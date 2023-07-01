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«Спартак» хочет купить защитника сборной Молдавии

вчера, 10:25

«Спартак» хочет усилиться молдавским защитником Олегом Рябчуком, выступающим за греческий «Олимпиакос».

По данным греческой прессы, москвичи дают за 25-летнего игрока сборной Молдавии 3 млн евро, в то время как клуб из Пирея хочет получить 5 млн.

Купить Рябчука ранее пытались французские «Нант» и «Лилль», но их предложения также не устроили «Олимпиакос».

По итогам 2020 и 2021 года Рябчук был признан лучшим футболистом Молдавии.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:25
Ну всё, теперь точно золото возьмут...С молдованами и непонятными темнокожими.Сначала бы селекционеров поменяли
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:15, ред.
Так до приезда к Ванолям-Абаскалям они все перспективные, скоростные, цепкие и забивные....
Они уже тут преображаются в нынешних Соболевых и Кралов и Тилей и Шамаров Николсонов...и Рош....
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:58, ред.
А при чём здесь агент?
О нём французская пресса пишет, аналитики из Греции и болельщики Олимпиакоса - кто видел его игру и знает о качествах футболиста.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:52
А ты встречал агентов, которые не хвалят своего клиента и говорят Так себе?
ОПС
ОПС
вчера в 12:11
Может и не захочет ехать сам. Ему в Греции тепло и там все есть.
альсато
альсато
вчера в 11:59
А чем (Спартак) Российский рынок футболистов не устраивает?))))
KTS16
KTS16
вчера в 11:58
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:56
    Для ФНЛ точно сойдёт, а для Премьер-Лиги большой вопрос.
    galem72
    galem72
    вчера в 11:16
    Неплохой вариант для Спартака на лефтбек, тем более воспитывался в Португалии.
    makkie
    makkie
    вчера в 11:10
    Говорят, перспективный, скоростной и цепкий.
    Нам такой и нужен на фланг защиты. Надеюсь, всё срастётся!
    dadrail
    dadrail
    вчера в 11:09
    Тут нужно суетиться Спартаку, если он им нужен, а то 5 лямов могут другие предложить.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Зато дешево и внук Будулая. Табор привезет с собой
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:50
    В спартак пойдет.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 10:34
    Слабовато как-то !
    Гость
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