«Аль-Наср» договорился с Зиешем о трансфере

Полузащитник Хаким Зиеш близок к переходу из «Челси» в «Аль-Наср».
По информации источника, саудовский клуб достиг полной устной договорённости с игроком о переходе, также согласованы личные условия. Также достигнуто соглашение с лондонцами.
В случае успеха 30-летний хавбек подпишет контракт до июня 2026 года.
Ну а так что, Хаким не одного норм сезона в Челси. Просто бессмысленный трансфер, который только арабские деньги отобьют... А между тем и Зиешу уже 30, а кажется еще вчера был молодым и перспективным....
Ну а так что, Хаким не одного норм сезона в Челси. Просто бессмысленный трансфер, который только арабские деньги отобьют... А между тем и Зиешу уже 30, а кажется еще вчера был молодым и перспективным....