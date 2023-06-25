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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов продать Мбаппе в любой клуб, а не только в «Реал»

вчера, 11:24

Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, покинет ПСЖ этим летом.

По данным источника, парижане готовы отпустить игрока в любую команду, а не только в «Реал».

Значение будет иметь только сумма трансфера.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:59
Ну тогда это в Саудовскую Аравию.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:11
"На мой не профессиональный взгляд,..."

Так уж и не профессиональный...)
shlomo2
shlomo2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:54
На мой не профессиональный взгляд, в Реале нужно уже Переса убирать.... а то он уже начинает понемногу чудить и не дай Бог сделает как было в Барсе...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 12:37
На месте ПСЖ продал бы мбапешку в условный МЮ со скидкой, но вот для Реала никакого дисконта. Хотят пусть забирают за установленную сумму, нет, так будет продан в другой клуб.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:35
Я как симпатизирующий Реал М. имел ввиду королевский клуб.
drug01
drug01
вчера в 12:18
Значит не важен Реал, просто правят деньги!
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:09
    shlomo2
    shlomo2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 12:05
    Добра Вам!

    Барса его не потянет финансово однозначно, а в другой клуб он просто не пойдет ... а вот МС он может себе позволить такие траты (в Ньюкасл тоже наверняка не пойдет, который тоже себе может финансово его потянуть)... ну где то так... Единственное что лично меня смущает, так это то что чемп Франции намного уступает и Испанцам и тем более "островитянам". Сумеет ли он после "тепличных" условий там заиграть на приличном уровне?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 11:55
    Вся надежда на самого Мбаппе - его желание...
    Хотелось бы увидеть его в Испании.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:42
    Не хочет Перес столько платить за него, вот и весь сказ.... сейчас МС будут суетиться...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:27
    Видн0 переговоры с Реалом в очередной раз зашли в тупик.
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