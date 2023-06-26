Карасёв рассказал, почему удалил Виллиана в матче «Спартака» и ЦСКА

Арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему решил удалить с поля защитника ЦСКА Виллиана в матче «армейцев» против «Спартака» (1:2).
Вот как бывает, опыта много, игр много, а такое случилось впервые, когда надо было принимать решение об удалении за какой-то оскорбительный или непристойный жест. Такого у меня не было, всегда были футбольные вещи. Век живи, век учись. Иногда ты просто к этому не готов, потому что игра идет нормально, под контролем, футболисты тебя понимают, и тут происходит такая ситуация.
Со спины мне было сложно понять, я мог только догадываться, что показал Соболев. Пошел диалог с ассистентом, который видел этот момент. Он донес до меня информацию, мы всё проговорили, мы были готовы удалять Соболева, потом пошла дополнительная информация от ассистента, что Роша показал такой же жест в сторону ассистента и трибун. Мотив, почему Роша это делал, в игре очень сложно понять, мы не можем подойти его и спросить, для чего он это делает. Правила говорят о том, что непристойный жест в адрес кого-либо наказывается красной карточкой. Мы еще раз проговорили момент с ассистентом, и, согласно правилам, удалили обоих игроков. Дальше уже было решение КДК.