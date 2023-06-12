Неожиданные герои сезона РПЛ. Тренер, футболисты и фанаты из Воронежа

1686594794

вчера, 21:33

Все они сделали чемпионат интереснее.

Сергей Ташуев («Ахмат»)

Когда тренер выглядит, словно переместился из прошлого, то два варианта. Или этот человек отстал от современного футбола и его ждет жесткое приземление. Такие истории встречаются даже в топ-5. Например, роковой заход старины Эллардайса в «Лидс». Но если молод душой, как Раньери, то будешь плакать от радости после возвращения «Кальяри» в Серию А. Клаудио создал чудо – вернул в высшую лигу команду, которую принял на 14-м месте. Ташуеву с «Ахматом» повезло больше. Но дело даже не в высокой пятой позиции в РПЛ . У команды хороший футбол, наставник заслужил и получил новый контракт. Работа тренера приятно удивила.

Болельщики «Факела»

Кто мог подумать, что фанаты новичка РПЛ так выделятся? Воронеж существует на футбольной карте благодаря стабильной поддержке болельщиков. «Факел» в итоге остался в РПЛ , ведь после минимальной победы над «Енисеем» в гостях удачно сыграли при родной публике. Заполненная арена не гнала вперед, так как команда Евсеева защищала победу в первом матче. Но дубль Акбашева разбавил владение хозяев в скромные 28 %. «Факел» это крепкий, скромный коллектив, их сложно назвать невероятными героями сезона. А вот фанаты из Воронежа в полном порядке. Без них команда могла хуже провести домашние матчи и вылететь.

Виллиан и Мойсес ( ЦСКА )

Кто мог подумать, что два бразильца так хорошо подойдут обороне Акинфеева? Вместе выиграли Кубок, хотя в чемпионате тоже активно помогали. Жаль лишь, что по слезам Мойсеса после финального свистка в «Лужниках» понятно, что ЦСКА не спешит выкупать его контракт. У левого латераля, который заиграл в центре обороны, могут быть проблемы с законом. Мойсеса подозревают в участии в сговоре в Бразилии. Около 40 футболистов подозревают в махинациях со ставками. Конкретно игрока, взятого ЦСКА в аренду, обвиняют в агрессии к арбитру с целью получить желтую карточку. Если докажут вину, то будет дисквалификация. Не могут «армейские» бразильцы без скандалов. Виллиан не только круто играл, но и стал участником перепалки с Соболевым. Получит штраф, поскольку после жаркого дерби назвал Александра «клоуном».

Владимир Сычевой («Оренбург»)

Специально используем бывшую фамилию Писарского, потому что очаровал только он, форвард «Оренбурга». Зимой погнался за деньгами в «Крылья Советов». Наверное, получил заверение, что в случае успеха последует по пути Сергеева. Но пока не заиграл. А вот в «Оренбурге» у Лички и под крылом у крутых аргентинцев у Сычевого получалось создавать голы, чтобы после них выдумывать красивые празднования. Владимир сделал предложение своей девушке прямо по ходу матча РПЛ . Надеемся, Писарский адаптируется в новой команде, снова будет радовать голами. Не хотелось бы повторения истории Агаларова.

Бахтиёр Зайнутдинов ( ЦСКА )

В первых двух сезонах в составе «армейцев» ничего выдающегося не показал. Казах был в обойме ЦСКА , но вряд ли до перехода в центр защиты его серьезно рассматривали скауты клубов из Италии. Но если один из антигероев финала Кубка Олусегун объявил, что нашел себе клуб в Европе и уходит, то 25-летний универсал из ЦСКА точно не останется без приглашений. Зайнутдинов впечатлил в центре защиты, а потом вернулся на привычный левый фланг после выхода из лазарета.

Аргентинцы «Оренбурга»

Флорентин, Мансилья, Вера, а чуть позже Перес, впечатлили в РПЛ . У зимнего новичка из обороны были перепады в игре, но его атакующие коллеги показали себя, среди героев сезона второго плана. Отметим, что в «Оренбурге» спортивным директором числится человек, который считает, что можно называть людей умственно отсталыми в грубой форме – так отреагировал на популярную теорию инсайдеров, что аналитики «Зенита» также ведут будущих игроков середняка. РФС надо оштрафовать менеджера за неуважение к людям с инвалидностью, а вот скауты «Оренбурга» заслужили премию.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Сюрприз в том, что Дзюбу в РПЛ в ушедшем сезоне не ждали. Но попал в запас в Турции. Пришлось возвращаться. В итоге едва не оказался под крылом ФНЛ – в Первой лиге в составе «Рубина». Правильно сделал, что не доверял другу Слуцкому, который подал в итоге в отставку в Казани. Зато в Москве Дзюба неожиданно вытащил счастливый билет, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 11 матчах. Если пересчитать на количество сыгранных поединков Малкомом и Промесом, то при сохранении результативности у Дзюбы могло быть 19-20 голов и 12 ассистов. Достойный рывок весной.

Артём Карпукас («Локомотив»)

Игрок, который провел шесть матчей в прошлом сезоне, не был в центре внимания. Завтра у Артёма день рождения – исполнится 21 год, и праздновать будет в качестве основного полузащитника «Локомотива» и одного из неожиданных героев сезона. В нашей сборной РПЛ он самый молодой. Когда центрального хавбека в чемпионате можно сопоставлять с самим Барриосом по важности для коллектива, то это точно успех. Осталось повторить за Вильмаром, сыграть стабильно в следующем сезоне.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Мостовому готовили место на скамейке «Зенита». Вингер ссорился с Семаком, хотел покинуть команду, не имея достаточной игровой практики. Поэтому в успех Андрея как футболиста основы – в итоге у него 23 поединка в старте и 6 выходов на замену, в мире Клаудиньо мало кто верил. Точно меньше людей ставили на прорыв Мостового, чем на результативность того же Кассьерры, подписанного Семаком под основу. В итоге Андрей выдал крутой для себя сезон, а Матео зашел в кружок огорчений чемпионата.