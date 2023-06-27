Женская сборная России проведёт матч с Ираном

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вчера, 10:52

Женская сборная России встретится с Ираном в товарищеском матче.

Игра пройдёт 14 июля на Центральном стадионе в Казани. Ранее команды между собой ни разу не встречались.

Запланирован также второй поединок с Ираном 18 июля, он состоится без зрителей.

Ранее стало известно, что россиянки сыграют два матча с Китаем в рамках сбора, который проходит с 26 июня по 6 июля в КНР.