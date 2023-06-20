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Гол Роналду помог сборной Португалии одолеть Исландию

вчера, 23:57
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия0 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Исландии минимально уступила команде Португалии в 4-м туре отборочного этапа Евро-2024 (0:1).

Гол забил Криштиану Роналду на 89-й минуте. У хозяев на 81-й за вторую желтую карточку с поля был удален Виллюм-Тор Виллюмссон.

После поединка Португалия лидирует в группе J (12 очков), Исландия расположилась на 5-й строчке (3 балла).

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19 июня
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Все комментарии
jw4n7ef6acfn
jw4n7ef6acfn ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:52
Назови мне хотя бы одного игрока, который выиграл 5 лч и был главным бомбардиром этого сезона? Месси только в трех победных лч был главным бомбардиром и то в 2015 разделил 1 место с Неймаром и Криштиану.
Elliada
Elliada ответ Джексон 8 (раскрыть)
сегодня в 15:06
У Месси одно место в топе. Первое место. Затем Марадона, Пеле и остальные. У Роналду нет никакой магии, чтобы быть хотя бы в топ 5. Он прямолинейный замыкатель
Elliada
Elliada ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 15:04
У Роналду на 40+ пенальти больше, чем у Месси.
Elliada
Elliada ответ a9vqbfumkqnj (раскрыть)
сегодня в 15:02
А что у него одного 5 ЛЧ? Был когда-то чувак с 6-ю ЛЧ и кто о нем помнит? 10 лет назад Рауль был самым лучшим бомбардиром ЛЧ и 3-х кратным победителем ЛЧ, когда у остальных было по 1-2 выигранных ЛЧ. Это не сделало его великим. Тоже самое с Роналду. Без победы или хотя бы финала ЧМ он заслуживает места во втором десятке лучших в истории
galem72
galem72
сегодня в 12:22
Странно, что Патрисиу весь матч провёл на лавке. Видимо, мартинеса отвлекли, пока он выставлял возраст на поле по бельгийскому принципу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Джексон 8 (раскрыть)
сегодня в 10:19
Ахаха) Топ-коммент
a9vqbfumkqnj
a9vqbfumkqnj ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:24
Серьезно? У чувака 5 лч, где он был главной звездой, главным бомбардиром турнира. Он минимум в топ5 входит
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:25
Молодец, приносит еще пользу сборной!!!!!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:24
И снова Роналду стал незаменим в сборной.
ABir
ABir
сегодня в 06:00
Значит нужен еще своей сборной
112910415
112910415
сегодня в 04:53
может, может ещё великий !
rd9pb8k8daxc
rd9pb8k8daxc
сегодня в 04:18
Я думал, что голов в этой игре будет побольше
9a7bbbkt4bjv
9a7bbbkt4bjv
сегодня в 04:16
Значит ещё полезен КриРо своей сборной
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 02:01
Твоя очередная суперсимуляция перед штрафной на глазах у судьи с мгновенным горчичником затмила твоё очередное добивание... Это был позор...
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:31
Это гном,в основном с пеноля забивает,Криштьяно тоже,но меньше!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 01:02
В маркетинге если маховик запущен - то все, медиаобраз больше реальных достижений весить будет
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:59
Они оба великие и в топ 10 - но брошены в топку маркетинга - изза этого их дикая переоцененность после 2018, куча поблажек, подсуживаний, легких денег и наград. В том же топе 10 у меня гаринча, пеле, марадонна, кройф, иньеста. А еще крутые - зубастик, ди стефано, пушкаш, эйсебио, мюллер, бекенбауэр, зидан, платини, хави, ван бастен.
Джексон 8
Джексон 8 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
Это в твоем личном рейтинге. Дай угадаю: первые 10 мест занимает аргентинский пешеход. Липовый чемпион.
KTS16
KTS16
сегодня в 00:29
Неужели не с пенальти
Elliada
Elliada
сегодня в 00:23
Знал, что забьет в юбилейном матче. Но думал, что с пенальти. А тут с игры и даже в концовке матча! Поздравляю! Немного посмотрел матч. Играли плохо. Поэтому неудивительно, что забили только после удаления соперника. В любом случае, это 3 очка.
протон
протон
сегодня в 00:23
Молодец Рон продолжай забивать. Это твое ремесло.
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 00:21
Нет. Он в промежутке от 11 до 20 места в истории
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:17
А он всё равно забивает
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:15
Это не Рон - Рон - это который в финале лч двушку клал. В полуфинале евро соперников хоронил дважды, дриблинг мог и с 40 метров решающий порту забить. А это - бледная тень Рона - одного из топ-10 игроков в истории футбола.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:11
Португалию с Победой!
Роналду... ! Талантище!
До игры кому только не лень прогнозировали крупную победу потомкам корсаров, а на деле отползли от ничейки. Крис пахал всю игру!
FERIS
FERIS
сегодня в 00:05
Португалию с победой!
Рона с победным голом!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:05
А говорят что Рон старый уже)...ну да... весь матч отбегал и забил на 89-й минуте)...
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