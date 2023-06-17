Аршавин не покинет «Зенит» .

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин не покинет клуб.
По информации источника, появившаяся ранее информация о том, что Аршавин может уйти 1 июля не соответствует действительности, он продолжит работать в клубе.
Экс-футболист команды из Санкт-Петербурга вошёл в состав руководства «сине-бело-голубых» в 2019 году, а текущую должность занимает с 2022 года.
Сам видел как одна из экс жён Аршавина говорила, мол, что он платит, всего 6000 долларов в месяц (это я в доллары перевёл и запомнил), еле-еле сводим концы с концами, совсем уже офигели, 6000 долларов в месяц мало.
Сам видел как одна из экс жён Аршавина говорила, мол, что он платит, всего 6000 долларов в месяц (это я в доллары перевёл и запомнил), еле-еле сводим концы с концами, совсем уже офигели, 6000 долларов в месяц мало.