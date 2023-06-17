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«Локомотив» надеется приобрести Веру из «Оренбурга»

вчера, 12:17

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Во многом интерес московского клуба продиктован срывом трансфера игрока «Сочи» Александра Коваленко.

В 27 матчах прошедшего сезона РПЛ Вера забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:48
Ещё Машу с Уралмаша в нагрузку.
lotsman
lotsman
вчера в 14:00
Правильно, у каждого должна быть вера. Не важно во что, важно чтобы она была. Без веры человечество превращается в стадо.
sg9zhb2yyhps
sg9zhb2yyhps
вчера в 13:24
Дзюба: Веру? А можно всех посмотреть?
Capral
Capral
вчера в 12:47, ред.
Нет слов!!!
Личка в ДИНАМО, а Вера- в Локо. В "лучших" традициях нашего проклятого руководства!!!!!!!!! А потом, на "флажке"- будем скупать разных Маричалей и ему подoбных...
shlomo
shlomo
вчера в 12:42
Начинается в деревне лето...:(((... тренер тютю и далее по списку раздербанивание команды... там кроме Веры еще Мансилью, Флорентин....Я понимаю, что для игроков, конечно, это повышение в классе. А вот Оренбургу, в случае перехода, будет чертовски сложно без них в следующем сезоне.....

Вера по динамике для меня второй игрок лиги на своей позиции. Уступает только Венделу. И кстати в Локо вот эта штука с уходом крайних защитников в середину ему конечно очень подойдет, он любит искать пространство ближе к бровке и будучи цпз один из лидеров Оренбурга по кроссам.

Пи.Си. Если клуб продаст указанных игроков, нужно будет звонить агенту для того чтобы он привез новых. Похоже, агент попал с ними в десятку....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:41
Вера надежда и любовь всегда должны быть с человеком. Шутка юмора...
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:37
Веру из Оренбурга, а так же Надежду и Любовь с Ленинградки, что бы отучить Дзюбу от самоудовлетворения
YNWA
YNWA
вчера в 12:35
Надежду и любовь не забудьте.
альсато
альсато
вчера в 12:35
еще до комплекта-нужны Надежда и Любовь))))
4fdxrgyz77gp
4fdxrgyz77gp
вчера в 12:33
Для Дзюбы что ли, Верка-то, чтобы от рукоделия отвыкал?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:32
Веру не приобретёшь,её можно только обрести.Всё остальное-денежный эквивалент.
Гость
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