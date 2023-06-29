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«Урал» забил 13 голов в контрольной игре

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Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:16
Достижение года! на первый канал в топ...Посыл поста-новости не ясен....
112910415
112910415
вчера в 20:44
недурно настраиваются на новый сезон
ДСА
ДСА
вчера в 20:20
Вот, молодцы. Правильно соперника подбирают.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 20:17
Да... Владимир Семёнович тонко всё подмечал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:35
Кто объяснит мну, вот какая польза от этих игр?
Одни краснеют и матерятся друг на друга 90 минут, другие упиваются и радуются неизвестно чему!
Какая то футбольная мастурбация))
Futurista
Futurista
вчера в 19:01
Счет матча не соответствует названиям команд...
Vadik
Vadik
вчера в 18:27
Разгромил в данном случае очень громко сказано. Какие шансы у любителей были? Как у Высоцкого в песне: "Как школьнику драться с отборной шпаной".
lotsman
lotsman
вчера в 18:09
Поиздевались над любителями.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:08
Произвели разведку со слабенькой командой!
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