Сборная Беларуси одержала победу в официальной игре впервые с 2021 года

Сборная Беларуси переиграла коллектив Косово в поединке 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:1).
Владислав Морозов открыл счет на 73-й минуте. На 75-й Макс Эбонг Нгоме удвоил преимущество команды. У гостей на 87-й отличился Ведат Мурики.
Эта победа стала для белорусов первой в официальных встречах с 2021 года.
После матча Беларусь идет на 4-м месте в группе I, команда Косово расположилась на 5-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 3 балла.
Удивлял большой кэф. Спасибо))
Удивлял большой кэф. Спасибо))
наконец-то забьёт победный гол
наконец-то забьёт победный гол