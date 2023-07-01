«Спартак» хочет купить защитника сборной Молдавии

«Спартак» хочет усилиться молдавским защитником Олегом Рябчуком, выступающим за греческий «Олимпиакос».
По данным греческой прессы, москвичи дают за 25-летнего игрока сборной Молдавии 3 млн евро, в то время как клуб из Пирея хочет получить 5 млн.
Купить Рябчука ранее пытались французские «Нант» и «Лилль», но их предложения также не устроили «Олимпиакос».
По итогам 2020 и 2021 года Рябчук был признан лучшим футболистом Молдавии.
Они уже тут преображаются в нынешних Соболевых и Кралов и Тилей и Шамаров Николсонов...и Рош....
Они уже тут преображаются в нынешних Соболевых и Кралов и Тилей и Шамаров Николсонов...и Рош....
О нём французская пресса пишет, аналитики из Греции и болельщики Олимпиакоса - кто видел его игру и знает о качествах футболиста.
О нём французская пресса пишет, аналитики из Греции и болельщики Олимпиакоса - кто видел его игру и знает о качествах футболиста.
Нам такой и нужен на фланг защиты. Надеюсь, всё срастётся!
Нам такой и нужен на фланг защиты. Надеюсь, всё срастётся!