«Зенит» близок к подписанию Коваленко из «Сочи»

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вчера, 12:58

Полузащитник перейдет из «Сочи» в «Зенит».

На футболиста также претендовали «Динамо» и «Локомотив». В прошлом сезоне он выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Главный тренер клуба с берегов Невы Сергей Семак лично заинтересован в этом трансфере.