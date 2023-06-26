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Карасёв рассказал, почему удалил Виллиана в матче «Спартака» и ЦСКА

вчера, 21:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА08.10.2023 Не начался

Арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему решил удалить с поля защитника ЦСКА Виллиана в матче «армейцев» против «Спартака» (1:2).

Вот как бывает, опыта много, игр много, а такое случилось впервые, когда надо было принимать решение об удалении за какой-то оскорбительный или непристойный жест. Такого у меня не было, всегда были футбольные вещи. Век живи, век учись. Иногда ты просто к этому не готов, потому что игра идет нормально, под контролем, футболисты тебя понимают, и тут происходит такая ситуация.

Со спины мне было сложно понять, я мог только догадываться, что показал Соболев. Пошел диалог с ассистентом, который видел этот момент. Он донес до меня информацию, мы всё проговорили, мы были готовы удалять Соболева, потом пошла дополнительная информация от ассистента, что Роша показал такой же жест в сторону ассистента и трибун. Мотив, почему Роша это делал, в игре очень сложно понять, мы не можем подойти его и спросить, для чего он это делает. Правила говорят о том, что непристойный жест в адрес кого-либо наказывается красной карточкой. Мы еще раз проговорили момент с ассистентом, и, согласно правилам, удалили обоих игроков. Дальше уже было решение КДК.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:27
ПРИКИДЫВАЕТСЯ!!!!.....а сейчас-ОТМАЗЫВАЕТСЯ!!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:36
пояснения арбитра вызывают недоуменную улыбку
cska1948
cska1948
сегодня в 08:40
Согласно правил, ВАР обязан проверять правомерность прямой КК. Но ВАР этого не сделал, хотя по трансляции матча ВСЕМ было понятно почему Роша показал этот жест. Так что в данном эпизоде есть недоработка как судейской бригады в поле, так и бригады ВАР.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:56
Это заявление даже за отмазки не прокатывает! ВАР для чего?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:45
Карасёв реально дурак или прикидывается?

"Мотив, почему Роша это делал, в игре очень сложно понять, мы не можем подойти его и спросить, для чего он это делает".

Все видели для чего Роша повторил этот жест, там и без слов было понятно, что он сигнализировал этим поведения Соболева, при этом Роша не говорил, а кричал об этом и показывал на Соболева.
В таком случае Карасёва и его помощника надо отстранить от судейства, так как они не могут исполнять свои обязанности по медицинским показаниям.

Судья не может на поле подойти к игроку и спросить о чём то, при этом не слышит, что ему прямо в ухо кричат. А потом мы удивляемся, что не так с нашими судьями.


bg98hz9gktu3
bg98hz9gktu3
сегодня в 02:43
Вроде понятно он всё объяснил,удалил обоих правильно,а наказание Соболева должно быть в три раза большим
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:44, ред.
Карасёв пошёл по пути наименьшего сопротивления, когда не стал разбираться в мотивах поступка Виллиана. Формально арбитр был прав, удалив последнего. Предположу, что Карасёв решил перестраховаться, как у нас говорится, на всякий случай и выбрал из двух зол меньшее, а именно: пусть КДК ломает голову, что имел ввиду Виллиан, когда показывал ставший уже хрестоматийным жест. Он же, Карасёв, перед законом в этом случае чист: продемонстрировал ? продемонстрировал !, следовательно, с поля вон. С меня взятки гладки.
sova147
sova147
вчера в 23:43
Хорошо что сам Карасёв сейчас понял свою ошибку!
ABir
ABir
вчера в 23:35
Правильно, что показал красные обоим
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:35
В который раз убеждаюсь ,что Карасёву в 57 подойти к монитору . Он себя мнит - " выше меня только горы " .
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:34
Переговоры судей в студию. Очень сильно сомневаюсь, что они 3-и минуты думали удалять Соболева или нет, до тех пор пока Роша уже в отчаянии не начал всем вокруг показывать, что делал Соболев...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:10
Соболева как зачинщика надоть было удалить, а Роше объяснить и предупредить, что повторять чужие, плохие жесты, если даже у тебя и больше в портках, это не красиво... С девками в бане пожалуйста, а на поляне - нет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:01, ред.
Каким правилам? Есть ВАР, а когда речь об удалении рекомендовано обращаться к ВАР. А ситуация была предельно ясна. У Роши не было иного способа обратить внимание судьи на скотский поступок Соболева. Карасев сам говорит, что не видел жеста Соболева из-за его спины. Значит обращение к ВАР - единственный выход из ситуация. Карасева сразила мания величия, вот и все!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
Самонадеянность подвела Карасёва, а не его огромный опыт (с его же слов). Стычки между этими двумя игроками были на протяжении всего матча пока не переросли в конфликт. А обратил бы судья на это внимание предупредил игроков , возможно обошлись бы и без удалений и без КДК и без долговременного обсуждения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:54
Соболь тот ещё провокатор,когда он играет надо за ним следить более пристально!
Гость
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