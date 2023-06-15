Тавареш порвал крестообразную связку колена

Защитник «Спартака» получил серьёзную травму на тренировке молодёжной сборной Португалии.

По информации источника, игрок порвал крестообразную связку колена. Record приводит слова главного тренера национальной команды :

У нас произошло очень большое непредвиденное событие с Томашем Таварешем, который повредил крестообразную связку колена. Это должно быть подтверждено, но показания не очень хорошие. Он оправился от серьёзной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, и теперь у него такое несчастье.