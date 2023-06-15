Несколько игроков ЦСКА играли в суперфинале Кубка России с травмами

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вчера, 14:57

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с контрактом нападающего Фёдора Чалова, а также сообщил о том, что несколько футболистов играли с травмами в суперфинальном матче Кубка России с «Краснодаром».

Кроме того, Брейдо прояснил ситуацию с выплатой «Вест Хэмом» денег за полузащитника Николу Влашича.