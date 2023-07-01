«Локомотив» не откажется от Дзюбы из-за его поведения в юмористических шоу

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вчера, 11:50

В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном расторжении контракта с форвардом .

Пару дней назад в телеграм-каналах писали о том, что «Локо» может отказаться от услуг нападающего из-за его поведения. Так, недавно Дзюба принял участие в съемках нескольких юмористических шоу, где вел себя не самым культурным образом.

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским „Волгарем“, Артём играл в первом тайме, забил гол. Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы „Локовосток“, люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», — сказал председатель совета директоров «Локомотива» .