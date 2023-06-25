ПСЖ готов продать Мбаппе в любой клуб, а не только в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, покинет ПСЖ этим летом.
По данным источника, парижане готовы отпустить игрока в любую команду, а не только в «Реал».
Значение будет иметь только сумма трансфера.
Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, покинет ПСЖ этим летом.
По данным источника, парижане готовы отпустить игрока в любую команду, а не только в «Реал».
Значение будет иметь только сумма трансфера.
Барса его не потянет финансово однозначно, а в другой клуб он просто не пойдет ... а вот МС он может себе позволить такие траты (в Ньюкасл тоже наверняка не пойдет, который тоже себе может финансово его потянуть)... ну где то так... Единственное что лично меня смущает, так это то что чемп Франции намного уступает и Испанцам и тем более "островитянам". Сумеет ли он после "тепличных" условий там заиграть на приличном уровне?
Барса его не потянет финансово однозначно, а в другой клуб он просто не пойдет ... а вот МС он может себе позволить такие траты (в Ньюкасл тоже наверняка не пойдет, который тоже себе может финансово его потянуть)... ну где то так... Единственное что лично меня смущает, так это то что чемп Франции намного уступает и Испанцам и тем более "островитянам". Сумеет ли он после "тепличных" условий там заиграть на приличном уровне?