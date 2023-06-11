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У «Манчестер Сити» требл, Гвардиола гонится за Фергюсоном. Сезон Лиги чемпионов в деталях

вчера, 15:49
«Манчестер Сити»

Прервалась хорватская серия побед.

Пополнили английскую коллекцию

МЮ первым из английских клубов выиграл Кубок чемпионов. После него побеждали «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» и «Челси». «Горожане» оказались шестым представителем АПЛ с заветным кубком. Манчестер стал вторым городом с двумя победителями после Милана, хотя «Интер» до последней секунды пытался сохранить уникальность достижения обитателей «Сан-Сиро».

У «горожан» требл, всего десятый в истории европейского футбола. В деле восемь клубов. Последним требл делала «Бавария» Флика. Исторически первый случай, когда победитель Кубка чемпионов был одновременно чемпионом и обладателем национального кубка, случился в 1967 году. «Селтик» вписал имя в историю. По два требла только у «Барселоны» и «»Баварии».

По одному у «Аякса», ПСВ, МЮ, «Интера» и «Манчестер Сити». «Ливерпуля», «Милана» и «Реала» в этой компании нет. Даже великие клубы с множеством побед в Европе выбирали приоритетные цели. Но в новом веке, когда у многих клубов миллиарды евро на счетах, треблы стало делать чуть проще. Из десяти тройных побед шесть случились в 21 столетии.

Гвардиола уступает только Фергюсону

Но только у испанца два требла. У Хосепа 35 трофеев после 14 сезонов. Сравнялся с ветераном тренерского цеха Луческу, хотя у их титулов очень разная ценность. Гвардиола может обогнать Фергюсона. Шотландец за 39 лет работы собрал 49 трофеев. Вот только сэр Алекс долго не хотел уходить на пенсию, а Хосеп через пару лет может всплыть в сборных Бразилии или Нидерландов.

В 52 года Гвардиола утвердился в роли великого наставника. А ведь он на два года моложе, чем Карпин. По набранным очкам в среднем Хосеп опережает даже Зидана. Испанец, Фергюсон и Анчелотти в тесной компании наставников с сотней побед в ЛЧ. У Гвардиолы десять полуфиналов турнира, и его коллекция трофеев не просто огромная, а и статусная. И вчера был не последний трофей.

Холанд второй раз с «Золотой бутсой»

Европейскую «Золотую бутсу» получит впервые, а в Лиге чемпионов уже был главным снайпером. Сыграв 8 матчей за «Боруссию» Дортмунд, забил 10 мячей, но Мбаппе, Мората и Бензема его не обогнали. В прошлом году выиграл Карим, а теперь вернулся норвежец. Три года назад тоже забивал 10 голов суммарно за «Зальцбург» и «Боруссию» Дортмунд. Появился человек, который всерьез может рассчитывать на лавры Месси и Роналду.

Пока рекорд вне опасности, ведь у Роналду 140 мячей, а у Месси 129. Левандовски постарел, Бензема уехал к шейхам в Саудовскую Аравию. Холанд плохо провел финал, его сковали защитники «Интера». Но норвежцу через месяц исполнится всего 23 года, и этот фактор тоже учитываем. В Лиге чемпионов у него 30 матчей и 35 голов. Опередил легенд, включительно с бразильцем Роналдо, который никогда «ушастого» не выигрывал.

Остались испанская и бразильская серии

Гол Родри принес «Манчестер Сити» кубок, серия испанцев продлилась до 13 лет. Но у бразильцев список длиннее, ведь Эдерсон потащил удары в концовке матча, тоже напомнил о себе. Восемнадцать лет подряд выигрывают представители «селесао». Последний раз в составе клубных чемпионов Европы не было бразильца в 2005 году, когда «Ливерпуль» обыграл Диду, Кафу, Сержиньо и Кака. А вот хорватская серия прервалась.

