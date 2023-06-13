Российские арбитры проведут сборы в Москве

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вчера, 18:48

В Москве с 29 июня по 5 июля состоится сбор арбитров и ассистентов судей РПЛ .

Он будет вдвое короче февральского, который состоялся в Турции.

В ходе сбора рефери прослушают лекции, а также сдадут тесты по физической подготовке и экзамен на знание правил игры.