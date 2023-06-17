«Локомотив» надеется приобрести Веру из «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Во многом интерес московского клуба продиктован срывом трансфера игрока «Сочи» Александра Коваленко.
В 27 матчах прошедшего сезона РПЛ Вера забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.
Вера по динамике для меня второй игрок лиги на своей позиции. Уступает только Венделу. И кстати в Локо вот эта штука с уходом крайних защитников в середину ему конечно очень подойдет, он любит искать пространство ближе к бровке и будучи цпз один из лидеров Оренбурга по кроссам.
Пи.Си. Если клуб продаст указанных игроков, нужно будет звонить агенту для того чтобы он привез новых. Похоже, агент попал с ними в десятку....
Вера по динамике для меня второй игрок лиги на своей позиции. Уступает только Венделу. И кстати в Локо вот эта штука с уходом крайних защитников в середину ему конечно очень подойдет, он любит искать пространство ближе к бровке и будучи цпз один из лидеров Оренбурга по кроссам.
Пи.Си. Если клуб продаст указанных игроков, нужно будет звонить агенту для того чтобы он привез новых. Похоже, агент попал с ними в десятку....