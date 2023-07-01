«Зенит» обыграл «Нефтчи» в поединке Кубка PARI Премьер

«Зенит» переиграл «Нефтчи» в поединке Кубка PARI Премьер (3:1).
Салданья открыл счет на 39-й минуте с пенальти. Густаво Мантуан забил ответный мяч на 49-й. Клаудиньо на 69-й вывел хозяев вперед, а итоговый счет на 79-й Зелимхан Бакаев.
В следующем матче «Зенит» сыграет с командой «Црвена Звезда», игра состоится 4 июля.
Увы, ничего общего я не увидел. В советские годы, тот же Баку, разделал бы Зенит под орех. Сейчас- ни Зенита, ни Нефтчи. Это раньше, блистали в Зените- Клементьев, Голубев, Марков, в Нефтчи- братья, Тофик и Эльбрус Аббасовы!!! А сейчас- куча разноцветных наемников- с обеих сторон.
После каждого гола, питерцы так радовались, как-будто забивали, как минимум в финале ЛЧ.
Увы, ничего общего я не увидел. В советские годы, тот же Баку, разделал бы Зенит под орех. Сейчас- ни Зенита, ни Нефтчи. Это раньше, блистали в Зените- Клементьев, Голубев, Марков, в Нефтчи- братья, Тофик и Эльбрус Аббасовы!!! А сейчас- куча разноцветных наемников- с обеих сторон.
После каждого гола, питерцы так радовались, как-будто забивали, как минимум в финале ЛЧ.