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Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит»

вчера, 23:30

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался на тему судейства в российском футболе.

Про судейство не хочу [говорить]. Я уже в отпуске — не хочу заводиться. Скажу одну фразу: ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдёт часов 10. И всё равно мы ни к чему не придём.

И непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении. Без оскорбления и даже мата. Красная карточка после матча со «Спартаком» — загадка для меня. Можно сгладить любой намечающийся конфликт простым объяснением. После матча с «Зенитом» у меня были вопросы по какому-то решению Карасёва. Он сразу признал, что ошибся. И вот это нормально. В таких ситуациях у тренеров и футболистов не остаётся аргументов — ведь все люди и все ошибаются.

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Все комментарии
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:05
Миллер довольный
Viollator
Viollator
сегодня в 13:43
Карпов хочет пенок 50 что бы дали дельфинам, каждый гол с пенки на Комоличенке.
galem72
galem72
сегодня в 10:47
"...ничего нормального с нашим судейством не происходит..."

Как это ничего не происходит? По словам скрепного рфс, у нас в лиге только всё развивается, растёт с рывками и прорывами. Правда, только ртом на словах и в микрофон, но хотя бы так. Видимо, Георгич не совсем знаком с нашей ситуацией. ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:36
С судейством давно ничего не происходит. Появилось несколько элитных судей "чистильщиков" в системе, которых всегда прикроют, если че. Вот и все. И толку нет, и не будет от возмущения тренеров и болельщиков. Крик в бездну...
TheBoLt
TheBoLt ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 10:02
Какое судейство, такие и претензии 😁 Да по делу говорит, объясняли бы судьи свои решения. На ВАРе им пытались даже дать гарнитуру для комментария на трансляции, но от идеи тихо, молча отказались
BDA8181
BDA8181 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 09:34
Вы не поверите я вот АПЛ смотрю и мне не понятно, почему они могут 90 минут играть футбол а наши даже тайм не могут отыграть нормально. Кабуто не футбол, а хотьба инвалидов кто медленнее преодолеет футбольное поле . Почему там пас могут отдать на 30-40 метров у нас и на 10 метров пас отдать не могут. И вот из таких простых вещей аж блевать хочется на наш весь чемпионат. А судейство у них лучше хотя бы тем что судят +/- ровно. А не как в РПЛ что не матч то скандал
ОПС
ОПС
сегодня в 05:39
Что бы не говорили, не делали, не изменяли в судействе, но человеческий фактор был, есть и будет всегда. Ввели VAR и что? Стало больше остановок и просмотров, затягивающих время матча, а по фекту решение все равно за судьей и ошибки остаются и скандалов меньше не становится.
112910415
112910415
сегодня в 05:05
в жизни, как обычно, нет гармонии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:46
У Карпина комплекс, он болен
adekvat
adekvat
сегодня в 04:35
Если судья будет Валере объяснять каждое решение матч будет 8 часов идти.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 00:43
А что хорошего вы увидели в показательных европейских чемпионатах???Все проигравшие так же недовольны,только большинство язык в одно место засунули.А,МС доволен судейством...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:35, ред.
))) Карпин включил наивного чукотского юношу.
Ничего он видите ли не понимает, глаза пучит, ручонки разводит, проорав очередной раз: " До коли ...?!"

P.S. Комедиант одним словом.
BDA8181
BDA8181 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:21
А скажите у нас разве было когда либо нормальное судейство или РФС нормальным был?! С развала союза как ниже плинтуса , так под плинтусом и находимся. И не нужно сразу на Газпром тянуть. Пора уже пластинку поменять, устарела. Лучше уже смириться с тем что есть и смотреть зарубежные чемпионаты. Наших инвалидов не изменить.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:00
Совсем другое дело,когда "Ростов" бил пенальти в каждом матче!
Интересно,а бывают тренеры,которые довольны судейством??? Карпин-нет...Абаскаль-нет...Федотов -нет...Семак-тоже нет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54
И всё равно Валера немного завёлся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:50, ред.
А что должно происходить вообще положительного в нашем футболе, если у нас есть такой союз чиновников, далёких от футбола РФС, РПЛ , КДК, ЭСК и остальные мелкие филиалы. Газпром сделал всё чтобы футбола больше не было в России, кроме Зенита ! (((
Таковы реалии !
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