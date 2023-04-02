Осипенко и дуэт из «Арсенала». Итоги Fantasy за март

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.
Победителем стал Uladim. Второе место занял ФК Галатасарай, а третье — Сборная Украины.
|Команда
|Очки
|1
|Uladim
|392
|2
|ФК Галатасарай
|364
|3
|Сборная Украины
|341
|4
|Март 2023
|304
|5
|11 Легион
|299
|6
|Команда Babcha
|299
|7
|ФК Уэска
|298
|8
|ФК Черная Звезда
|289
|9
|KWW19
|281
|10
|Оборванцы из Мадрида
|281
|11
|Январь 2023
|280
|12
|внучата-
|278
|13
|Зенит Москва
|276
|14
|Street Judges
|276
|15
|Jnusia
|272
|16
|В — 12
|266
|17
|ФУНТИК
|261
|18
|Иолотанец
|259
|19
|ФЕНИКС
|256
|20
|Rosol
|255
|21
|Команда GeorgVIII
|254
|22
|Cucaraha
|252
|23
|beefs-mr
|246
|24
|SlavaReaL
|246
|25
|Варяг
|245
|26
|11 регион
|242
|27
|Команда Экипаж
|233
|28
|Space Rangers
|231
|29
|ФЛИНТ268
|229
|30
|FC KAUNAS
|222
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную марта, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце в числе лучших оказались сразу два футболиста лондонского «Арсенала», который продолжает лидировать в АПЛ. Также нашлось место в топе и для представителя РПЛ — в центре обороны расположился Максим Осипенко из «Ростова».