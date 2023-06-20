Гол Роналду помог сборной Португалии одолеть Исландию

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вчера, 23:57

Сборная Исландии минимально уступила команде Португалии в 4-м туре отборочного этапа Евро-2024 (0:1).

Гол забил Криштиану Роналду на 89-й минуте. У хозяев на 81-й за вторую желтую карточку с поля был удален Виллюм-Тор Виллюмссон.

После поединка Португалия лидирует в группе J (12 очков), Исландия расположилась на 5-й строчке (3 балла).