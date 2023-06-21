В «Спартаке» появилась должность человека, помогающего в адаптации игроков

В «Спартаке» появилась новая должность.
По информации источника, сотрудник, которого руководство клуба выбрало месяц назад, занимается адаптацией игроков в команде и помощью футболистам в быту. Также в задачи специалиста входит помощь легионерам в вопросе языка и в повседневных ситуациях.
Всё же в шуточной форме...
Вы имеете в ввиду Зенит ??
Всё же в шуточной форме...
Вы имеете в ввиду Зенит ??
Если в день придумывать по 2-3 отдела человек по 30-40...назначать туда Директоров....за пару лет безработицы не будет...
Надо всем брать пример со Спартака...
Если в день придумывать по 2-3 отдела человек по 30-40...назначать туда Директоров....за пару лет безработицы не будет...
Надо всем брать пример со Спартака...
А где же воспитанники Спартака??? И языковой барьер не нужно преодолевать, и подобные должности придумывать
А где же воспитанники Спартака??? И языковой барьер не нужно преодолевать, и подобные должности придумывать