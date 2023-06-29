«Урал» забил 13 голов в контрольной игре

«Урал» разгромил любительскую команду «Триумф» в контрольной игре (13:0).
Матч состоялся в Алапаевске. Алексей Каштанов оформил хет-трик, по дублю сделали Андрей Егорычев и Юрий Железнов.
В июле «Урал» сыграет с «Нефтчи».
«Урал» разгромил любительскую команду «Триумф» в контрольной игре (13:0).
Матч состоялся в Алапаевске. Алексей Каштанов оформил хет-трик, по дублю сделали Андрей Егорычев и Юрий Железнов.
В июле «Урал» сыграет с «Нефтчи».
Одни краснеют и матерятся друг на друга 90 минут, другие упиваются и радуются неизвестно чему!
Какая то футбольная мастурбация))
Одни краснеют и матерятся друг на друга 90 минут, другие упиваются и радуются неизвестно чему!
Какая то футбольная мастурбация))