В составе «Манчестер Сити» мог появиться зимой хорват, но Гвардиола не подписал Гвардиола. А «Интер» возвращается домой с огорченным Брозовичем. В отличие от Манджукича, Ковачича, Ловрена, Ракитича и Модрича, он не победил. «Интер» выступил достойно, заставил Гвардиолу нервничать. Фаворит выиграл не благодаря гениальным перестановкам тренера, зато при участии игроков из Испании и Бразилии.

Итальянцы впервые в финале за восемь лет

«Наполи», «Интер» и «Милан» оказались в решающих матчах Лиги чемпионов. Также не забываем про «Бенфику», которая могла стать первым за 19 лет португальским клубом в финалах, но судьба распорядилась иначе. Итальянцы вышли в полуфинал, где решали, кто будет вредить «Манчестер Сити» в Стамбуле. Вряд ли у «Милана» вышло бы лучше, но полуфинал тоже достижение.

Жаль лишь, что у клубов Серии А нет преимущества команд из АПЛ – денег. Мальдини, который мечтал усиливать состав, отправлен «Миланом» в отставку. «Интер» за счет финала ищет покупателя, у китайского владельца хватает проблем. И хотя финал это тоже крутое достижение – представьте, что на такой стадии очутился клуб из РПЛ, поражение отменило сенсацию.

Многие гранды не справились с нагрузками

«Ювентус», «Атлетико» и «Барселона» не вышли в плей-офф. Еще до чемпионата мира, который потрепал игроков. Анчелотти напомнил о количестве матчей за сезон у грандов. Многие устали. «Боруссии» Дортмунд не хватило сил, чтобы пройти «Челси». Лондонцы, как и «Ливерпуль», выступили ниже пиковых возможностей. ПСЖ вылетел сразу, а «Бавария» сыграла не так, как могла бы без смены главного тренера посреди сезона.

Жребий сказался на характере матчей. «Бенфика», «Интер» и «Наполи» скорее среди героев, чем недавние финалисты. Кубок покорился Гвардиоле, Хосеп теперь всего шестой наставник с победами в Лиге чемпионов с разными клубами. Анчелотти, Моуриньо, Хитцфельд и Хаппель дополняют этот список. Также это сезон с любопытными сериями отдельных игроков. Хулиан Альварес стал нелюбимым игроком Кейна.

У юного аргентинца победы на ЧМ, в АПЛ и в ЛЧ. Таких игроков было шестеро, Анри, Пике, Бартез, Педро, Беллетти, Канте. Теперь есть седьмой, первый аргентинец. Но Альварес в резерве, героями сезона стали другие. Лучший ассистент в Лиге чемпионов – роскошный де Брюйне (6 голевых передач), хотя Димарко и Винисиуса тоже хвалим, у них по 5 пасов. Месси, Грилиш и Неймар делят первое место по среднему количеству моментов за игру.

По числу отборов за матч лидирует уругваец Угарте, которого забирает ПСЖ. По сэйвам выделились Трубин и Миньоле. По ударам за игру первыми идут Левандовски и Кварацхелия, а Холанд догоняет. Жаль, что Хвича не прошел хотя бы в полуфинал, но грузин тоже заполнился. Сезон словно переходной между эпохами, но с ярко выраженным фаворитом и заслуженным победителем.

