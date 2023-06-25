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Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА

вчера, 13:21

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом исключить РФС из состава организаций.

Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола. В частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА. В связи с указанным Украинская ассоциация футбола настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем. Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи.

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Источник: tass.ru
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