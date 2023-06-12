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Неожиданные герои сезона РПЛ. Тренер, футболисты и фанаты из Воронежа

вчера, 21:33
Мойсес
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Мостовой Андрей
Мостовой Андрей
Полузащитник
Писарский Владимир
Писарский Владимир
Нападающий

Все они сделали чемпионат интереснее.

Сергей Ташуев («Ахмат»)

Когда тренер выглядит, словно переместился из прошлого, то два варианта. Или этот человек отстал от современного футбола и его ждет жесткое приземление. Такие истории встречаются даже в топ-5. Например, роковой заход старины Эллардайса в «Лидс». Но если молод душой, как Раньери, то будешь плакать от радости после возвращения «Кальяри» в Серию А. Клаудио создал чудо – вернул в высшую лигу команду, которую принял на 14-м месте. Ташуеву с «Ахматом» повезло больше. Но дело даже не в высокой пятой позиции в РПЛ. У команды хороший футбол, наставник заслужил и получил новый контракт. Работа тренера приятно удивила.

Болельщики «Факела»

Кто мог подумать, что фанаты новичка РПЛ так выделятся? Воронеж существует на футбольной карте благодаря стабильной поддержке болельщиков. «Факел» в итоге остался в РПЛ, ведь после минимальной победы над «Енисеем» в гостях удачно сыграли при родной публике. Заполненная арена не гнала вперед, так как команда Евсеева защищала победу в первом матче. Но дубль Акбашева разбавил владение хозяев в скромные 28 %. «Факел» это крепкий, скромный коллектив, их сложно назвать невероятными героями сезона. А вот фанаты из Воронежа в полном порядке. Без них команда могла хуже провести домашние матчи и вылететь.

Виллиан и Мойсес (ЦСКА)

Кто мог подумать, что два бразильца так хорошо подойдут обороне Акинфеева? Вместе выиграли Кубок, хотя в чемпионате тоже активно помогали. Жаль лишь, что по слезам Мойсеса после финального свистка в «Лужниках» понятно, что ЦСКА не спешит выкупать его контракт. У левого латераля, который заиграл в центре обороны, могут быть проблемы с законом. Мойсеса подозревают в участии в сговоре в Бразилии. Около 40 футболистов подозревают в махинациях со ставками. Конкретно игрока, взятого ЦСКА в аренду, обвиняют в агрессии к арбитру с целью получить желтую карточку. Если докажут вину, то будет дисквалификация. Не могут «армейские» бразильцы без скандалов. Виллиан не только круто играл, но и стал участником перепалки с Соболевым. Получит штраф, поскольку после жаркого дерби назвал Александра «клоуном».

Владимир Сычевой («Оренбург»)

Специально используем бывшую фамилию Писарского, потому что очаровал только он, форвард «Оренбурга». Зимой погнался за деньгами в «Крылья Советов». Наверное, получил заверение, что в случае успеха последует по пути Сергеева. Но пока не заиграл. А вот в «Оренбурге» у Лички и под крылом у крутых аргентинцев у Сычевого получалось создавать голы, чтобы после них выдумывать красивые празднования. Владимир сделал предложение своей девушке прямо по ходу матча РПЛ. Надеемся, Писарский адаптируется в новой команде, снова будет радовать голами. Не хотелось бы повторения истории Агаларова.

Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА)

В первых двух сезонах в составе «армейцев» ничего выдающегося не показал. Казах был в обойме ЦСКА, но вряд ли до перехода в центр защиты его серьезно рассматривали скауты клубов из Италии. Но если один из антигероев финала Кубка Олусегун объявил, что нашел себе клуб в Европе и уходит, то 25-летний универсал из ЦСКА точно не останется без приглашений. Зайнутдинов впечатлил в центре защиты, а потом вернулся на привычный левый фланг после выхода из лазарета.

Аргентинцы «Оренбурга»

Флорентин, Мансилья, Вера, а чуть позже Перес, впечатлили в РПЛ. У зимнего новичка из обороны были перепады в игре, но его атакующие коллеги показали себя, среди героев сезона второго плана. Отметим, что в «Оренбурге» спортивным директором числится человек, который считает, что можно называть людей умственно отсталыми в грубой форме – так отреагировал на популярную теорию инсайдеров, что аналитики «Зенита» также ведут будущих игроков середняка. РФС надо оштрафовать менеджера за неуважение к людям с инвалидностью, а вот скауты «Оренбурга» заслужили премию.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Сюрприз в том, что Дзюбу в РПЛ в ушедшем сезоне не ждали. Но попал в запас в Турции. Пришлось возвращаться. В итоге едва не оказался под крылом ФНЛ – в Первой лиге в составе «Рубина». Правильно сделал, что не доверял другу Слуцкому, который подал в итоге в отставку в Казани. Зато в Москве Дзюба неожиданно вытащил счастливый билет, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 11 матчах. Если пересчитать на количество сыгранных поединков Малкомом и Промесом, то при сохранении результативности у Дзюбы могло быть 19-20 голов и 12 ассистов. Достойный рывок весной.

Артём Карпукас («Локомотив»)

Игрок, который провел шесть матчей в прошлом сезоне, не был в центре внимания. Завтра у Артёма день рождения – исполнится 21 год, и праздновать будет в качестве основного полузащитника «Локомотива» и одного из неожиданных героев сезона. В нашей сборной РПЛ он самый молодой. Когда центрального хавбека в чемпионате можно сопоставлять с самим Барриосом по важности для коллектива, то это точно успех. Осталось повторить за Вильмаром, сыграть стабильно в следующем сезоне.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Мостовому готовили место на скамейке «Зенита». Вингер ссорился с Семаком, хотел покинуть команду, не имея достаточной игровой практики. Поэтому в успех Андрея как футболиста основы – в итоге у него 23 поединка в старте и 6 выходов на замену, в мире Клаудиньо мало кто верил. Точно меньше людей ставили на прорыв Мостового, чем на результативность того же Кассьерры, подписанного Семаком под основу. В итоге Андрей выдал крутой для себя сезон, а Матео зашел в кружок огорчений чемпионата.

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volga.kot
volga.kot
сегодня в 02:08
Интересно прочесть статейку! Уже скоро новый сезон!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:42
Дзюба и болельщики Факела лучшие в этом списке...
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