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«Реал» не заплатит за Мбаппе более 200 млн евро

вчера, 10:11

«Реал» ведёт переговоры по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным источника, парижский клуб хочет выручить с продажи своего игрока 250 млн евро (плюс 50 млн евро бонусами).

«Реал» не готов предложить за Мбаппе более 200 млн евро (плюс 20 млн евро бонусами). Переговоры между сторонами продолжаются.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 05:59
ну естественно Реал особое место.Ты вот за Челси болеешь,сколько бабок потратил Челси и сколько ЛЧ в итоге выиграли..?Сколько бабок потратили ПСЖ И МС и сколько ЛЧ выиграли..?А теперь добавь к Челси ПСЖ и МС,Ювентус.Арсенал,Барселону,МЮ и все они против одного Реала.У кого ЛЧ больше..?Да,Реал это особое место.И кстати я не болельщик Реала.
112910415
112910415
сегодня в 05:35
не надо жадничать !
большие проблемы надо приобретать за большие деньги !
ABir
ABir
сегодня в 01:59
Все имеет свою цену, хотя и 200 🍋 для нормальных людей цена не реальная и противоречащая здравому смыслу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Я хз почему ты их не видишь.
Полно голов и тот и тот забивают, как наконечники. Никаких проблем для них (особенно для Мбаппе) не вижу в роли цн.
Последний свежий гол Вини в ворота МС чисто из зоны цн - слева принял мяч от Камавинги, находясь в центре, протащил малясь вперёд и вдарил с дуги... Глянь ещё сам нарезку голов бразильца. Он забивает и слева, и имея пространство, из центральной зоны на позиции центрфорварда. Также полно голов у Вини, как замыкающего атаку.
Ну а Мбаппе в сборной Франции на ЧМ 2022 так и вовсе в центре прописался: почти все его голешники Дании, Австралии, Польше, Аргентине - из центра (замыкающие).
Triem
Triem
вчера в 20:36
Сомнительное приобретение вообще этот Мбаппе. Слишком рано стал чемпионом мира - за счёт сильной сборной во всех линиях. Сейчас качает права направо и налево. Для любого клуба он скорее головная боль а не приобретение!
Imrebellion
Imrebellion ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 18:18
Эм, что? Твой коммент о том что Реал особое место и Перес очень строг. Настолько строг что заставил Азара поработать над собой усерднее. И Бейл тоже после ухода Роналду мог бы поработать над собой. Какая разница что он там повыйгрывал?? А Мбаппе чемпион мира, любимчик страны и даже президента.
Суть в том что, большие гранды не обязательно "ставят звездных игроков на свое место!", а скорее наоборот. Звезды слишком многое себе позволяют пользуясь авторитетом. То же самое и в Барсе, МЮ, в сборных и т.д.
Expert soccer
Expert soccer ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 16:52
Бейл и Азар к тому времени как стали дурака валять уже выиграли все что хотели,по крайней мере на клубном уровне и были сыты футболом. По Мбаппе этого не скажешь.И кстати, если для него Азар и Бейл примеры для подражания ,то для чего тогда ему уходить из ПСЖ...? ПСЖ лучшее место что бы быть Бейлом или Азаром, Рамос и Месси не дадут соврать,отдыхай на больничном, да ходи пешком в лиге фермеров за 100 лямов в год,даже к арабам можно не ехать
lotsman
lotsman
вчера в 16:32
ПСЖ слишком большую цену заломили за Мбаппе.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:13
Никуда он не денется останется он в Париже до старости а там и Саудию. Для него важнее деньги, пора Соккеру прекратить писать новости о нем. Надоела эта Санта Барбара уже четвёртый год.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:13
Перес так доторгуется до того, что вообще без форварда останется. Между ПСЖ и реалом плохие отношения, глупо ждать, что шейхи пойдут на уступки и снизят цену.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:12
Ни разу не видел ни Вини ни Кили в роли наконечника, Кили может номинально да, но всё равно играет слева, а Вини так играет слева с пелёнок и никуда переформатироваться не собирается. Так что роль центрфорварда для них обоих большая проблема, и для Реала тоже.

