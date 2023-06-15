Тавареш порвал крестообразную связку колена

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил серьёзную травму на тренировке молодёжной сборной Португалии.
По информации источника, игрок порвал крестообразную связку колена. Record приводит слова главного тренера национальной команды Руя Жорже:
У нас произошло очень большое непредвиденное событие с Томашем Таварешем, который повредил крестообразную связку колена. Это должно быть подтверждено, но показания не очень хорошие. Он оправился от серьёзной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, и теперь у него такое несчастье.
22-летний футболист сегодня вошёл в окончательную заявку португальцев на молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня.
"Учитываются данные только основного времени, без дополнительного и послематчевых пенальти."
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=99
"Учитываются данные только основного времени, без дополнительного и послематчевых пенальти."
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=99