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Карасёв оценил идею с публикацией переговоров судей с ВАР

вчера, 15:23

Арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о публикуемых РФС переговорах рефери с ВАР после игр.

По мне так это отлично. Чем больше информации для людей, тем лучше. Это действительно что-то новое. Даже мои родные, моя сестра, когда услышали, спросили у меня: «Вы постоянно разговариваете, чему-то еще учите футболистов, говорите им, чтобы не нарушали?» Для всех это была какая-то завеса, тайна. А теперь все открывается. Это очеловечивает работу арбитра, как мне кажется. Поэтому чем больше этого будет, тем лучше.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:37
А еще хорошо бы было слушать, что говорят игроки и тренеры
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:36
По крайней мере это честно.
альсато
альсато
вчера в 16:37
Что тут нового?)))..вар-это как видео-камера на трассе!))))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:34
Железяка-электроняка обещает очеловечить Карасёва! Наконец!!!
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