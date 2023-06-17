Аршавин не покинет «Зенит» .

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вчера, 18:39

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» не покинет клуб.

По информации источника, появившаяся ранее информация о том, что Аршавин может уйти 1 июля не соответствует действительности, он продолжит работать в клубе.

Экс-футболист команды из Санкт-Петербурга вошёл в состав руководства «сине-бело-голубых» в 2019 году, а текущую должность занимает с 2022 года.