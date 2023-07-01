«Зенит» обыграл «Нефтчи» в поединке Кубка PARI Премьер

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вчера, 21:37

«Зенит» переиграл «Нефтчи» в поединке Кубка PARI Премьер (3:1).

Салданья открыл счет на 39-й минуте с пенальти. Густаво Мантуан забил ответный мяч на 49-й. Клаудиньо на 69-й вывел хозяев вперед, а итоговый счет на 79-й Зелимхан Бакаев.

В следующем матче «Зенит» сыграет с командой «Црвена Звезда», игра состоится 4 июля.