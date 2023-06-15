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Несколько игроков ЦСКА играли в суперфинале Кубка России с травмами

вчера, 14:57

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с контрактом нападающего Фёдора Чалова, а также сообщил о том, что несколько футболистов играли с травмами в суперфинальном матче Кубка России с «Краснодаром».

Кроме того, Брейдо прояснил ситуацию с выплатой «Вест Хэмом» денег за полузащитника Николу Влашича.

1. Контракт с Федей Чаловым рассчитан до конца 2024 года, а не до конца следующего сезона.

2. Да, у Медины травма – трещина в фаланге пальца. Он с ней играл, начиная с 7-й минуты суперфинала. Посмотрим, успеет ли восстановиться ко второму матчу сборной Парагвая. Тут важно добавить, что как минимум половина команды — герои, игравшие через боль. Помимо трещины Медины, Мойсес отыграл финал с серьёзным повреждением боковой связки, Чалов с больной задней, да и Баха (Бахтиёр Зайнутдинов) с Кучаевым играли по сути на 1 ноге. Браво ребятам и медицинскому штабу, сумевшему всё-таки подвести к матчу.

3. Как вы знаете, ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить нам деньги за Влашича. Англичане решили использовать все возможные способы обжалования и пойти в CAS. То же самое вынуждены сделать и мы в ситуации с «Херенвеном» и Эджуке. Для нас это абсолютно зеркальный кейс, который нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации. Тем более, что наши английские «партнёры» отказались от нашего общего с «Херенвеном» предложения перечислить деньги напрямую в Нидерланды, что стало бы решением для всех сторон. Благо решение по кейсу Влашича будет вынесено первым, и в этом случае, мы верим, что раньше придём к точке, когда вначале заплатить должны именно нам. Тем более речь идёт о несопоставимых суммах.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 18:21
Тот кто хотя бы раз в жизни пользовался костылями никогда не напишет такого...
Даже в иносказании.
Не дай Бог...
Doping87
Doping87 ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 16:13
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 15:07
    За такие деньги как они получают можно на костылях играть!
    Гость
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