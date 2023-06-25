Малком и Вендел покинут РПЛ. А «Зенит» снова подписывает бразильцев

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25 июня 2023, 22:43

После Кейроса и Мантуана нашли Педро.

Заманили Ду и Педро, но не Рошу

Ду Кейрос в Санкт-Петербурге. Его трансфер согласовали в январе, ведь один шустрый посредник обеспечивает жизнь будущих правнуков, совершая трансферы между «Коринтиансом» и «Зенитом». Контракт официально стартует с первого июля. Двадцатитрехлетний полузащитник будет получать 900 тысяч евро за сезон, зарплата резервиста «Зенита». Семак встретил новичка, тот выбрал 37-й номер.

Ду Кейрос оказался игроком петербуржцев, когда Юри Альберто наотрез отказался возвращаться в РПЛ . Также петербуржцы сумели заманить талантливого Ренана. Роберт дебютировал неважно, но не стоит забывать, что ему мало лет и играет в авантюрной манере. А вот Кейрос прибывает в запас на правах Мантуана. Семак разводит в команде резервных бразильцев, ведь был еще вратарь Иван.

В «Коринтиансе» Ду провел 17 матчей в разных турнирах. Кейрос не результативный игрок, как Вендел. У молодого хавбека в 99 поединках за бывший клуб всего 3 мяча и 4 голевые передачи. Но по ответу Медведева понятно, что чемпионы теряют Кузяева. Далер уходит, Ду приехал, а еще ждут юного Коваленко из «Сочи». Но Александр не будет самым молодым в заявке на будущий сезон, ведь зимой Семак получит возможность заявить Педро Энрике.

Ему всего 17 лет, прямо сейчас не приедет, когда договорятся. Педро играет в нападении «Коринтианса». На взрослом уровне провел мало матчей, но интересовал многие клубы. Если связи помогают «Зениту» его забрать, то в Санкт-Петербурге поиграет техничный вингер, который спокойно тащит мяч. Самостоятельный игрок, который закроет любую позицию в атаке. Правше удобнее играть слева, но если придется зимой заменить в основе «Зенита» Малкома, то поменяет фланг.

Вендел и Малком ближе к топ-5

Агент Вендела по ходу бурного в России дня заявил, что полузащитник останется в Бразилии, пока «ситуация не наладится». «Зенит» с пониманием отнесся к решению Вендела и его семьи. Чуть позже агент заявил о проблемах со здоровьем у одного из родственников. Как резко поменялась версия, но в «Зенит» футболист вернется с опозданием. Если вернется.

У Вендела нет права самому приостановить контракт, продлил соглашение на пять лет прошлым летом. Но полузащитник заинтересовал не только «Рому», у него будет выбор. На Малкома претендентов еще больше. Особенно после того как бразилец присоединился к сборной Бразилии. Вчерашние события могли напугать его жену, недавно родившую ребенка.

Клубы убеждают легионеров, что концерт классической музыки был разовым. Но по Москве раньше летали взрывоопасные объекты, уже тогда руководству всех команд столицы пришлось проводить успокаивающие беседы. «Зениту» надо учитывать, что жены латиноамериканцев могут скомандовать потерять миллион евро в год в пользу переезда на запад.

Ротация повлияет на игру «Зенита»

Не бывает консервации успехов в футболе. Даже «Реал» уступал чемпионские звания «Барселоне» и «Атлетико», хотя это самый успешный боец в Лиге чемпионов в двадцать первом веке. И каждый раз, когда меняются составы, возникает риск заметного коллапса. «Зенит» не будет исключением. Уход Дзюбы и Азмуна повлиял на качество работы в центре атаки.

Малком, Мостовой и Вендел не могут компенсировать все ошибки Кассьерры и Сергеева, поэтому Семак без Кубка. Уход Ловрена и Ракицкого привел к ухудшению результатов в обороне. Касается как количества пропущенных мячей с Ренаном, так и работы при выходе в атаку. Отсутствие Барриоса тоже сказывается мгновенно, поэтому ему нужен сильный дублер.

У «Зенита» крутые бразильцы, но Педро совсем не обязательно повторит достижения Малкома. Мантуан может в качестве игрока основы быть заметно слабее, чем Клаудиньо. Ду Кейрос не сможет полноценно заменить Вендела, ведь это не просто хавбек с аккуратным пасом, но еще и один из лидеров команды с голами и правильной реакцией на чужой выход из обороны.

Про Сантоса тот же вывод, трудно найти футболиста такого калибра в 2023 году. Уход капитана приведет к непредвидимым последствиям для защиты. Педро Энрике точно талантливый молодой человек, но Педро Роша и Карлос Эдуардо тоже были одаренными игроками атаки в «Спартаке» и «Рубине», что не помешало этим бразильцам разочаровать в РПЛ .

Молодые бразильцы слабее ветеранов

Не каждый легионер порадует, как Данни, Кришито и Халк. Но Семак не хочет работать с россиянами, считает ставки на них рискованными. Чистяков, Сергеев и Бакаев не заиграли, как хотелось главному тренеру. При этом лимит мешает отпустить этих игроков. Хотя расставания неизбежны, как и неудачные покупки с перепадами в игре команды в будущем.

А если летом потеряют пару ключевых бразильцев, то в РПЛ появится интрига, ведь нужно время для реорганизации основы. Семак слишком легко выиграл прошлый сезон, ведь слабо выступили все конкуренты. Класс «Зенита» сработал, но Мантуан, Кейрос, Ренан и Педро не кажутся такими убедительными аргументами, как люди, которых они призваны заменить.

«Зенит» подписывает молодых иностранцев с прицелом, что нынешние лидеры команды уйдут. На поле по-прежнему нельзя выпустить больше восьми легионеров. Если Мантуану не всегда находили место, а еще подыскивают голкипера, который может оказаться иностранцем, ведь Сафонов отказывается, то количество новых легионеров говорит в пользу расставаний.

В Санкт-Петербурге заведено отрицать любые изменения. Но Кузяева, Вендела и Малкома можем увидеть в футболках других клубов до конца лета. А это три игрока основы прошлого сезона. В таких условиях Семак, вероятно, даже не запросит конкурента для Кассьерры, чтобы не делать столько перестановок в стартовом составе.