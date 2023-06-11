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Ивич критически отозвался о судействе в матче суперфинала Кубка с ЦСКА

вчера, 20:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о судействе в матче суперфинала Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

Хочу поздравить соперника с трофеем. Хочу поздравить своих игроков, что они боролись до конца в чемпионате и кубке. Сегодняшний матч был очень важным за последние 2-3 месяца, команды выдали всё, что могли.

Считаю ли сегодняшнее судейство объективным? С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре.

Почему поставил Агкацева, а не Сафонова на пенальти? Агкацев 95 минут провёл на поле, он был готов. Те игры, которые он провёл, он доказал, что готов лучше Сафонова.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:23
Игорь хорош был сегодня)...
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:22
Ну нет такого вратаря как Акинфеев не у одной команды🤗
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:21
Да...да...а ещё Акинфеев отбил три пенальти...
oFANATo
oFANATo ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 22:20
Золотые слова.....отмазки поражения ищет тренер Ивич.....
Futurista
Futurista
вчера в 22:19
Все голы в матче кони забили с пенальти...это неслыханно)...
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
У проигравшего тренера всегда есть претензии к судьям когда в ворота его команды был поставлен пенальти, решивший исход основного времени матча...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:47
Мне уже не важны комментарии соперников, главное что кубок наш, а остальное подождет))
Capral
Capral
вчера в 21:24, ред.
Пенальти- более чем очевидный, а тренеру Краснодара- надо просто пережить неудачу и трезво оценить игру своей команды, которая, была далека от совершенства, и прежде всего- своей организацией...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:09
У проигравшего тренера всегда есть претензии к судьям. Ничто не вечно под луной. )))).
4n9dnc5a5xtd
4n9dnc5a5xtd
вчера в 20:59
Как обычно,судьи виноваты,это первое оправдание на случай не удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:57
Конечно судья плохой, вы же проиграли!
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