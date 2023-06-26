Карасёв рассказал, почему удалил Виллиана в матче «Спартака» и ЦСКА

Арбитр объяснил, почему решил удалить с поля защитника ЦСКА в матче «армейцев» против «Спартака» (1:2).

Вот как бывает, опыта много, игр много, а такое случилось впервые, когда надо было принимать решение об удалении за какой-то оскорбительный или непристойный жест. Такого у меня не было, всегда были футбольные вещи. Век живи, век учись. Иногда ты просто к этому не готов, потому что игра идет нормально, под контролем, футболисты тебя понимают, и тут происходит такая ситуация.