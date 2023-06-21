В «Спартаке» появилась должность человека, помогающего в адаптации игроков

1687341546

вчера, 12:59

В «Спартаке» появилась новая должность.

По информации источника, сотрудник, которого руководство клуба выбрало месяц назад, занимается адаптацией игроков в команде и помощью футболистам в быту. Также в задачи специалиста входит помощь легионерам в вопросе языка и в повседневных ситуациях.