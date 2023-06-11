У «Манчестер Сити» требл, Гвардиола гонится за Фергюсоном. Сезон Лиги чемпионов в деталях

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вчера, 15:49

Прервалась хорватская серия побед.

Пополнили английскую коллекцию

МЮ первым из английских клубов выиграл Кубок чемпионов. После него побеждали «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» и «Челси». «Горожане» оказались шестым представителем АПЛ с заветным кубком. Манчестер стал вторым городом с двумя победителями после Милана, хотя «Интер» до последней секунды пытался сохранить уникальность достижения обитателей «Сан-Сиро».

У «горожан» требл, всего десятый в истории европейского футбола. В деле восемь клубов. Последним требл делала «Бавария» Флика. Исторически первый случай, когда победитель Кубка чемпионов был одновременно чемпионом и обладателем национального кубка, случился в 1967 году. «Селтик» вписал имя в историю. По два требла только у «Барселоны» и «»Баварии».

По одному у «Аякса», ПСВ , МЮ , «Интера» и «Манчестер Сити». «Ливерпуля», «Милана» и «Реала» в этой компании нет. Даже великие клубы с множеством побед в Европе выбирали приоритетные цели. Но в новом веке, когда у многих клубов миллиарды евро на счетах, треблы стало делать чуть проще. Из десяти тройных побед шесть случились в 21 столетии.

Гвардиола уступает только Фергюсону

Но только у испанца два требла. У Хосепа 35 трофеев после 14 сезонов. Сравнялся с ветераном тренерского цеха Луческу, хотя у их титулов очень разная ценность. Гвардиола может обогнать Фергюсона. Шотландец за 39 лет работы собрал 49 трофеев. Вот только сэр Алекс долго не хотел уходить на пенсию, а Хосеп через пару лет может всплыть в сборных Бразилии или Нидерландов.

В 52 года Гвардиола утвердился в роли великого наставника. А ведь он на два года моложе, чем Карпин. По набранным очкам в среднем Хосеп опережает даже Зидана. Испанец, Фергюсон и Анчелотти в тесной компании наставников с сотней побед в ЛЧ . У Гвардиолы десять полуфиналов турнира, и его коллекция трофеев не просто огромная, а и статусная. И вчера был не последний трофей.

Холанд второй раз с «Золотой бутсой»

Европейскую «Золотую бутсу» получит впервые, а в Лиге чемпионов уже был главным снайпером. Сыграв 8 матчей за «Боруссию» Дортмунд, забил 10 мячей, но Мбаппе, Мората и Бензема его не обогнали. В прошлом году выиграл Карим, а теперь вернулся норвежец. Три года назад тоже забивал 10 голов суммарно за «Зальцбург» и «Боруссию» Дортмунд. Появился человек, который всерьез может рассчитывать на лавры Месси и Роналду.

Пока рекорд вне опасности, ведь у Роналду 140 мячей, а у Месси 129. Левандовски постарел, Бензема уехал к шейхам в Саудовскую Аравию. Холанд плохо провел финал, его сковали защитники «Интера». Но норвежцу через месяц исполнится всего 23 года, и этот фактор тоже учитываем. В Лиге чемпионов у него 30 матчей и 35 голов. Опередил легенд, включительно с бразильцем Роналдо, который никогда «ушастого» не выигрывал.

Остались испанская и бразильская серии

Гол Родри принес «Манчестер Сити» кубок, серия испанцев продлилась до 13 лет. Но у бразильцев список длиннее, ведь Эдерсон потащил удары в концовке матча, тоже напомнил о себе. Восемнадцать лет подряд выигрывают представители «селесао». Последний раз в составе клубных чемпионов Европы не было бразильца в 2005 году, когда «Ливерпуль» обыграл Диду, Кафу, Сержиньо и Кака. А вот хорватская серия прервалась.

В составе «Манчестер Сити» мог появиться зимой хорват, но Гвардиола не подписал Гвардиола. А «Интер» возвращается домой с огорченным Брозовичем. В отличие от Манджукича, Ковачича, Ловрена, Ракитича и Модрича, он не победил. «Интер» выступил достойно, заставил Гвардиолу нервничать. Фаворит выиграл не благодаря гениальным перестановкам тренера, зато при участии игроков из Испании и Бразилии.

Итальянцы впервые в финале за восемь лет

«Наполи», «Интер» и «Милан» оказались в решающих матчах Лиги чемпионов. Также не забываем про «Бенфику», которая могла стать первым за 19 лет португальским клубом в финалах, но судьба распорядилась иначе. Итальянцы вышли в полуфинал, где решали, кто будет вредить «Манчестер Сити» в Стамбуле. Вряд ли у «Милана» вышло бы лучше, но полуфинал тоже достижение.

Жаль лишь, что у клубов Серии А нет преимущества команд из АПЛ – денег. Мальдини, который мечтал усиливать состав, отправлен «Миланом» в отставку. «Интер» за счет финала ищет покупателя, у китайского владельца хватает проблем. И хотя финал это тоже крутое достижение – представьте, что на такой стадии очутился клуб из РПЛ , поражение отменило сенсацию.

Многие гранды не справились с нагрузками

«Ювентус», «Атлетико» и «Барселона» не вышли в плей-офф. Еще до чемпионата мира, который потрепал игроков. Анчелотти напомнил о количестве матчей за сезон у грандов. Многие устали. «Боруссии» Дортмунд не хватило сил, чтобы пройти «Челси». Лондонцы, как и «Ливерпуль», выступили ниже пиковых возможностей. ПСЖ вылетел сразу, а «Бавария» сыграла не так, как могла бы без смены главного тренера посреди сезона.

Жребий сказался на характере матчей. «Бенфика», «Интер» и «Наполи» скорее среди героев, чем недавние финалисты. Кубок покорился Гвардиоле, Хосеп теперь всего шестой наставник с победами в Лиге чемпионов с разными клубами. Анчелотти, Моуриньо, Хитцфельд и Хаппель дополняют этот список. Также это сезон с любопытными сериями отдельных игроков. Хулиан Альварес стал нелюбимым игроком Кейна.

У юного аргентинца победы на ЧМ , в АПЛ и в ЛЧ . Таких игроков было шестеро, Анри, Пике, Бартез, Педро, Беллетти, Канте. Теперь есть седьмой, первый аргентинец. Но Альварес в резерве, героями сезона стали другие. Лучший ассистент в Лиге чемпионов – роскошный де Брюйне (6 голевых передач), хотя Димарко и Винисиуса тоже хвалим, у них по 5 пасов. Месси, Грилиш и Неймар делят первое место по среднему количеству моментов за игру.