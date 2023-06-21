Сын Клюйверта может перебраться в АПЛ

1687331806

вчера, 10:16

Полузащитник «Ромы» может продолжить карьеру в Англии.

По информации источника, «Борнмут» близок к соглашению с 24-летним голландским игроком о зарплате в 9,5 млн фунтов в год плюс бонусы в размере 850 тысяч.

Переговоры о личных условиях ещё продолжаются. В сезоне 2022/23 футболист выступал на правах аренды за «Валенсию».

Джастин — сын известного в прошлом нападающего .