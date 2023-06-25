«Реал» не заплатит за Мбаппе более 200 млн евро

«Реал» ведёт переговоры по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным источника, парижский клуб хочет выручить с продажи своего игрока 250 млн евро (плюс 50 млн евро бонусами).
«Реал» не готов предложить за Мбаппе более 200 млн евро (плюс 20 млн евро бонусами). Переговоры между сторонами продолжаются.
ПСЖ должен признать, что трансфер Мбаппе неудачный и поскорее избавиться от него. Уверен, что от расставания Мбаппе потеряет больше, чем ПСЖ.
ПСЖ должен признать, что трансфер Мбаппе неудачный и поскорее избавиться от него. Уверен, что от расставания Мбаппе потеряет больше, чем ПСЖ.
P.S. В общем поставлю на то, что дед Фло не захочет терять сезон без центрфорварда и засунет своё самолюбие в п...пу ..., а потому будет форсировать летний переход Кили.
И да, по поводу Вини не вижу смысла голову ломать: что Вини, что Мбаппе могут спокойно как на флангах играть, так и в роли наконечника, - для обоих это вообще не проблема. Будут менять друг друга, ещё больше путая дефов соперника.
Как то так.
P.S. В общем поставлю на то, что дед Фло не захочет терять сезон без центрфорварда и засунет своё самолюбие в п...пу ..., а потому будет форсировать летний переход Кили.
И да, по поводу Вини не вижу смысла голову ломать: что Вини, что Мбаппе могут спокойно как на флангах играть, так и в роли наконечника, - для обоих это вообще не проблема. Будут менять друг друга, ещё больше путая дефов соперника.
Как то так.