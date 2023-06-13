«Тоттенхэм» — в неконтролируемом падении. Теряют Кейна, привезли тренера из Шотландии

1686683418

вчера, 22:10

Нужно удержать нападающего.

Есть угроза потерять своего лучшего бомбардира, минимум слухов о потенциальном усилении, вместо Нагельсманна на пост главного тренера пришел экс-наставник «Селтика» – так «Тоттенхэм» встречает начавшееся межсезонье. То, что происходит со «шпорами», совсем не радует, сейчас лондонцы – всадник без головы.

Отставка Конте, 8-е место

А начиналось так красиво. Изначально при назначении на пост главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте было ясно – боссам клуба с ним будет сложно, итальянец будет требовать трансферы. Но при этом даст уверенность и не позволит команде опуститься ниже определенной планки.

Летом «шпоры» отпустили Стивена Бергвейна в «Аякс» за 31,25 миллиона евро. Кэмерон Картер-Викерс отправился в «Селтик», а Танги Ндомбеле отдали «Наполи» на правах аренды. Тем временем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона, Кристиана Ромеро, Ива Биссума, Дестини Удоджи, Джеда Спенса и Ивана Перишича. В общей сложности потратили почти 170 миллионов евро.

К слову, усиление не позволило совершить рывок вперед – лондонцы какое-то время шли в топ-3, но постепенно скатились за пределы зоны Лиги чемпионов. И вот тогда требовательность итальянского менеджера обернулась против игроков своей же команды – после того, как коллектив упустил победу над «Саутгемптоном» в 28-м туре АПЛ , Конте раскритиковал своих подопечных:

Мы выигрывали 3:1, контролировали матч, но пропустили дважды и рисковали пропустить еще – Фрэйзер Форстер спас нас. Мы – 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать товарищам, не вкладывает душу в свою работу. До этого дня я избегал этой темы, пытался улучшить командный дух. Если вы хотите быть конкурентоспособными, биться за победу, важнее всего страсть, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать в каждом моменте. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали.

Последовала незамедлительная реакция – Конте был отправлен в отставку. А в оставшееся время «шпоры» скатились с 5-го места на 8-е и остались без еврокубков.

Назначение Постекоглу – огромный риск

Особенно учитывая тот факт, что была более предпочтительная альтернатива. После отставки итальянца лондонцы долгое время вели переговоры с немецким специалистом Юлианом Нагельсманном. Менеджер, покинувший «Баварию», даже отказал «Челси», поскольку считал «Тоттенхэм» более перспективным проектом.

Однако до конкретики дело так и не дошло – в результате английский гранд отказался от кандидатуры Юлиана, возможной альтернативой называли Хаби Алонсо, который сейчас тренирует «Байер».

Также в шорт-лист попал главный тренер «Селтика» Анге Постекоглу. Австралийский менеджер вернул коллективу чемпионский титул, но больше в его активе нет значимых достижений. По всей видимости, альтернатив «Тоттенхэм» попросту не нашел – и в итоге именно Анге стал новым главным тренером лондонцев.

Хотя хуже для английского гранда уже быть не может – команда и так лишилась места в еврокубках, а начинать новую кампанию под руководством Райана Мэйсона точно нельзя – у специалиста попросту нет опыта самостоятельной работы на таком высоком уровне.

Рискуют потерять свой главный актив

Неразбериха – верная возможность перехватить кого-то из лидеров лондонцев. Уже давно развивается история с потенциальным уходом главного бомбардира «шпор» Харри Кейна. Англичанин не торопится продлевать контракт с командой, а действующее соглашение истекает следующим летом.

На этом фоне активизировался мадридский «Реал». «Сливочные» остались без основного форварда на следующий сезон – Карим Бензема отправился в «Аль-Иттихад». Ситуация с Килианом Мбаппе по-прежнему туманна – годом ранее француз уже «прокатил» «галактикос», оставшись в ПСЖ . А Харри обладает достаточным классом, чтобы заиграть в Ла Лиге. Среди прочего, в услугах английского форварда заинтересован и главный тренер мадридцев Карло Анчелотти – а «Реал» готов выплатить «шпорам» компенсацию в размере 80 миллионов евро.

В списке претендентов также называют «Пари Сен-Жермен» — только уже в том случае, если Килиан все же покинет коллектив. Тогда парижане выложат за Кейна 120 млн евро. Ранее среди конкурентов в борьбе за нападающего называли МЮ и «Баварию», но о переговорах с ними больше ничего не слышно – да и вряд ли «Тоттенхэм» согласится усилить своего конкурента.

Много трансферов ждать не стоит

Активность на рынке игроков для «шпор» и так не свойственна – а с Конте они закупились на космические для себя 177,9 миллиона евро. Плюс летом им предстоит выкупить Педро Порро у «Спортинга» за 45 миллионов евро.

В то же время некоторые инсайды все же появляются. Лондонцы пытаются договориться с «Брентфордом» о трансфере голкипера Давида Райи. Условия контракта почти согласованы, однако с клубом договориться будет сложнее – «пчелы» готовы принять предложение лишь в том случае, если сумма отступных составит 40 миллионов фунтов. Боссы «Тоттенхэма» считают такие требования завышенными.

Помимо вратарской линии лондонцы хотят усилить центр поля – и пытаются договориться с «Лестером» по хавбеку Джеймсу Мэддисону. В пользу сделки говорит тот факт, что «лисы» вылетели в Чемпионшип, а сам Джеймс хочет еще поиграть в Премьер-Лиге. При этом у клуба есть конкурент – «Ньюкасл». И «сороки» опережают «шпор» в борьбе за полузащитника.