало, нашел должность по специальности, управлял «Казань Ареной». Судя по тому, что стадион пустовал даже в лучшие для «Рубина» времена, Вадим Андреев не силен в маркетинге. Хотя это не помешало ему стать генеральным директором «Крыльев Советов». Осинькин и парни из «Чертаново» в 2022 году заняли восьмое место. А Пруцев и Зиньковский пошли в «Спартак».

Андреев зимой отдал Глушенкова и Пиняева в «Локомотив», но вот команда играла неважно. Не вылетели, но двенадцатое место не назвать большим успехом. Особенно с учетом, что не заиграл Писарский. Зато на Гарре хорошая ставка. Скаутинг у «Крыльев Советов» приличный, не ограничиваются одним Бейлом.

Очевидна связь с известным агентом

Директор «Крыльев Советов» точно знает однофамильца Павла Андреева. Два Андреева в Самаре работали с Пиняевым, Зиньковским, Глушенковым, Пруцевым, Коваленко, Солдатенковым и многими другими. В «Спартаке» у Павла Андреева тоже полно клиентов, Соболев, Зобнин, Селихов, Максименко и Умяров. Назначение Эшуорта, над которым в Англии посмеиваются, вписывается в концепцию «так сойдет».

Появление в «Спартаке» Вадима Андреева может усилить позиции его однофамильцам. И это неграмотная ситуация. Клиенты данного агентства не играют в ведущих клубах Европы. Захарян не перешел в «Челси». Зобнин не выиграл Лигу Конференций с «Ромой». Пиняева не забрали в «Манчестер Юнайтед». Сами «Крылья Советов» не совершили прорыв в стиле «Ростова», хотя принимается аргумент о потерях.

Вадим Андреев запомнился тем, что ушел в отставку, протестуя против судейства, а потом остался. Странные люди могут получить де-факто президентский пост в «Спартаке». Плохо, что ни когда у клуба был ярко выраженный начальник – Федун, ни сейчас, когда управляет осьминог из нефти, нет гарантии футбольных знаний. Абаскаль точно не получил крутые трансферы в ушедшем сезоне, и Дуарте как символ.

Осторожный совет директоров может назначить знакомого им Малышева. Насколько это сильный менеджер? У «Спартака» нет успехов. Остались сомнения в квалификации Эшуорта, но никого лучше не нашли. В результате будут перестановки, но нет плана, как обойти «Зенит». Возможно, «красно-белых» устраивает роль второй-третьей силы, но фанаты вряд ли согласятся.