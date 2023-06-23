Третий комплект формы «Балтики» может стать янтарного цвета

Исполнительный директор компании «Ростех» Олег Евтушенко высказался о том, что третья форма «Балтики» может быть выполнена в янтарном цвете.
Действительно очень хорошая идея, чтобы третий комплект формы команды «Балтика» был янтарного цвета. Это как раз будет популяризация янтаря, привитие культуры потребления. Очень хорошая идея. Тем более разработанная форма уже есть на комбинате.
Также Евтушенко рассказал о подписании соглашения с губернатором Калининградской области, согласно которому «Ростех» окажет поддержку клубу, детской футбольной школе, а также будет помогать в развитии спортивной инфраструктуры региона.
Будем работать со стадионом, что-то ремонтировать, что-то реконструировать. Действительно договорились, что стадион будет переименован в «Ростех-Арену», госкорпорация может взять на себя ответственность по содержанию стадиона, но в каком объёме — пока рано говорить, поскольку сейчас происходит аудит. Финансирование будет достаточным, хотелось бы, чтобы «Балтика» занимала первые места в Премьер-Лиге.