Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом исключить РФС из состава организаций.

Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола. В частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА . В связи с указанным Украинская ассоциация футбола настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем. Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи.