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Женская сборная России проведёт матч с Ираном

вчера, 10:52

Женская сборная России встретится с Ираном в товарищеском матче.

Игра пройдёт 14 июля на Центральном стадионе в Казани. Ранее команды между собой ни разу не встречались.

Запланирован также второй поединок с Ираном 18 июля, он состоится без зрителей.

Ранее стало известно, что россиянки сыграют два матча с Китаем в рамках сбора, который проходит с 26 июня по 6 июля в КНР.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:15
За неимением лучшего и это хорошо. А все таки интересно бы посмотреть на футболисток Ирана. Раньше там женщин в спорт вообще не пускали и даже просто на трибуны.
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:59
при чем с мужской сборной Ирана
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:55
Отлично, мало того, что играем теперь с пулом из пяти-шести "братских" стран, так ещё и без зрителей - что с Китаем, что с Ираном.

Остаётся вопрос - для кого вообще тогда эти матчи? Класс на матчах с Китаем и Ираном точно не поднять...
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