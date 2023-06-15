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Тавареш порвал крестообразную связку колена

вчера, 15:32

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил серьёзную травму на тренировке молодёжной сборной Португалии.

По информации источника, игрок порвал крестообразную связку колена. Record приводит слова главного тренера национальной команды Руя Жорже:

У нас произошло очень большое непредвиденное событие с Томашем Таварешем, который повредил крестообразную связку колена. Это должно быть подтверждено, но показания не очень хорошие. Он оправился от серьёзной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, и теперь у него такое несчастье.

22-летний футболист сегодня вошёл в окончательную заявку португальцев на молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня.

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Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 00:02
Жаль парня. Хороший, быстрый футболист
Сп62
Сп62
вчера в 18:56
Пол года как минимум, а потом ещё войти в форму. Можно сказать сезон пропал. Кто этот отпуск будет оплачивать, португальцы или мы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:27
Здоровья пацану, лучшим был по весне
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ fh7cfghc8qdy (раскрыть)
вчера в 15:55
Здравствуйте.

"Учитываются данные только основного времени, без дополнительного и послематчевых пенальти."
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=99
fh7cfghc8qdy
fh7cfghc8qdy
вчера в 15:41
вопрос по Модричу.Не малова-то очков начислили или тут только за 90 минут начисляют ?
dv2jreg2ksn3
dv2jreg2ksn3
вчера в 15:34
Такое даже врагу не пожелаешь, не то что Таварешу
Гость
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