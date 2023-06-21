Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Спартаке» появилась должность человека, помогающего в адаптации игроков

вчера, 12:59

В «Спартаке» появилась новая должность.

По информации источника, сотрудник, которого руководство клуба выбрало месяц назад, занимается адаптацией игроков в команде и помощью футболистам в быту. Также в задачи специалиста входит помощь легионерам в вопросе языка и в повседневных ситуациях.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спартак М
Источник: metaratings.ru
Выгнать Мбаппе и перезагрузить центр поля. Как сделать ПСЖ победителем ЛЧ
19 июняВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии5
СлухиАршавин не покинет «Зенит»
17 июня
СлухиАршавин может уйти из «Зенита»
17 июня
ОфициальноЭкс-арбитр Егоров стал генеральным директором «Уфы»
15 июня
Слухи«Спартак» рассмотрит кандидатов на пост гендиректора на следующей неделе
15 июня
Газизов может перейти в «Динамо» из Махачкалы
15 июня
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 08:44
Не думаю...что так...
Всё же в шуточной форме...
Вы имеете в ввиду Зенит ??
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:53
Есть и другие команды для примера. Называть нельзя, забанят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:28
Безработица - зло...
Если в день придумывать по 2-3 отдела человек по 30-40...назначать туда Директоров....за пару лет безработицы не будет...
Надо всем брать пример со Спартака...
leonidspb1958a
leonidspb1958a
вчера в 15:22
Опытный парильщик .....и не только!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:28
Лучше бы штатного психолога взяли .
uhu247kzzxz8
uhu247kzzxz8
вчера в 14:26
Когда в спартаке появится должность нормального руководителя?
Jocket
Jocket
вчера в 14:24
Скоро и этот будет требовать неустойку.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
Если по вопросам языка это жаргон или нецензурная, то в этом помогут игроки уже находящиеся в команде.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:59
Тут про воспитанников Зенита постоянно интересуются.
А где же воспитанники Спартака??? И языковой барьер не нужно преодолевать, и подобные должности придумывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:11
Им бы самих игроков купить, а не должности распределять...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 