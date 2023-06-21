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Сын Клюйверта может перебраться в АПЛ

вчера, 10:16

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт может продолжить карьеру в Англии.

По информации источника, «Борнмут» близок к соглашению с 24-летним голландским игроком о зарплате в 9,5 млн фунтов в год плюс бонусы в размере 850 тысяч.

Переговоры о личных условиях ещё продолжаются. В сезоне 2022/23 футболист выступал на правах аренды за «Валенсию».

Джастин — сын известного в прошлом нападающего Патрика Клюйверта.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:41
Пока что Джастин не впечатляет своей игрой. Может найдет еще свою команду(тренера) и дела пойдут в гору
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:25
Помню был у нас в РПЛ один сын известного игрока (Джордан Ларссон), да в добавок был назван в честь великого Майкла Джордана.
Оказался тот игрок в итоге полной пустышкой и растворился где то... а попал он в Россию только из-за того, что приглянулся одной даме (Зареме), сомнительного происхождения и нрава.

Джастину Клюйверту желаю другой карьеры, как к примеру у Каспера Шмейхеля сына прославленного Петера Шмейхеля.

А вообще для многих сыновей футболистов это обуза быть сыном известных отцов футболистов, да и вообще в любой отрасли жизни.
Сравнения могут быть хороши, если всё удачно складывается, а если наоборот давление может и загубить всю карьеру. И если из тебя не получится хорошего игрока тебе всегда будут припоминать отца как укор.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:07
Он просто сын известного игрока
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:22
Если папашины гены полностью перешли к сыну, будет футболист уровня ТОП.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21, ред.
Можно себя попробовать и в АПЛ. Уж лучше играть, чем сидеть на лавке в Роме .
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