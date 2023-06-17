«Зенит» близок к подписанию Коваленко из «Сочи»

Полузащитник Александр Коваленко перейдет из «Сочи» в «Зенит».
На футболиста также претендовали «Динамо» и «Локомотив». В прошлом сезоне он выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Главный тренер клуба с берегов Невы Сергей Семак лично заинтересован в этом трансфере.
То Кассьерру выпишет, голевую машину, колумбийского Холанда, счёт голам которого даже самые дотошные статисты потеряли ещё в первом круге.
Теперь вот этому парню решил Золотой мяч напророчить.
Наверняка парень входит в сотню рейтинга под названием "Кто точно не сделает Зенит сильней".
Так я скоро сам начну верить в Сказки-небылицы продающиеся в разделе "Кого покупает Зенит чтоб не купили конкуренты".
То Кассьерру выпишет, голевую машину, колумбийского Холанда, счёт голам которого даже самые дотошные статисты потеряли ещё в первом круге.
Теперь вот этому парню решил Золотой мяч напророчить.
Наверняка парень входит в сотню рейтинга под названием "Кто точно не сделает Зенит сильней".
Так я скоро сам начну верить в Сказки-небылицы продающиеся в разделе "Кого покупает Зенит чтоб не купили конкуренты".