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Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ audioman (раскрыть)
сегодня в 00:50
Я считаю, что фердинанд, верон, ибра, руни, рон, нистель, перси пошли не в баварию, а в мю, тк в мю больше бабок, а бавария - прижимистая. Она в основном грабмт бундеслигу и заманивает звёзд , у которых затормозилась карьера в топ клубах - типа роббена. Кароч, бавария больше не про роналдо, а про марио баслера, не про нистельроя, а про маккая. Т. Е звезд второго ряда.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ audioman (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ну, вот у маура всегда реализация топ. Мне всегда казались хитрыми тренеры контратакующего стиля. Типа не важно сколько моментов созлает команда, важео счет на табло. Это дивиз хитрых тренеров.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Да зачем топ тренеру брать не топ клуб?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 00:42
А шарлатан никогда простым не был, плюс - не стал, в отличие от маура, работать хуже со временем. Одно дело взять простой клуб, а другое - сразу топовый и вынести груз ответственности. Я не понимаю, почему тренировать простой клуб пррестижнее топового. Перевернутая левацкая логика. Есть топ клубы, их тренируют топ тренеры. А простые тпенеры тренеруют простые клубы. Часто одни переходят в другие и наоборот. Вот маур тренил простой клуб, перешел в топ, сейчас снова почти в простом работает. А гварди все время в топе. Это круче. Чем круче клуб, тем круче тренер. Сколько крутых вроде бы тренеров топ клуб не потянуло? Вон, эмери, галтье. То, что ты с лилем можешь обойти псж дает тебе шанс стать топ тренетом, но не делает тебя топом на автомате. Сейчас же попробуй с этимт капризами звезд управься, да и не у каждого топ клуба топовое руководство. Вот поди если ты умный, договорись с шальным шейхом - сложно! Плюс, от топ клубов требуют не токо результат, но и игру крутую! А где ее взять, если у условного нея одни гульки в голове?
BDA8181
BDA8181 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:28
Если бы Интер выиграл , я бы с удовольствием неделю в запой ушёл. Чтобы МС не был чемпионом)))
BDA8181
BDA8181 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:27
Я вам объяснил что Маур с простых в топы вышел , а не как лысый в струю попал и ниже топовых клубов не брал. Теперь ясно. Нет плюсов и минусов, есть то что есть. Лысый бриться брать клубы без денег!!!
audioman
audioman ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
А как Фергюсон мог влияние оказывать на реализацию? На ментальном уровне что ли?)) и как со всем этим «хитрость» какая то связана? Я один тут не вижу причинно-следственной связи?
audioman
audioman ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:21
Все те фамилии, которые я перечислил, ты считаешь топ-уровнем? Это даже не смешно. Я как болельщик МЮ со стажем, прекрасно помню этих выдающихся мастеров. Это я еще не всех перечислил. Как только фергюсон ушёл, они благополучно все канули в лету, причем многие из них были были в самом расцвете сил. Когда это состав МЮ был лучше, чем у Баварии? Готов поименно сравнить составы, если скажешь, какой период времени берёшь
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ audioman (раскрыть)
вчера в 22:18
но даже со стабильно крутым составом Ферги несколько раз умудрялся не выходить из группы ЛЧ(((
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ audioman (раскрыть)
вчера в 22:10
Состав МЮ был всегда на уровне. Не такой крутой, как у Интера и Реала, но вполне соответствовал Барсе, Юве и даже лучше, чем у Баварии. Так что 2 лч - это преступно мало. МЮ много раз играл ОЧЕНЬ круто - и в проигранных полуфиналах с Боруссией, Миланом и Байером был не слабей, также был явно сильней Реала Маура да и Порту, - но реализация моментов хромала. Да и Реал однажды явно вытянули за уши судьи, не заметив, как игрок сливочных выбил мяч рукой из пустых, а затем уже рауль забил двушку.
Команде Фергюсона нужно было всегда МНОГО моментов для того, чтобы забить. Было ощущение, что Ферги не был хитрым, как тот же Маур.
audioman
audioman ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
Ферги был плох в ЛЧ? Две победы в турнире, дважды финалист, в свое время самая длинная беспроигрышная серия в турнире-по моему 14 матчей. Плюс, в топ 3 среди тренеров по общему числу выигранных матчей. Но да, как Гвардиола колоссальные деньги не вливал в состав, с такими мастерами кожаного мяча как Уэлбэк, Клеверли, Валенсия, Чичарито, Андерсон добирался до финала. Вот это топ тренер-заставить прыгнуть выше головы средних футболистов
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:59
Но вот если б вчера выиграл Интер - появились бы вопросики по поводу "перемудрил" и по поводу того, что поставленная супер-игра размягчает характер, ведь трудных ситуаций мало становится!

