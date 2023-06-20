Сборная Беларуси одержала победу в официальной игре впервые с 2021 года

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сегодня, 00:18

Сборная Беларуси переиграла коллектив Косово в поединке 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:1).

Владислав Морозов открыл счет на 73-й минуте. На 75-й Макс Эбонг Нгоме удвоил преимущество команды. У гостей на 87-й отличился Ведат Мурики.

Эта победа стала для белорусов первой в официальных встречах с 2021 года.

После матча Беларусь идет на 4-м месте в группе I, команда Косово расположилась на 5-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 3 балла.