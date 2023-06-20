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Сборная Беларуси одержала победу в официальной игре впервые с 2021 года

сегодня, 00:18
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь2 : 1Логотип футбольный клуб КосовоКосовоМатч завершен

Сборная Беларуси переиграла коллектив Косово в поединке 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:1).

Владислав Морозов открыл счет на 73-й минуте. На 75-й Макс Эбонг Нгоме удвоил преимущество команды. У гостей на 87-й отличился Ведат Мурики.

Эта победа стала для белорусов первой в официальных встречах с 2021 года.

После матча Беларусь идет на 4-м месте в группе I, команда Косово расположилась на 5-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 3 балла.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:42
А не че так , что Белорусы принимали гостей с Косово, в Польском городе-БУДАПЕШТ!?))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:03
Сумели обыграть достаточно крепкую команду...
lotsman
lotsman
сегодня в 07:42
Молодцы белорусы, так держать!
7usnuqrhx47u
7usnuqrhx47u
сегодня в 07:34
Братушек с долгожданной победой!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:14
Поздравления болельщикам Беларусь.
Удивлял большой кэф. Спасибо))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:54
Молодцы, могут ведь когда сильно захотят.
2vrcnpz7e2gr
2vrcnpz7e2gr
сегодня в 06:24
Долго пришлось ждать, пока простой белорусский парень Макс Эбонг Нгоме
наконец-то забьёт победный гол
Vadik
Vadik
сегодня в 06:14
С победой, Беларусь!!! Развивайте свой успех!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:07
Если даже вдруг отберутся на ЧЕ, то там могут "задробить".
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 04:56
Так смотри и на чемпионат отберутся!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 04:34
Лед тронулся, давайте Белорусы вперед.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:35
Победа, это хорошо. Хотелось бы продолжения, но что то слабо верится.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:16
Поздравляем Беларусь с первой победой!!!
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