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В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферам Сутормина и Рыбуса

вчера, 14:54

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил, что казанский клуб может подписать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина и защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

По Алексею ведутся переговоры, идет работа. Что касается Рыбуса, то мы двигаемся в направлении его подписания.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 18:53
О, Рыбуса забирайте хоть сейчас!
Как оказалось, уровень у него после Локо довольно посредственный, привозит много, часто не успевает и в целом не годится даже в ротацию.

Хотя в свете травмы Тавареша Спаратку придётся искать игрока в обойму на левый фланг обороны. Надеюсь, что поляка не оставят для этой цели...
Сп62
Сп62 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 18:03
Считаете это усилением?
memphis
memphis
вчера в 16:52
50 тысяч рублей и кэшбэк Рыбус
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:08
Рубин усиливается для серьёзной битвы в РПЛ.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:11
В случае с этими новостями Вы опубликовали комментарии после того как получить за комментарии в них очки для ставок стало невозможно.

https://www.soccer.ru/news/1353880/belgiya-avstriya?comment=31497662comment-31497662

https://www.soccer.ru/news/1353886/levante-alaves?comment=31497653comment-31497653

А -60 очков для ставок у Вас за два удалённых комментария к ставке.

Все четыре комментария Вы удалили сами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
Вышедший в РПЛ Рубин начинает усиливать состав.
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