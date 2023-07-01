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«Локомотив» не откажется от Дзюбы из-за его поведения в юмористических шоу

вчера, 11:50

В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном расторжении контракта с форвардом Артёмом Дзюбой.

Пару дней назад в телеграм-каналах писали о том, что «Локо» может отказаться от услуг нападающего из-за его поведения. Так, недавно Дзюба принял участие в съемках нескольких юмористических шоу, где вел себя не самым культурным образом.

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским „Волгарем“, Артём играл в первом тайме, забил гол. Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы „Локовосток“, люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:21
Петросяну смена подрастает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:28
Локо ещё выше Зенита будет
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 14:14
Главное чтобы играть не перестал... а то его иногда просто циклит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:04
Клоунам можна странами править и нести всякую ахинею, а футболистом быть нельзя?бред!
протон
протон
вчера в 13:58
Медийный человек.
От Дзюбы самое главное результат нужен и он его приносит клубу (в этом случае Локо). Что он там делает на каких-то шоу или что сливают в сеть - это вторичное.
Было бы смешно, если с Дзюбой расторгли контракт за простой хайп в ю-тьюбе, а с Промесом за покушение на убийство и наркоторговлю - не расторгли :)
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:13
Думаю, что руководству клуба виднее ситуация изнутри
adekvat
adekvat
вчера в 12:59
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:53
    Ну , что тут поделать если у Артемки душа постоянно праздника просит!)
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 12:45
    Конкретно,продлевает или нет?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:42
    Если его поведение не влияет на игру и имидж команды, и если его личная игра приносит пользу команде, то глупо было бы отчислять его. Как говорят в народе - в каждой избушке свои погремушки и каждый по своему с ума сходит. И если его погремушки не вредят команде, то пусть он спокойно с ума сходит. лишь бы приносил пользу команде.
    makkie
    makkie
    вчера в 12:20, ред.
    Приютили медиа-клоуна )))
    Хотя Локо с их немецким вектором развития и распилами на трансферах - тоже определённая клоунада присуща была)
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Здравствуйте. Да, так можно побеждать в утешительной группе.
    Дoбрыня
    Дoбрыня
    вчера в 11:51
    Ну в каждой команде должен быть клоун типа Дзюбы, главное чтобы играл и приносил пользу.
    Гость
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