А самолюбие нужно засовывать куда подальше ни деду Фло, а владельцам ПСЖ, иначе рискуют ещё больше концертов наслушаться, а потом ни МС ни Ливерпуль, вообще ни один гранд не захочет Капризёныша подписывать, и тогда либо оставаться либо обратно в Монако
Imrebellion
Imrebellion ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 13:18
Реал не тот клуб и Мбаппе станет другим там?)) Звучит как фантастика! Бейл и Азар передают привет. Одному гольф, Уэльс и потом уже Реал, другому бургеры и отдых приоритетнее там. Да и другие обиженки из молодых звезд есть. Те кто думают что они пуп земли особо не меняются.
Не удивляйтесь если и там Мбаппе начнет токсить, демонстративно перестать бежать, бросать игру и не играть на напарника. Хотя, оптимистичная вера это хорошо)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:05
ПСЖ думает что одним Мбаппе выйти на ноль после 400 миллионного расхода на двоих?) Понятно что потеряют в имидже, в медиа раскрутке, спонсорах и потенциале команды. Зато, разгрузка по зп, столько прибыли с одного трансфера, шанс на новый проект без больших имен. Интересно что фаны скажут, ведь, столько терпели его капризы, критиковали всех кроме него и тут такой ответ, ни ЛЧ, временами ни Лига1 с кубком)
Expert soccer
Expert soccer ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:03
Ну в Реале ему выпендриваться точно так не дадут как в ПСЖ.Не тот клуб и не та история у клуба и товарищ Перес тот еще перец.Так что будет вкалывать и скорее всего станет номером один на ближайшие 5 лет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:50
Такие цифры попёрли, мну в школе такое проходили в ознакомительном плане, надоть учебник математики прикупить...) Свой скурили ещё в начальной школе)
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:42
В данной ситуации Мадридский Реал в выигрышной ситуации, т.к они могут ждать перехода до самого завершения ТО, т.к Килиан не перейдет ни в какой другой клуб кроме как Реал и для француза вообще не важно когда это произойдет сейчас или через год. Он даже будет рад, если это произойдет через год. Читал, что за переход в Мадридский Реал в уачестве свободного агента принесет Мбаппе более ста млн в виде подписного бонуса, плюс еще один сезон в ПСЖ так же пополнит его счет француза на сотню млн в виде з/п....
Так что шейхам лучше сейчас избавиться от француза, а вырученные деньги пустить на строение новой команды! Да, 200 млн для них не такие большие деньги, но это заметро разгрузит их з/п ведомость и избавит парижский клуб от проблем с ФФП....
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:16
Значит сериал под названием "трансфер Мбаппе" продолжается и не известно скопько сезонов в нём будет...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:14
200 лямов норм цена, но 250 уже перебор!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 11:13, ред.
Оно бы всё так, деньги немалые Париж хочет, и вроде бы и есть смысл подождать, однако тут палка о двух концах: кроме Реала, через год ворота Мбаппе будут открыты всеми топами, а со стороны Ливерпуля и МС предложения будут самыми самыми - по з/п так точно выше там дадут, нежели в РМ. В этой связи куда рванёт "лягушонок" будет большиииииим вопросом.

P.S. В общем поставлю на то, что дед Фло не захочет терять сезон без центрфорварда и засунет своё самолюбие в п...пу ..., а потому будет форсировать летний переход Кили.

И да, по поводу Вини не вижу смысла голову ломать: что Вини, что Мбаппе могут спокойно как на флангах играть, так и в роли наконечника, - для обоих это вообще не проблема. Будут менять друг друга, ещё больше путая дефов соперника.
Как то так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:54
Не факт, сто через год он уйдёт именно в Реал.
На бесплатное желающих найдётся немерено, а негритёнок сможет уже в зубах ковыряЦЦа, куда пойти...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:43, ред.
Французам надо соглашаться...а то зимой и за 120 не продадут...за полгода до окончания контракта...и срочно перехватывать Кейна у немцев...
А то Перес пустит все эти коврижки на бесплатное рандеву Килиана в Мадрид...через год..
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:42
Этот Камерунский Эму -не стоит и половины таких денег!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:36
У него ж контракт до 24го вроде?.. На месте Переса, сказал, что либо 100млн сейчас, либо еще год терпите его истерики, а мы посмотрим и подумаем, нужен ли такой сорванец вообще, тем более Виня не захочет двигаться с позиции. Весомый аргумент, на мой взгляд
Elliada
Elliada
вчера в 10:30
ПСЖ не нужно торговаться, иначе рискуют вообще не продать. Если продать сейчас, то ПСЖ сэкономит 200 млн на зарплате и 100 млн бонуса и заработает 200 млн. То есть, будут в плюсе на 500 млн. Если упрутся и не продадут Мбаппе, то за год потеряют 200 млн на зарплате и 100 млн бонуса и 200 млн на трансфере. То есть, будут в минусе на 500 млн.

ПСЖ должен признать, что трансфер Мбаппе неудачный и поскорее избавиться от него. Уверен, что от расставания Мбаппе потеряет больше, чем ПСЖ.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:28
Через год уйдёт бесплатно
sova147
sova147
вчера в 10:15
Реал будет стоять на своём! Будем смотреть результат!
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