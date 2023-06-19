Выгнать Мбаппе и перезагрузить центр поля. Как сделать ПСЖ победителем ЛЧ

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вчера, 21:37

У Энрике должен быть четкий план действий.

1. Выставить Мбаппе на трансфер

Ибрагимович полагался на опыт, когда критиковал Килиана. Мбаппе стал больше, чем ПСЖ , так что с ним толку не будет. Гвардиола тоже ничего не скрывает. Хосеп общается с Луисом Энрике – будущим тренером парижан, и сегодня честно ответил на вопрос о переходе француза в состав «Манчестер Сити». Все знают, куда хочет перейти Мбаппе, это на данный момент «Реал». Не спешите верить заявлению Переса, что трансфер Хоселу последний этим летом. А вот если Луис Энрике согласится прыгать под дудку молодого человека с огромной зарплатой – 172 миллиона евро с бонусом за лояльность без премиальных за голы и титулы, то тренер будет придатком к ПСЖ имени Мбаппе, а не главным тренером новой серьезной команды. Или Килиан подписывает новый контракт, то есть гарантирует парижанам прибыль через год, или уходит, ведь заявил, что сейчас ничего подписывать не станет. Не Мбаппе должен управлять в ПСЖ . Надо искать тройку нападающих и начинать с нуля.

2. Ограничить власть Луиша Кампуша

Спортивный директор официально является начальником главного тренера. Но как только так происходит на деле, начинаются проблемы. Наставник должен быть важнее, чем консультант, как Кампуш себя именует. Никакой ответственности, только деньги и приписать себе любой успех. А кто ответит за приглашение тренера Гальтье, обвиненного в исламофобии с налетом расизма? Энрике должен четко понимать, кто ему может отдавать приказы, а кто технический персонал, готовый выполнить его просьбы. Луиш Кампуш близок к агенту Мендешу, который предлагает ПСЖ своих клиентов. Энрике стоит действовать, как Гвардиола, не повторять ошибку Нагельсманна. Салихамиджич не работал на главного тренера «Баварии», а вот Бегиристайн в Манчестере – человек Хосепа, как и Сориано.

3. Перезагрузить центр полузащиты

Месси копошился в глубине, между линиями его видели тренеры. Но без мяча Лионель не работает, как Де Брюйне. Результатом стали поединки, где соперники дерзко отвечали на частые атаки ПСЖ . Если бежать вперед команда с Верратти, Месси, Неймаром и Мбаппе умела, то по зеркальной фазе игры – возвращению к своим воротам, вопросов хватало. Особенно в Лиге чемпионов. ПСЖ не занял первое место в группе с «Бенфикой» и «Ювентусом», поэтому не попал в сетку плей-офф с «Интером», «Миланом» и «Наполи». Проще говоря, шанс на финал ЛЧ против Гвардиолы команда с Мбаппе потеряла из-за недобора гостевых голов и пропущенных мячей. Для перезагрузки центра поля нужен волнорез. Ставят на уругвайца Угарте. Также Луис Энрике может раскрыть Руиса, который в «Наполи» смотрелся лучше, чем в Париже. ПСЖ пропустил в Лиге 1 сорок мячей, а «Ланс» допустил лишь 29 ошибок в защите. Если парижане закроют центр поля, то ошибок станет меньше.

4. Найти новых лидеров команды

Месси не был счастлив в Париже, сам сказал. Неймар только и делал, что веселился, но не на футбольном поле. Об этом расскажет, когда ПСЖ от него избавится. Кстати, Луис Энрике в «Барселоне» сумел найти подход к бразильцу. Но прошло восемь лет, надо учитывать новый подход Неймара к жизни. ПСЖ выгоднее не играть с «десяткой», а на этой позиции бразильцу удобнее всего, ведь он не центральный форвард, как и Мбаппе. ПСЖ нужны новые лидеры. Мбаппе так себе в этой роли, а Маркиньос мягкий, не контролирует коллектив. Стоит больше доверять неформальную роль лидера Доннарумме? Джиджи умеет терпеть, доказывал это в сборной и в ПСЖ . Также логично искать людей с характером. Например, зачем отдавать Бернарду «Барселоне»? Силва играл за «Монако», знает Лигу 1. В трансфер Салаха пока слабо верится, но помним о силе денег на переговорах. Возможно, владельцы «Ливерпуля» соблазнятся, ведь потеряли прибыль без ЛЧ .

5. Поставить узнаваемый футбол

Легко описать футбол «Баварии», даже когда нет Левандовского и растет «Бэмби» Мусиала. Не трудно показать, что придумал Клопп для спасения «Ливерпуля». Почерк есть у МЮ , «Арсенала» и «Наполи». Понимаем игру «Боруссии» Дортмунд, не считая решающего матча сезона. Про «Реал» и «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону» тоже многое можно рассказать. Стиль есть у «Ньюкасла» Хау, интересный футбол показывал «Марсель» Тудора. А во что играл ПСЖ ? Если речь о ставке на контролируемый тренером первый номер, то у них процент владения мячом ниже, чем у «Реала», где Анчелотти тоже не фанат «тики-таки». У ПСЖ нет ставки на рациональность с надежной работой полузащиты. Идеальная игра в пас тоже ничего не объясняет, лишь показывает силу Лиги 1 по сравнению с классом игроков парижан. Зидан, Нагельсманн и Гальярдо не спешили в ПСЖ во многом потому, что не увидели стильную команду.

6. Выйти в полуфинал Лиги чемпионов