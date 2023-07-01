Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2023

«Зенит» обыграл «Нефтчи» в поединке Кубка PARI Премьер

вчера, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

«Зенит» переиграл «Нефтчи» в поединке Кубка PARI Премьер (3:1).

Салданья открыл счет на 39-й минуте с пенальти. Густаво Мантуан забил ответный мяч на 49-й. Клаудиньо на 69-й вывел хозяев вперед, а итоговый счет на 79-й Зелимхан Бакаев.

В следующем матче «Зенит» сыграет с командой «Црвена Звезда», игра состоится 4 июля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборные Израиля и Испании вышли в полуфинал молодёжного Евро-2023
Сегодня, 08:38
«Родина Медиа» — победитель 3-го сезона Медийной футбольной лиги
Вчера, 22:38
«Ростов» крупно обыграл «Черноморец» в контрольной игре
Вчера, 20:58
«Амкал» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России
Вчера, 20:15
«Ахмат» переиграл «Зенит-2» в контрольном матче
Вчера, 19:18
«Локомотив» обыграл «Волгарь» в товарищеском матче
30 июня
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:14, ред.
При всем уважении, Нефтчи Советского разлива, очень посредственная команда, звёзд с неба нехватающая. Зенит более именитая и сильная команда, да и игроки чаще на слуху, к примеру Ларионов,играл в сборной Лобановского, тот же Дмитриев. Да и тренерский состав -Морозов, Садырин, выйгравший золото с Зенитом и сделавший золотой дубль с ЦСКА . Кстати оба, тренировавшие сборную СССР, один в качестве помощника Лобановского, другой был главным.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 04:57
"В советские годы, тот же Баку, разделал бы Зенит под орех".

Высшая лига СССР
Зенит 27 побед
Нефтчи 14 побед
11 матчей завершились в ничью.
Разница забитых и пропущенный 83-56.


Вы пытаетесь выдать свои желания за правду, но правда гласит, что в советское время Зенит имеет громадное преимущество над Нефтчи.
Да и достижения бакинцев нельзя сравнивать с тем, что добились ленинградцы в советские годы.
Зенит был чемпионом и обладателем кубка и суперкубка СССР, брали бронзу, Нефчи может похвастаться всего лишь бронзой 1966 году.

Зенит как в советское время, так и сейчас намного сильнее Нефтчи.
Да бывали временные отрезки, когда Нефчи выигрывал легко у Зенита, но общая картина истории противостояния Зенит как ты выразился разносит Нефтчи под орех.
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 23:47
Ну после такой победы точно Семака оставят тренером Зенита ещё лет на 10
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:05
Привет, Олег!
Ответ прост, как жизнь- где деньги там и женщина, где женщина- там обязательно деньги- "шерше ля фам".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:52
Да уж…Нефтчи вообще словно не хотели играть. Как написали ниже, как будто и правда игроков силой привезли.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48
Привет Виктор!

Вот не знаю насколько верно, но один мой товарищ говорил мне, если возникает вопрос в значимости чего либо, попробуй исключить из ответа женщину или деньги....)) И будет или ответ или близко к нему)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:45
БАТя продолжает победное шествие...
Примера студентов мало...
Надоть на полиграф посадить участников игры Нэ - ман - Б......, на всякий случай...))
drug01
drug01
вчера в 22:37
Начало положено, все уверены что Зенит идёт своим победным курсом....
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 22:24
Нормальная запланированная тренировка в межсезонье !!!
Зенит с заслуженной победой!!!
Capral
Capral
вчера в 22:17, ред.
Не понимаю значимости подобного турнира. Нефтчи, всем видом показывал, что играть не хочет- привезли силой. Зениту без разницы, что выигрывать- лижбы выиграть. Для меня, лично, первоначально, эта игра представляла интерес, исключительно как матч-ностальгия, все-таки, незабываемые воспоминания о советском футболе, о советских братских республиках...
Увы, ничего общего я не увидел. В советские годы, тот же Баку, разделал бы Зенит под орех. Сейчас- ни Зенита, ни Нефтчи. Это раньше, блистали в Зените- Клементьев, Голубев, Марков, в Нефтчи- братья, Тофик и Эльбрус Аббасовы!!! А сейчас- куча разноцветных наемников- с обеих сторон.
После каждого гола, питерцы так радовались, как-будто забивали, как минимум в финале ЛЧ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:53
Кто бы сомневался в исходе матча. Бразильцы сделали игру. Если бы не пенальти, то вообще соперник ничего не показал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:46
Ждём начала чемпионата. Все эти предсезонные матчи, турниры - фикция, не имеющая ничего общего с футболом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:40
А пропустили первыми, заставили кровные понервничать в конторе)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 