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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Российские арбитры проведут сборы в Москве

вчера, 18:48

В Москве с 29 июня по 5 июля состоится сбор арбитров и ассистентов судей РПЛ.

Он будет вдвое короче февральского, который состоялся в Турции.

В ходе сбора рефери прослушают лекции, а также сдадут тесты по физической подготовке и экзамен на знание правил игры.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:03
Экзамен на знание правил игры, конечно, нужен, если он есть в программе подготовки. Но... когда для арбитров наступают "тяжёлые времена" в виде обслуживания матчей, эти знания улетучиваются, как испаряются капли дождя на раскалённом асфальте. Это естественно, так как единой трактовки Правил просто не может быть, что мы постоянно наблюдаем на практике. В том числе в зарубежных чемпионатах, а также на всём протяжении существования футбола. Столько тонкостей, столько нюансов, столько подводных камней даже в одном эпизоде, что целый сонм специалистов и бывших арбитров при его обсуждении хватаются за головы и то место в грудной клетке, где находится сердце.
Не сомневаюсь, что после окончания эфира, уже будучи на улице, они нежно берут друг друга за грудки (лацканы пиджаков ) и пытаются доказать свою точку зрения. Так было, так есть и так будет во веки веков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:09
Очень умно...
Сначала давать им сезон отсудить - а по окончании проводить "экзамен на знание правил игры."
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:09
Специально сделали сборы вдвое короче , что бы они там друг друга плохому не успели научить...)
shlomo
shlomo
вчера в 19:04
Главное чтобы толк был от этого
Гость
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