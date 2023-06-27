Женская сборная России проведёт матч с Ираном

Женская сборная России встретится с Ираном в товарищеском матче.
Игра пройдёт 14 июля на Центральном стадионе в Казани. Ранее команды между собой ни разу не встречались.
Запланирован также второй поединок с Ираном 18 июля, он состоится без зрителей.
Ранее стало известно, что россиянки сыграют два матча с Китаем в рамках сбора, который проходит с 26 июня по 6 июля в КНР.
Остаётся вопрос - для кого вообще тогда эти матчи? Класс на матчах с Китаем и Ираном точно не поднять...
Остаётся вопрос - для кого вообще тогда эти матчи? Класс на матчах с Китаем и Ираном точно не поднять...