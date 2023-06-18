В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферам Сутормина и Рыбуса

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил, что казанский клуб может подписать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина и защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.
По Алексею ведутся переговоры, идет работа. Что касается Рыбуса, то мы двигаемся в направлении его подписания.
Как оказалось, уровень у него после Локо довольно посредственный, привозит много, часто не успевает и в целом не годится даже в ротацию.
Хотя в свете травмы Тавареша Спаратку придётся искать игрока в обойму на левый фланг обороны. Надеюсь, что поляка не оставят для этой цели...
Как оказалось, уровень у него после Локо довольно посредственный, привозит много, часто не успевает и в целом не годится даже в ротацию.
Хотя в свете травмы Тавареша Спаратку придётся искать игрока в обойму на левый фланг обороны. Надеюсь, что поляка не оставят для этой цели...