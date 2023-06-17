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«Зенит» близок к подписанию Коваленко из «Сочи»

вчера, 12:58

Полузащитник Александр Коваленко перейдет из «Сочи» в «Зенит».

На футболиста также претендовали «Динамо» и «Локомотив». В прошлом сезоне он выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Главный тренер клуба с берегов Невы Сергей Семак лично заинтересован в этом трансфере.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:35
Анатолий!..я не сторонник кому то, что то указывать, тем более доказывать)))))...я сторонник того, когда человек-сам принимает для себя решение!... "жизнь сама таких накажет строго. Правильно? тут мы согласны. Скажи Серега!"))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:09
У каждого человека свое понимание что такое "лучше" В данном случае бывает, что человеку лучше там где он точно играть будет, а иногда лучше там, где больше платят. У все свои критерии, поэтому поговорка имеет неоднозначное толкование.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:06
Смотри ответ в своем комментарии, который попал в топ лучших. Там ответ в точку!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:05
Последняя фраза меня умилила. Так и хочется воскликнуть " Так лед тронулся , дорогой Джек"? Если намек непонятен могу пояснить. но думаю не надо
протон
протон
вчера в 18:23
Я может вас удивлю, но некоторые выбирают клуб не только где больше лямов отсыпят, но и где будет стабильная практика, чтобы уже потом уехать за контрактом пожирнее.

К слову, а потом вот такие как вы говорят "ой опять футболист выбрал деньги, а не карьеру", а тут "ну деньги то важнее!" И не надо мне про перспективы в Зените, там и за место в старте куда жестче конкуренция - Круговой передает привет с 32 минутами в среднем за матч.
Vadik
Vadik
вчера в 16:22
Зачем он Семаку? Скамейку усиливать?
adekvat
adekvat
вчера в 15:35
Зачем он Зениту?
Garrincha58
Garrincha58 ответ kv7jdgzg2jk7 (раскрыть)
вчера в 15:30
почему губить? он ещё молодой ну даже если посидит чуток на лавке опыта наберётся на тренировках у бразильцев если они не свалят, а если свалят то и играть будет он то по круче всяких Суторминых да Адамовых
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:48
Будет на лавке сидеть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:31
Сейчас то зачем...???
Ладно раньше ...для заявки в УЕФА для участия в еврокубках нужно было в составе иметь не менее 4-х своих Суторминых....
Коваленко москвич...и еврокубков нет...
Зачем..??.почему ??
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:14, ред.
У Семака чуйка что надо...

То Кассьерру выпишет, голевую машину, колумбийского Холанда, счёт голам которого даже самые дотошные статисты потеряли ещё в первом круге.

Теперь вот этому парню решил Золотой мяч напророчить.

Наверняка парень входит в сотню рейтинга под названием "Кто точно не сделает Зенит сильней".

Так я скоро сам начну верить в Сказки-небылицы продающиеся в разделе "Кого покупает Зенит чтоб не купили конкуренты".
memphis
memphis
вчера в 13:44
Так умирает футбол в России и вновь подрезают Крылья
shlomo
shlomo
вчера в 13:38
Если он не нужен Сочи, то пусть оставался бы в Самаре лучше..
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:35
Анатолий!...рыба ищет где глубже, а человек где лучше))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:31
Зачем????? Парень перспективный, ему бы играть в Локо, или Динамо, а он выбрал лавку в Зените, рядом с Адамовым , Алипом, Суторминым, Круговым и еще многими.
kv7jdgzg2jk7
kv7jdgzg2jk7
вчера в 13:27
Не надо губить ещё одну карьеру
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