И еще - нет ребят с супер-дриблингом, типа месси или иньесты. чтобы, когда не идет игра, был пацан в МС, который бы взял мяч и протащил его сквозь 2-3
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 20:56
Если тебе дали сразу Барсу или Реал, значит ты крутой. Многие не справлялись - а они доказали! Но Пеп круче Зидана!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:55
Серьезно! Не понимаю, почему то что тренируешь ТОП клуб - считается минусом, а не плюсом. Ну, есть топовый специалист, и он работает в топ-коллективе. Все сходится, не вижу противоречий. Когда маур был топ - он тоже работал в топ-клубах.
BDA8181
BDA8181 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:12
    BDA8181
    BDA8181 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Вы сейчас серьезно мне вот это втирание. Вы серьезно в это верите?! Уважаемый , все великий руководили с второсортных как вы выражаетесь))) а на подобие Зидана и Лысого я за тренеров не считаю. У них нет за спиной ни чего. Кроме их имён и убойного состава. А если одного из них сунуть хотя бы в какой-нибудь клуб типо Порту, Тоттенхэм, Боруссию то там пускай показывают свои класс.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 19:54
    Гварди показывает игрокам, как нужно играть В СОВРЕМЕННЫЙ футбол! И этим делает их на уровень лучше! Они приходят зазнавшиеся, тянущие одеяло на себя. А становятся универсальные, пасующие, дисциплинированные! Никто не копирует маура и ферги, а гварди копировали - луческу, лев, ортета, венгер, семин, сарри, компани, де дзерби, хави, НАГЕЛЬСМАНН!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 19:43
    так ТО, что ты тренируешь не топ-клуб - это косяк, а не плюс. Значит, тебе его не доверяют. А гварди как начал с топа, так и держится! И уже минимум 3 года его МС играет лучше всех в европе, но из-за недостатка характера (а 3 он нужен казалось бы при такой игре?), из-за огрехов обороны - тут гварди не всегда был топом, из-за сопоставимых бюджетов других клубов, спорного судейства, перемудрения с составами заменами и тактикой, слишком большой веры в тики-таку и игру без яркого форварда - лч ускользала от Шарлатана! Но теперь он в одном клубе с тренерами, которые покорили 3+ лч - и этих тренеров всего трое!!! Можно быть крепким средним тренером и РАЗ выиграть лч - ди матео, бенитес и райкард. Но ТРИЖДЫ - это гениальность! И ничего больше!!! Плюс- он меняет футбол, и царствует в современной премьер-лиге. А она не сильно легче лч!!! Гений, герой, величайший! А вы все о том, что он на всем готовом. Так и правильно! Зачем ему заниматься черновой работой? Это трата великий ресурсов. Гений должен творить, а не учить принимать мяч!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Cчитаю, что гварди лучше маура, т.к. лч выиграл больше. И топовых чемпионатов выиграл больше (11 против 6). Да, гварди не тренеровал клубы второго ряда, но это потому, что топ-клубы приглашают топ-тренеров. Это логично! Гварди всегда был топом! Зачем ему - топ-тренеру - тренировать условные рому, порту и тотнхем - это же ведь перевод ресурсов. Последний топ-трофей маур выиграл с челси. После этого он - сбитый летчик. Плюс - гварди ставит атакующий футбол. а маур - нет. Плюс - маур отстал от современного футбола, а гварди нет. Если человек тренирует топ-клуб "на всем готовом" - это не его минус, а его ПЛЮС. Значит, ему доверяют большие деньги - основу сегодняшней жизни.Т.к. он работает с топ-игроками, топ-управленцами, топ-инфраструктурой и топ-идеями, современными наработками в технологиях (которые ОЧЕНЬ изменили футбол, экран и квадрокоптеры Нагельсмана, продвинутую статистику Раньери, жилеты с датчиками, биохакинг). А в обычных клубах - обычные тренеры!
    Elliada
