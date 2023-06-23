Третий комплект формы «Балтики» может стать янтарного цвета

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вчера, 23:37

Исполнительный директор компании «Ростех» Олег Евтушенко высказался о том, что третья форма «Балтики» может быть выполнена в янтарном цвете.

Действительно очень хорошая идея, чтобы третий комплект формы команды «Балтика» был янтарного цвета. Это как раз будет популяризация янтаря, привитие культуры потребления. Очень хорошая идея. Тем более разработанная форма уже есть на комбинате.

Также Евтушенко рассказал о подписании соглашения с губернатором Калининградской области, согласно которому «Ростех» окажет поддержку клубу, детской футбольной школе, а также будет помогать в развитии спортивной инфраструктуры региона.