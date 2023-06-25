«Реал» не заплатит за Мбаппе более 200 млн евро

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вчера, 10:11

«Реал» ведёт переговоры по трансферу нападающего ПСЖ .

По данным источника, парижский клуб хочет выручить с продажи своего игрока 250 млн евро (плюс 50 млн евро бонусами).

«Реал» не готов предложить за Мбаппе более 200 млн евро (плюс 20 млн евро бонусами). Переговоры между сторонами продолжаются.