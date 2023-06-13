Российские арбитры проведут сборы в Москве

В Москве с 29 июня по 5 июля состоится сбор арбитров и ассистентов судей РПЛ.
Он будет вдвое короче февральского, который состоялся в Турции.
В ходе сбора рефери прослушают лекции, а также сдадут тесты по физической подготовке и экзамен на знание правил игры.
Не сомневаюсь, что после окончания эфира, уже будучи на улице, они нежно берут друг друга за грудки (лацканы пиджаков ) и пытаются доказать свою точку зрения. Так было, так есть и так будет во веки веков.
Не сомневаюсь, что после окончания эфира, уже будучи на улице, они нежно берут друг друга за грудки (лацканы пиджаков ) и пытаются доказать свою точку зрения. Так было, так есть и так будет во веки веков.
Сначала давать им сезон отсудить - а по окончании проводить "экзамен на знание правил игры."
Сначала давать им сезон отсудить - а по окончании проводить "экзамен на знание правил игры."