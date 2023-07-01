«Спартак» хочет купить защитника сборной Молдавии

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вчера, 10:25

«Спартак» хочет усилиться молдавским защитником , выступающим за греческий «Олимпиакос».

По данным греческой прессы, москвичи дают за 25-летнего игрока сборной Молдавии 3 млн евро, в то время как клуб из Пирея хочет получить 5 млн.

Купить Рябчука ранее пытались французские «Нант» и «Лилль», но их предложения также не устроили «Олимпиакос».

По итогам 2020 и 2021 года Рябчук был признан лучшим футболистом Молдавии.