Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт может продолжить карьеру в Англии.
По информации источника, «Борнмут» близок к соглашению с 24-летним голландским игроком о зарплате в 9,5 млн фунтов в год плюс бонусы в размере 850 тысяч.
Переговоры о личных условиях ещё продолжаются. В сезоне 2022/23 футболист выступал на правах аренды за «Валенсию».
Джастин — сын известного в прошлом нападающего Патрика Клюйверта.
Оказался тот игрок в итоге полной пустышкой и растворился где то... а попал он в Россию только из-за того, что приглянулся одной даме (Зареме), сомнительного происхождения и нрава.
Джастину Клюйверту желаю другой карьеры, как к примеру у Каспера Шмейхеля сына прославленного Петера Шмейхеля.
А вообще для многих сыновей футболистов это обуза быть сыном известных отцов футболистов, да и вообще в любой отрасли жизни.
Сравнения могут быть хороши, если всё удачно складывается, а если наоборот давление может и загубить всю карьеру. И если из тебя не получится хорошего игрока тебе всегда будут припоминать отца как укор.
Оказался тот игрок в итоге полной пустышкой и растворился где то... а попал он в Россию только из-за того, что приглянулся одной даме (Зареме), сомнительного происхождения и нрава.
Джастину Клюйверту желаю другой карьеры, как к примеру у Каспера Шмейхеля сына прославленного Петера Шмейхеля.
А вообще для многих сыновей футболистов это обуза быть сыном известных отцов футболистов, да и вообще в любой отрасли жизни.
Сравнения могут быть хороши, если всё удачно складывается, а если наоборот давление может и загубить всю карьеру. И если из тебя не получится хорошего игрока тебе всегда будут припоминать отца как укор.