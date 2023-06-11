Ивич критически отозвался о судействе в матче суперфинала Кубка с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» высказался о судействе в матче суперфинала Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

Хочу поздравить соперника с трофеем. Хочу поздравить своих игроков, что они боролись до конца в чемпионате и кубке. Сегодняшний матч был очень важным за последние 2-3 месяца, команды выдали всё, что могли.

Считаю ли сегодняшнее судейство объективным? С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА . Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре.

Почему поставил Агкацева, а не Сафонова на пенальти? Агкацев 95 минут провёл на поле, он был готов. Те игры, которые он провёл, он доказал, что готов лучше Сафонова.