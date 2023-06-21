«Аль-Наср» договорился с Зиешем о трансфере

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вчера, 09:54

Полузащитник близок к переходу из «Челси» в «Аль-Наср».

По информации источника, саудовский клуб достиг полной устной договорённости с игроком о переходе, также согласованы личные условия. Также достигнуто соглашение с лондонцами.

В случае успеха 30-летний хавбек подпишет контракт до июня 2026 года.