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«Аль-Наср» договорился с Зиешем о трансфере

вчера, 09:54

Полузащитник Хаким Зиеш близок к переходу из «Челси» в «Аль-Наср».

По информации источника, саудовский клуб достиг полной устной договорённости с игроком о переходе, также согласованы личные условия. Также достигнуто соглашение с лондонцами.

В случае успеха 30-летний хавбек подпишет контракт до июня 2026 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 12:51
Скоро в каждой саудовской команде будет по 11 мировых звезд.
112910415
112910415
вчера в 10:37
Васюки становятся центром Вселенной ...
shlomo
shlomo
вчера в 10:08
Саудовцы могут очень облегчить жизнь Челси, помогая такими трансферами выправить ситуацию с ФФП....хотя Челси по моему нет проблем с ФФП, у Челси есть проблемы с шибанутыми владельцами. Надеюсь не только продажи передали новому менеджменту, но и покупки, а то Боули сейчас на радостях что спихнули весь неликвид еще больше нелеквида накупит....

Ну а так что, Хаким не одного норм сезона в Челси. Просто бессмысленный трансфер, который только арабские деньги отобьют... А между тем и Зиешу уже 30, а кажется еще вчера был молодым и перспективным....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 6kvxtzyy64db (раскрыть)
вчера в 10:00
Все старпёры. Европейский футбол не особо потерял, малыша Канте разве что жаль, ибо он "Челси" весной в ЛЧ один пытался вывезти и был самым важным на всех позициях - сам отнимал, сам отыгрывался и сам выходил на добивание, вот какой абсолютно мёртвой была тима при Лэмпсе... Но хоть денег заработает по-большому, а он ещё и на травмах, поэтому для него это лучший варик.
6kvxtzyy64db
6kvxtzyy64db
вчера в 09:57
Проще уже писать кто остался в Европе, а не уехал к арабью
Гость
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