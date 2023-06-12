Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит»

Главный тренер «Ростова» высказался на тему судейства в российском футболе.

Про судейство не хочу [говорить]. Я уже в отпуске — не хочу заводиться. Скажу одну фразу: ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдёт часов 10. И всё равно мы ни к чему не придём.

И непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении. Без оскорбления и даже мата. Красная карточка после матча со «Спартаком» — загадка для меня. Можно сгладить любой намечающийся конфликт простым объяснением. После матча с «Зенитом» у меня были вопросы по какому-то решению Карасёва. Он сразу признал, что ошибся. И вот это нормально. В таких ситуациях у тренеров и футболистов не остаётся аргументов — ведь все люди и все ошибаются.