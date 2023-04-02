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Осипенко и дуэт из «Арсенала». Итоги Fantasy за март

вчера, 11:46

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал Uladim. Второе место занял ФК Галатасарай, а третье — Сборная Украины.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Uladim 392
2 ФК Галатасарай 364
3 Сборная Украины 341
4 Март 2023 304
5 11 Легион 299
6 Команда Babcha 299
7 ФК Уэска 298
8 ФК Черная Звезда 289
9 KWW19 281
10 Оборванцы из Мадрида 281
11 Январь 2023 280
12 внучата- 278
13 Зенит Москва 276
14 Street Judges 276
15 Jnusia 272
16 В — 12 266
17 ФУНТИК 261
18 Иолотанец 259
19 ФЕНИКС 256
20 Rosol 255
21 Команда GeorgVIII 254
22 Cucaraha 252
23 beefs-mr 246
24 SlavaReaL 246
25 Варяг 245
26 11 регион 242
27 Команда Экипаж 233
28 Space Rangers 231
29 ФЛИНТ268 229
30 FC KAUNAS 222

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную марта, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались сразу два футболиста лондонского «Арсенала», который продолжает лидировать в АПЛ. Также нашлось место в топе и для представителя РПЛ — в центре обороны расположился Максим Осипенко из «Ростова».

Осипенко и дуэт из «Арсенала». Итоги Fantasy за март

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Источник: soccer.ru
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shlomo
shlomo
вчера в 12:07
Поздравляю победителя и призеров. Молодцы!
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