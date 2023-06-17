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Аршавин не покинет «Зенит»

вчера, 18:39

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин не покинет клуб.

По информации источника, появившаяся ранее информация о том, что Аршавин может уйти 1 июля не соответствует действительности, он продолжит работать в клубе.

Экс-футболист команды из Санкт-Петербурга вошёл в состав руководства «сине-бело-голубых» в 2019 году, а текущую должность занимает с 2022 года.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 07:31
В госдуме обрыдались !
makkie
makkie
сегодня в 00:44
Как тут отлипнешь от газпромовской кормушки )))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 22:39
И не говори...Навяжут умным самостоятельным футболистам,а потом те мучаются! Как писал один польский студент в сочинении :"Пан Анджей до свадьбы знал о пани Барбаре только хорошее,остальное он узнал потом!".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:36
Передумал.Работает успешно.Языком на экранах.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:19
Бабы они такие)
Мужья и не подозревали до развода с кем жили
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Хай зарабатывает, у него и так бывшие жены отжали не мало, да и сейчес всё им мало, всё орут что Аршавин мало платит алиментов.

Сам видел как одна из экс жён Аршавина говорила, мол, что он платит, всего 6000 долларов в месяц (это я в доллары перевёл и запомнил), еле-еле сводим концы с концами, совсем уже офигели, 6000 долларов в месяц мало.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 20:30
Вот он денег гребет там в газпроме… (зависть)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 20:21
В пятничный вечер...ближе к ночи... многие считают что пора....пора идти развивать ПСЖ...
Потом наступает тяжкое томное утро...и вчерашние вечерние фантазии рассеиваются как утренний июньский туман....
lotsman
lotsman
вчера в 20:06
Да куда он денется. Что он, вне Зенита?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:45
)
Знатог
Знатог
вчера в 19:39
Аршавин не покинет «Зенит» правильно, ему ещё играть и играть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:37
Аршавин не покинет «Зенит» .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:22
Андрей хотел уйти...но как директор по развитию понял что оставляет что то недоразвитым...и остался...
Vadik
Vadik
вчера в 18:52
Конечно же останется! Куда ему идти?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:50
Уговорили Андрюху, удивительно было бы , если было иначе.
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