    Elliada ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 18:12
    Единственный тренер, способный помешать Пепу, это он сам. Не секрет, что он много мудрил в важных встречах. Если бы придерживался работающей схемы, то давно бы выиграл ЛЧ. К примеру, тот же финал в 2021 году. Если даже не будет ничего мудрить, то выгорание и потерю мотивации никто не отменял. У Пепа попросту может пропасть желание. По сути, он выиграл всё на клубном уровне и не один раз. Единственный рубеж - это трофей со сборной.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:06
    В МС только Фоден играет на уровне, в Барсе Бускетс, возможно Педро, но суть такова что все эти команды были укомплектованы, также было и в Баварии.
    Не считаю Гвардиолу физруком, но принимал Пеп готовые команды.
    По поводу рекорда, то все возможно. Но есть команды которые могут помешать этому, а если их нет, то остаётся вопрос какой тренер сможет сдержать Гвардиолу.
    mkrtf3rh3y7q
    mkrtf3rh3y7q
    вчера в 17:43
    Следующий кубок лч возьмут немцы или испанцы!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 17:42
    Требл!!! Ну что молодцы! С таким составом и бюджетом сам бог велел!!!
    BDA8181
    BDA8181 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Да вы смеётесь , Филлипс то с какого воспитаник)) Бускетс до лысого был , Я так понимаю вы решили в историю удариться , тогда вспомните кого взростил Ферги и сравните с тем что лысый. И ещё раз говорю Гвардиоло потребитель и эксплуататор, но не сказочный тренер! Дай ему МЮ тех времён помер бы , да того же Порту Маура. Он привык только быть там где есть БАБЛО!)))
    BDA8181
    BDA8181 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 17:13
    Прикольный ответ. Вы сами ответили на свои вопросы, но забыли сказать что лысый привык на всем готовом быть, а Ферги сам себя сделал. Я больше скажу лысому и до Маура не дотянуться . Пойди два года подряд выиграй ЕК с Порту))) Вы смотрите на результат, а не на саму суть тренера. Везде свой подчерк, изюминка. А у лысого пришло , дайте то, дайте се.
    Elliada
    Elliada ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 17:06
    На всём готовом? Гвардиола не пришел в укомплектованную Барселону. Он её построил. Райкарда уволили не просто так. Став тренером Барселоны, Пеп почистил состав. Ушли Роналдиньо, Деку и другие. Из молодежной команды в основную привел Бускетса и Педро. Купил Алвеса, Пике, Кейта, которые стали основой команды.

    По поводу МС. Ты, наверное, забыл про Фодена, Льюиса, Палмера, Филлипса. Пеп не только покупает, но и выращивает новых игроков. И еще много других футболистов, которых открыл Пеп в своих командах. К тому же, не забывай, что Пеп тренирует 14 лет, а Фергюсон был тренером 40 лет.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 17:05
    Он поднял клуб из руин, т. к. не был достаточно топовым, чтобы ему готовый суперклуб дали! А Гварди - топ всегда! Связи, прошлое игрока, идеи - это уникум, которому не нужно возиться с середняками, ему нужно только лучшее!!!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 17:04
    Гварди лучше Ферги, т. к. Ферги был относительно плох в ЛЧ - главном турнире. Основная слабость Ферги - реализация. Она в его командах была отвратительная! + МС играет круче самого крутого МЮ!!! Гварди привнес тики-таку и многое другое в футбол, а Ферги что? Качественный бей-беги-навесь
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 16:29
    Я считаю что не льзя сравнивать Ферги с лысым. Один с руин поднял клуб, другой всегда на всем готовом . Один воспитал не одно поколение футболистов, другой их эксплуатирует. Вообщем разные полюса. До Ферги лысому как до луны нам с вами.
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